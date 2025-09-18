Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Στην πραγματικότητα, για το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, η κατοχή αυτοκινήτου αποτελεί πολυτέλεια καθώς ο αριθμός των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που έχουν αυτοκίνητο είναι πολύ μικρότερος από ό,τι νομίζετε. Η αγορά του, τα πάγια έξοδα (τέλη, ασφάλεια, service) και φυσικά τα καύσιμα, είναι ποσά που δεν είναι σε θέση να καλύψουν δισεκατομμύρια άνθρωποι και μάλιστα μπορεί στην Ευρώπη και την Αμερική οι πόλεις να έχουν κτιστεί με βάση το αυτοκίνητο, σε άλλες χώρες κτίζονται με βάση τα ΜΜΜ.

Υπολογίζεται ότι ένας στους έξι έχει αυτοκίνητο

Το 2023, υπήρχαν περίπου 1,446 δισεκατομμύρια αυτοκίνητα στον κόσμο, και παρά το γεγονός πως πρόκειται για έναν τεράστιο αριθμό (τον μεγαλύτερο στην ιστορία), μοιάζει μικρός μπροστά στα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους που βρίσκονται στην γη. Αυτό σημαίνει ότι μόνο ένα μικρό μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει αυτοκίνητο, δηλαδή 1 στους 6. Ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που κατέχουν αυτοκίνητο είναι πιθανότατα ακόμη μικρότερος. Πρώτον, ορισμένοι άνθρωποι έχουν στην κατοχή τους δύο ή περισσότερα οχήματα, ενώ υπάρχει και σημαντικός αριθμός οχημάτων εταιρικών όπως τα φορτηγά διανομής.

Ποιες χώρες έχουν τα περισσότερα αυτοκίνητα



Όσον αφορά τον μεγαλύτερο αριθμό αυτοκινήτων, η Κίνα έχει τα περισσότερα με 420 εκατομμύρια οχήματα, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ με 289 εκατομμύρια. Ωστόσο, ο πληθυσμός της Κίνας (1.4δις.) είναι σημαντικά υψηλότερος από τις ΗΠΑ (340 εκατ.), οπότε η ασιατική χώρα έχει πολύ χαμηλότερο κατά κεφαλήν αριθμό οχημάτων (0,21). Στην Ευρώπη υπάρχουν 253 εκατ. οχήματα. Ο μεγαλύτερος αριθμός ταξινομημένων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, παρατηρήθηκε στη Γερμανία με σχεδόν 49.3 εκατομμύρια αυτοκίνητα, ενώ στην Ελλάδα υπάρχουν σχεδόν 7.3 εκατ. αυτοκίνητα.