Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Εδώ και ένα δεκαήμερο, οι περισσότερες αυτοκινητιστικές ειδήσεις στρέφονται γύρω από το νέο ηλεκτρικό δημιούργημα της Tesla, Cybertruck. Ένα από τα ιδιαίτερα στοιχεία του, είναι το αλεξίσφαιρο αμάξωμα του, το οποίο ο ίδιος ο Elon Musk γάζωσε με σφαίρες. Μία κίνηση που απέδειξε στη κάμερα ότι οι «απλές» σφαίρες κοινοί διαμετρήματος δεν θα περάσουν ποτέ στην καμπίνα.

Η απάντηση των Κινέζων

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο TikTok και στο X δείχνουν ένα SUV της κινεζικής μάρκας Hongpi, να αντέχει σε απίθανες δοκιμασίες. Το βίντεο ξεκινά με μια γιγαντιαία φλεγόμενη μπάλα να χτυπάει με δύναμη την πλευρά του συνοδηγού, την οποία το SUV απορροφά εκπληκτικά καλά. Χτυπάει τις πόρτες και ενεργοποιεί τους πλευρικούς αερόσακους, κρατώντας την καμπίνα ανέπαφη.

Στη συνέχεια, το όχημα περνάει μέσα από ένα πεδίο μικρών εκρήξεων πριν πέσει πάνω σε δύο τοίχους από τούβλα, ενώ στο τέλος, ρίχνουν και ένα μικρό hatchback στην οροφή του.

Guess there might be a reason the top dog in China chooses Hongqi for his presidential cars, though admittedly ‘attack by enormous flaming mace’ and ‘trebuchet a Changan Alto’ would be surprise tactics from any would-be assasins. pic.twitter.com/jw75NeHP7H

— Inside China Auto (@InsideChinaAuto) December 7, 2023