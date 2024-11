Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο Lei Jun, ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Xiaomi κάνει τα πάντα για να γίνει ο νέος Elon Musk, ακόμα και να κοιμηθεί στο πάτωμα. Πιο συγκεκριμένα, για να τιμήσει το ορόσημο της παραγωγής των 100.000 ηλεκτρικών οχημάτων SU7, ο Lei δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον εαυτό του να κοιμάται στο χώρο του εργοστασίου, μια αναφορά στους διάσημους ισχυρισμούς του Musk ότι έκανε το ίδιο κατά τα πρώτα χρόνια της Tesla (χωρίς όμως να κατονομάζει ρητά τον Αμερικανό ομόλογό του).

Good morning! Woke up to the news that 100,000 units of Xiaomi SU7 achieved!⚡️

From the launch to today, it took us only 230 days to hit this milestone. For a newcomer in the EV industry, that’s a speed we’re truly proud of. Can’t wait to celebrate the 100,000th in a bit! pic.twitter.com/92gmML2mdH

— Lei Jun (@leijun) November 13, 2024

