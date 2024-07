Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ξένα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Tesla δεν επρόκειτο πλέον να αποκαλύψει το ρομποταξί/Cybercab στις 8 Αυγούστου. Παρά τα διάφορα αιτήματα για διευκρινίσεις, αρχικά ο Elon Musk και η Tesla σιώπησαν. Τελικά, ο Musk φαίνεται να επιβεβαίωσε την καθυστέρηση, ενώ την δικαιολόγησε λέγοντας ότι ζήτησε μια αλλαγή στο όχημα.

Τί είναι τα Robotaxi;

Ουσιαστικά θα είναι εντελώς αυτοκινούμενα Tesla τα οποία θα μπορεί κάποιος να καλέσει μέσω app, να τον παραλάβουν από το σημείο που βρίσκεται και να τον πάνε στον προορισμό του. Οι πελάτες – επιβάτες θα μπορούν να διαβάσουν ένα βιβλίο, να ακούσουν μουσική ή ακόμα και να κοιμηθούν, όσο το όχημα θα κινείται εντελώς μόνο του.

Πότε θα παρουσιαστεί;

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο CEO ζήτησε να γίνει επανασχεδιασμός του μπροστινού μέρους αλλά και να παραχθούν περισσότερα πρωτότυπα. Μάλιστα κυκλοφόρησε και ένα βίντεο σε κοινωνική πλατφόρμα, από τον δικηγόρο Warren Redlick το οποίο έδωσε παραπάνω λεπτομέρειες.

Σε αυτό, ισχυρίζεται ότι το αίτημα που υπέβαλε ο Musk άφησε τους μηχανικούς «άφωνους» με θετικό τρόπο. Επιπλέον, λέει ότι η μηχανική του οχήματος είναι «next-level stuff» σύμφωνα με τις πηγές του. Μάλιστα ο ίδιος ο Musk απάντησε στο συγκεκριμένο βίντεο, κάνοντας το απόλυτα έγκριτο.

What’s really going on with the Tesla robotaxi event on August 8th?

Did Elon Musk suggest a MASSIVE engineering change that left Tesla engineers SPEECHLESS? (Yes)

Is the event delayed? (Not yet)

Watch the video for more … pic.twitter.com/qQ4F3YGazL

— Warren Redlich – Chasing Dreams (@WR4NYGov) July 15, 2024