Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Οι ανησυχίες και οι προσπάθειες για ασφαλή στάθμευση και μεταφορά των ηλεκτρικών Ι.Χ. έχουν δημιουργήσει ένα μπάχαλο, το οποίο φαίνεται πως ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πρόσφατα είδαμε το αλαλούμ με τη μεταφορά EV στα ελληνικά καράβια τις ημέρες του Πάσχα. Αυτή τη φορά μεταφερόμαστε στην Βρετανία, και πιο συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Alder Hey στο Λίβερπουλ, όπου ο πατέρας Alder Hey είχε ραντεβού για να μεταφέρει το γιο του για ειδικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με την καταγγελία του ίδιου, ο υπεύθυνος ασφαλείας του νοσοκομείου δεν του επέτρεψε να σταθμεύσει στο παρκινγκ του νοσοκομείου, λόγω… προσωρινής απαγόρευσης στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Μάλιστα υπήρχαν και πινακίδες «Απαγορεύονται τα ηλεκτρικά οχήματα» ακριβώς έξω από τις εγκαταστάσεις, ενώ όταν ζήτησε τον λόγο από τον υπεύθυνο, εκείνος του είπε πως η μπαταρία του EV του θα μπορούσε να «αντιδράσει» με το μεταλλικό χώρο στάθμευσης με αποτέλεσμα να «πιάσει φωτιά» ή ακόμη και να «εκραγεί». Αν και αυτή η εξήγηση δεν έβγαζε νόημα στον ιδιοκτήτη του EV, συμμορφώθηκε και πάρκαρε έξω, καθώς δεν ήθελε να χάσει το ραντεβού του επτάχρονου γιου του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο ίδιος δεν το άφησε έτσι και μετέφερε την διαμάχη του αυτή στα social όπου δημοσίευσε το έγγραφο το οποίο έστειλε ο ίδιος στο νοσοκομείο, αναφέροντας ότι τα οχήματα που κινούνται με κινητήρα εσωτερικής καύσης φέρεται να έχουν 20 φορές περισσότερες πιθανότητες να πιάσουν φωτιά από τα ηλεκτρικά οχήματα και ζητά περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του νοσοκομείου όσον αφορά την απαγόρευση.

What the ACTUAL F, @AlderHey? EVs banned because, said the security guard, “the battery will react with the metal carpark and it might catch fire / explode”?!💥

What Fossil Fuel lobbied fresh hell nonsense is this?!@FullyChargedShw @StopBSCampaign @fairchargeuk @QuentinWillson pic.twitter.com/9gfaRqXVT3

— Paul Freeman-Powell (@paulfp) May 1, 2024