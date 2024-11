Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το νέο μικρό ηλεκτρικό πόλης της Hyundai, είναι πλέον διαθέσιμο και στη χώρα μας. Ένα άκρως hi-tech μικρό EV που με 370χλμ. αυτονομίας και μία υπερπλούσια λίστα εξοπλισμού, επιθυμεί να φέρει την ηλεκτροκίνηση σε κάθε σπίτι. Πριν δούμε όμως τις τιμές, ας θυμηθούμε τα highlights του μοντέλου.

Το Hyundai Inster αναπτύχθηκε με γνώμονα την Ευρώπη και είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από το αντίστοιχο μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης στο οποίο βασίστηκε, το Casper. Έχει μήκος 3.8μ., πλάτος 1.51μ. και ύψος 1.57μ. ενώ το μεταξόνιο των 2.56μ. έχει επίσης επεκταθεί σε σχέση με το Casper. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ένα μικροσκοπικό αυτοκίνητο, καθιστώντας το ιδανικό για την αστική ζούγκλα.

Μάλιστα παρά το μέγεθος του, έχει έξυπνες λύσεις για να παρέχει μεγάλους χώρους, με τα καθίσματα της μπροστινής σειράς να παρέχουν πολύ εύκολη πρόσβαση. Παράλληλα, όλα τα καθίσματα μπορούν να αναδιπλωθούν – συμπεριλαμβανομένου του καθίσματος του οδηγού – για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, ενώ τα καθίσματα της δεύτερης σειράς αναδιπλώνονται σε ποσοστό 50/50 και είναι συρόμενα αλλά και ανακλινόμενα.

Το νέο Inster διατίθεται σε δύο εκδόσεις, με διαφορετικά μεγέθη μπαταρίας και ισχύς. Το βασικό μοντέλο διαθέτει μια μπαταρία 42 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία 327χλμ., και έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 97 ίππων. Η δεύτερη έκδοση συνδυάζει μια μεγαλύτερη μπαταρία 49 kWh για κορυφαία (στην κατηγορία) αυτονομία 370χλμ. με έναν πιο ισχυρό κινητήρα 115 ίππων. Και στις δύο περιπτώσεις, το Inster διαθέτει στιγμιαία ροπή 147 Nm ενώ η εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας είναι στα 15,3 kWh/100χλμ. Όταν χρησιμοποιείται σταθμός φόρτισης υψηλής ισχύος DC 120 kW, το Inster μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά, ενώ είναι επίσης εξοπλισμένο με φορτιστή 11 kW στο βασικό εξοπλισμό.

Παρόλο που είναι ένα μικρό αυτοκίνητο, το Hyundai Inster είναι γεμάτο με καλούδια. Από το προσαρμοζόμενο cruise control και την κάμερα 360 μοιρών, μέχρι την ασύρματη φόρτιση κινητού και το σύστημα υποβοήθησης μεγάλης σκάλας, το EV είναι γενναιόδωρα εξοπλισμένο. Μπορεί επίσης να αποκτηθεί με θερμαινόμενο τιμόνι, για να μην αναφέρουμε τον βοηθό οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο και την ενσύρματη σύνδεση για Apple CarPlay και Android Auto.

Οι διπλές οθόνες 10,25 ιντσών είναι στάνταρ εξοπλισμός, ενώ η Hyundai προσφέρει επίσης θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα, αυτόματο κλιματισμό και ηλιοροφή.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό πόλης της Hyundai διαθέτει το πιο ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογίας στην κατηγορία του, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού Surround View Monitor, Parking Collision-Avoidance Assist Rear, παρακολούθηση τυφλού σημείου και Forward Collision-Avoidance Assist 1.5. Διατίθενται επίσης τα συστήματα Lane Keeping Assist και Lane Following Assist καθώς και τα Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, Safety Exit Warning, Smart Cruise Control με Stop and Go, Highway Driving Assist 1.5, Intelligent Speed Limit Assist, Driver Attention Warning, High Beam Assist, Leading Vehicle Departure Alert και πίσω ειδοποίηση επιβατών.

Μάλιστα υπάρχει και η πιο περιπετειώδης έκδοση Inster Cross η οποία διατίθεται με μεγαλύτερους, ορθογώνιους προφυλακτήρες εμπρός και πίσω για να τονίσει τον περιπετειώδη χαρακτήρα του, καθώς και ανάγλυφες μαύρες επενδύσεις. Παράλληλα στο εσωτερικό, προσφέρει έναν ιδιαίτερο συνδυασμό χρωμάτων και διακοσμήσεων: γκρι ύφασμα με λάιμ-κίτρινες πινελιές, ενώ η μοναδική επένδυσή του συμπληρώνεται από λάιμ-κίτρινες πινελιές στο ταμπλό.

Η τιμή εκκίνησης του νέου Hyundai Inster στην έκδοση Sτυλε με μπαταρία 42kWh, ιπποδύναμη 97 ίππων και αυτονομία 327χλμ διαμορφώνεται στις 18.186€ (συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ).