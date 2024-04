Ο Λιονέλ Μέσι ήταν για ακόμη μία βραδιά ο πρωταγωνιστής της Ίντερ Μαϊάμι, καθώς ο Αργεντινός παγκόσμιος πρωταθλητής, σκόραρε δις και οδήγησε την ομάδα του στην νίκη επί των New England Revolution με 4-1.

Παρά τα 36 χρόνια του, ο «Pulga» βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς και την περασμένη εβδομάδα πέτυχε δύο γκολ στην νίκη επί της Νάσβιλ (σ.σ. συνιδιοκτησίας των αδελφών Αντετοκούνμπο), με αποτέλεσμα από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου, να μετρά εννέα γκολ σε επτά συμμετοχές.

Παρουσία περίπου 65.000 θεατών, ο Μέσι ισοφάρισε στο 32ο λεπτό και στο 68ο λεπτό αξιοποίησε ιδανικά την ασίστ του Σέρχιο Μπουσκέτς, με τον οποίο συνυπήρξαν και στηνμ Μπαρτσελόνα.

🎯 Asistencia de Robert Taylor en su regreso a un Messi que NO falla 👊 #VamosMiami pic.twitter.com/jBKLCVNTF6



Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν μόλις στο πρώτο λεπτό με τον Τσανκαλάϊ, ενώ τα άλλα δύο τέρματα της Ίντερ Μαϊάμι, πέτυχαν οι Κρεμάσκι (83`) και Λουϊς Σουάρες (89`).

Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Κατράνης συνεχίζει τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στο MLS, καθώς με ένα εντυπωσιακό γκολ στο 89ο λεπτό, χάρισε μία σημαντική εκτός έδρας νίκη στην Ρεάλ Σολτ Λέικ επί της Φιλαδέλφεια Ουνιόν.

ALEX ARE YOU SERIOUS RN??? 🤯 pic.twitter.com/57YmqWHQcs

— Real Salt Lake (@realsaltlake) April 28, 2024