Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το πάθος για ταχύτητα και επιδόσεις είναι παγκόσμιο, αλλά κατέχει ιδιαίτερη σημασία στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Αυτός είναι ο λόγος που όλα αυτά τα χρόνια, οι Ιάπωνες κατασκευαστές προσπάθησαν να δημιουργήσουν θρυλικά JDM μοντέλα με καυτή επιτάχυνση και κορυφαίες ταχύτητες.

Χάρη σε αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Lexus, η Mitsubishi, η Nissan και η Subaru, σήμερα έχουμε αρκετά ιαπωνικά σεντάν υψηλών επιδόσεων που θα προσπεράσουν τα πραγματικά σπορ αυτοκίνητα ακόμα και σε έναν δρόμο γεμάτο στροφές. Αυτά είναι μερικά από τα πιο γρήγορα ιαπωνικά σπορ σεντάν όλων των εποχών που θα μεταφέρουν άνετα την οικογένειά σας και παράλληλα θα ικανοποιήσουν την ανάγκη σας για ταχύτητα.

Mitsubishi Galant VR-4 – 241χλμ./ώρα

Το Mitsubishi Galant VR-4 ήταν η κορυφαία έκδοση επιδόσεων του μοντέλου Galant από την έκτη έως την όγδοη γενιά. Παρουσιάστηκε για να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του Group A WRC, όντας το αγωνιστικό όχημα της Mitsubishi πριν εμφανιστεί το Lancer Evo. Το τετρακίνητο σεντάν διέθετε έναν κινητήρα V6 2,5 λίτρων που αύξησε την ισχύ κατά 15% από το προηγούμενο μοντέλο στους 276 ίππους. Θα μπορούσε να επιταχύνει 0-100 χλμ./ώρα σε 5,3 δευτερόλεπτα για τη χειροκίνητη έκδοση και σε 5,7 δευτερόλεπτα με το αυτόματο κιβώτιο πέντε σχέσεων. Είχε τελική ταχύτητα στα 241χλμ./ώρα λόγω κόφτη, η απενεργοποίηση του οποίου άφηνε τη τελική να ανέβει στα 257χλμ./ώρα.

Acura TLX Type S -250χλμ./ώρα

Το Acura TLX Type S είναι μια έκδοση υψηλών επιδόσεων της δεύτερης γενιάς TLX, η οποία επέστρεψε το 2021 μετά από απουσία μίας δεκαετίας. Φτιαγμένο για να κυριαρχεί στους δρόμους, το TLX Type S αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από τις BMW M340i, Audi S4 και Cadillac CT5-V. Το Acura TLX Type S τροφοδοτεί ένας υπερτροφοδοτούμενος V6 κινητήρας twin-scroll 3,0 λίτρων με ισχύ 355 ίππων και ροπή 279 Nm. Το Type S διαθέτει ένα οπίσθιο σύστημα SH-AWD που μπορεί να στείλει ισχύ 70% στον πίσω άξονα ή έως και 100% σε κάθε πίσω τροχό. Το Acura TLX Type S επιταχύνει 0-100 σε 4,9 δευτερόλεπτα πριν φτάσει σε τελική ταχύτητα 250χλμ./ώρα.

Subaru WRX STI – 254χλμ./ώρα

Οι petrloheads χαιρετίζουν το WRX STI ως την επιτομή της Subaru, χάρη στην επιτυχία του WRX στα ράλι, που βοήθησε να μεταμορφωθεί η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία σε μάρκα επιδόσεων. Αν και η Subaru διέκοψε αυτό το μοντέλο υψηλών επιδόσεων το 2021, η ανθεκτική μόνιμη τετρακίνηση και το χειροκίνητο κιβώτιο εξακολουθούν να είναι αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά σήμερα. Κάτω από το καπό υπάρχει ένας δυνατός υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 2,0 λίτρων που αποδίδει 310 ίππους και 393 Nm ροπής, αρκετή για να επιταχύνει το WRX STI στα 100χλμ./ώρα σε 5,0 δευτερόλεπτα πριν φτάσει σε τελική ταχύτητα 254χλμ.ώρα/

Lexus IS 500 F SPORT Performance – 273χλμ./ώρα

Από πλευράς επιδόσεων, το σπορ σεντάν IS 500 είναι αναμφισβήτητα το καλύτερο σεντάν μοντέλο της Lexus. Συνδυάζει πολυτέλεια και άνεση με τη δύναμη και τις επιδόσεις ενός αληθινού σπορ αυτοκινήτου. Για το 2023, η πολυτελής αυτοκινητοβιομηχανία πρόσθεσε ένα νέο ειδικό ακέτο για το IS 350 και το IS 500. Το Lexus IS 500 F Sport Performance διαθέτει έναν ατμοσφαιρικό V8 κινητήρα 5,0 λίτρων, ικανό να αποδίδει 472 ίππους και ροπή 535 Nm. Συνδεδεμένο με ένα αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων, το IS 500 F Sport Performance επιταχύνει στα 100χλμ./ώρα σε 4,4 δευτερόλεπτα και στη μέγιστη ταχύτητα 273χλμ./ώρα.

Mitsubishi Lancer Evolution VIII FQ-400 – 281χλμ./ώρα

Στη βασική του έκδοση, το Lancer είναι ένα απλό οικογενειακό σεντάν. Από την άλλη, το Lancer EVO είναι ένας θρύλος του ράλι και ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα. Έπειτα, υπάρχει το υψηλής απόδοσης FQ που έτυχε ειδικής μεταχείρισης από τη Mitsubishi για να ξεπεράσει τα όριά του στο μέγιστο. Κατασκευασμένο για να γιορτάσει την 30ή επέτειο της Mitsubishi στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, το Evo VIII FQ-400 ήταν το ταχύτερο σπορ σεντάν εκείνη την εποχή. Ο turbo inline-four των 2,0 λίτρων του απέστειλε 405 ίππους και 454 Nm ροπής σε όλους τους τροχούς μέσω ενός μηχανικού κιβωτίου 6 σχέσεων. Η επιτάχυνση 0-100 έρχεται στα 3,8 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 281χλμ./ώρα. Συνολικά μόλις 100 μονάδες είδαν το φως της δημοσιότητας, καθιστώντας το ένα από τα πιο συλλεκτικά Mitsubishi όλων των εποχών.