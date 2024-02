Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Τί γίνεται όταν δύο νέες τεχνολογίες πέφτουν στα χέρια των ίδιων απερίσκεπτων ανθρώπων; Σας έχουμε την απάντηση.

Όπως βλέπετε και στα πλάνα, ο οδηγός του Tesla Cybertruck, έχει ενεργοποιήσει την αυτόνομη οδήγηση και παράλληλα φοράει το VR headset Vision Pro της Apple (κόστος 3.500 δολάρια). Αξίζει να σημειωθεί ότι το σετ κεφαλής Apple Vision Pro VR διαθέτει μια λειτουργία “pass-through” που επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν τον πραγματικό κόσμο γύρω τους ενώ το χρησιμοποιούν.

Reminder—ALL advanced driver assistance systems available today require the human driver to be in control and fully engaged in the driving task at all times. pic.twitter.com/OpPy36mOgC

— Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) February 5, 2024

