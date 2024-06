Μέχρι σήμερα αναφερόμασταν στα χάλια των δύο εθνικών δρόμων. Στο μαρτύριο με τα ατέλειωτα μποτιλιαρίσματα κυρίως στην Αθηνών Λαμίας. Τώρα προσθέτουμε και την παραλιακή λεωφόρο. Άλλο χάος στο ύψος του Παλαιού Αεροδρομίου. Τα έργα που γίνονται δεξιά και αριστερά δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία. Κάτι άλλο συμβαίνει. Κουράγιο. Έρχονται ευρωεκλογές και όλες οι εκκρεμότητες θα λυθούν.

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία της Citroen παρουσίασε στην Αυστρία τα ολοκαίνουργια Citroen C3 και e-C3. Το νέο C3 είναι 4ης γενιάς, πιο μοντέρνο, με μία φαρέτρα γεμάτη από τεχνολογίες και hi-tech ανέσεις, ενώ το e-C3 είναι το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε αυτήν την κατηγορία. Το C3 είναι ένα από τα αγαπημένα μοντέλα του ελληνικού κοινού (πρώτο σε πωλήσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας από τον Ιανουάριο έως και το Μάρτιο 2024). Για την Ελλάδα ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί τιμές αλλά σίγουρα ο Όμιλος Συγγελίδη θα κάνει την έκπληξη.

Η ολοκαίνουργια Bentley Continental GT τέταρτης γενιάς που θα αποκαλυφθεί μέσα στον Ιούνιο δεν θα είναι μόνο το ισχυρότερο και πιο δυναμικό αυτοκίνητο δρόμου της Bentley στην 105χρονη ιστορία της εταιρείας, αλλά θα είναι και το πιο φιλικό μοντέλο της προς το περιβάλλον. Για τις επιταχύνσεις; Κρατηθείτε… Η νέα Continental GT που σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την Bentley αποδίδει 782 PS και 1.000 Nm ροπής, σε συνδυασμό με 80 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας και εκπομπές CO2 κάτω από 50 g/km (WLTP).

Αυτή ή είδηση που προέρχεται από την η IVECO, μας άρεσε ιδιαίτερα. Γιατί το μουσικό γκρουπ Metallica στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδείας τους M72 World Tour, θα μετακινηθεί με αυτοκίνητα του στόλου της IVECO. Όταν πέρυσι τον Νοέμβριο στη Βαρκελώνη παρουσιάσθηκε η ανανεωμένη σειρά της IVECO τότε κλείσθηκε η συμφωνία για την παγκόσμια περιοδεία του μουσικού συγκροτήματος Metallica που θα περιλαμβάνει 9 στάσεις στην Ευρώπη (Μόναχο, Μιλάνο, Βιέννη, Ελσίνκι, Κοπεγχάγη, Όσλο, Clisson, Βαρσοβία και Μαδρίτη).

Ο στόλος που θα υποστηρίξει την ευρωπαϊκή φάση της περιοδείας των Metallica θα αποτελείται από 10 βαρέα οχήματα IVECO S-Way φυσικού αερίου και 4 IVECO S-Way με ανανεώσιμο ντίζελ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά του εξοπλισμού της μπάντας, αξιοποιώντας το δίκτυο ανεφοδιασμού της Shell. Ο στόλος multi-energy θα συμπληρωθεί από ένα κομβόι για περαιτέρω υποστήριξη της διοργάνωσης, με 2 IVECO S-eWay – το πρώτο ηλεκτρικό φορτηγό βαρέων φορτίων κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από την IVECO –, 2 IVECO S-Way LNG και ένα IVECO S-Way με ανανεώσιμο ντίζελ. Ένα IVECO S-eWay Fuel Cell θα ενσωματωθεί στο κομβόι για τις τελευταίες εμφανίσεις της μπάντας στην Ισπανία. Η IVECO θα συνεργαστεί επίσης με τη Shell για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων στις διαδρομές προς τους χώρους συναυλιών, βασιζόμενη στο δίκτυο πρατηρίων της ενεργειακής εταιρείας.

Η Hyundai Motor Company με το νέο SANTA FE κατέκτησε το διάσημο βραβείο Red Dot 2024 στην κατηγορία Product Design: Cars and Motorcycles. Δεν είναι τυχαίο ότι το Santa Fe έχει κατακτήσει και άλλες διακρίσεις. Τώρα διακρίθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο για τη σχεδίαση αλλά και τον άνετο τρόπο διαβίωσης των επιβατών. Κατέκτησε βραβείο Red Dot στην κατηγορία Product Design: Outdoor and Camping Equipment με τον φορητό φακό Multi-Lantern.

Με τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Open for More», το 5ης γενιάς SUV SANTA FE προσαρμόζεται σε υπαίθριες δραστηριότητες, προσφέροντας έναν κορυφαίο χώρο διαβίωσης που μοιάζει με βεράντα στο πίσω μέρος του οχήματος γεγονός που επιτυγχάνεται χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο και το διευρυμένο άνοιγμα της πίσω πόρτας. Αυτό το μεγαλύτερο μεταξόνιο προσφέρει επίσης βελτιωμένα καθίσματα τρίτης σειράς.

Με κεντρικό μήνυμα «Εμπλακείτε. Στηρίξτε. Ενδυναμώστε.», το φετινό «Women’s Golf Day 2024 powered by Audi» κάλεσε τις γυναίκες από την Ελλάδα και άλλες χώρες να αναδείξουν τις διεκδικήσεις τους παίζοντας και απολαμβάνοντας golf κάτω από τον αττικό ουρανό για καλό σκοπό, καθώς το «Women’s Golf Day 2024 powered by Audi» έχει ως στόχο τη στήριξη του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο». Πρόκειται για μια διεθνή εκδήλωση που πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 84 χώρες με στόχο να ακουστεί με δύναμη η φωνή της σύγχρονης γυναίκας. Η εκδήλωση έγινε το Σάββατο 1 Ιουνίου, στο Golf Γλυφάδας.

Η υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί για την Ford χρυσή ευκαιρία για ένα πιο παραγωγικό και βιώσιμο μέλλον που θα ωφελήσει τόσο τις ίδιες όσο και τους πελάτες. Στην έκθεση του Cebr, εκτιμάται ότι οι επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες έχουν σχέση με βαν οχήματα, συνεισέφεραν το 2023 σε ολόκληρη την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ – καταγράφοντας αύξηση 6,5% σε σχέση με το 2021 και 27,4% σε σχέση με το 2017. Με αυτό ως δεδομένο, εάν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις αποτελούσαν ένα κράτος μέλος της ΕΕ, τότε το ΑΕΠ του θα ήταν το έκτο μεγαλύτερο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι 14,1 δισεκατομμύρια ευρώ (1,6%) αυτής της δραστηριότητας υποστηρίχθηκαν από αμιγώς ηλεκτρικά βαν οχήματα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και οι επιχειρήσεις είτε είναι μικρές είτε μεγάλες θα έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα που είναι πιο οικονομικά στις μετακινήσεις τους αλλά και με μηδέν αποτύπωμα.

Τρείς νίκες για την Continental στα Tire Technology International Awards 2024. Τα βραβεία απονεμήθηκαν στην έκθεση τεχνολογίας ελαστικών στο Εκθεσιακό Κέντρο του Ανόβερου στη Γερμανία. H Continental είχε τρείς διακρίσεις. Έλαβε το βραβείο “Ελαστικό της Χρονιάς”, για το νέο All Season Contact 2, ελαστικό το οποίο εστιάζει στις ανάγκες οχημάτων όλων των τύπων μετάδοσης της κίνησης και αποτελεί ένα προϊόν που προσφέρει ασφαλή χειρισμό και εντυπωσιακό κράτημα, σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Κέρδισε το “Environmental Achievement of the Year – Tire Design”, για το Ultra Contact NXT, το οποίο πέτυχε την βέλτιστη ισορροπία, μεταξύ βιωσιμότητας, ασφάλειας και απόδοσης και κατέκτησε το “Tire Concept of the Year” για το καινοτόμο και πρωτότυπο ελαστικό, Conti City Plus. Το Conti City Plus συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής που αυξάνουν τη συνολική ενεργειακή απόδοσή του, έως και 10%. Το αποτέλεσμα είναι πιο χαμηλές εκπομπές CO2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και πιο μεγάλη αυτονομία για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Να κλείσουμε με δύο φωτογραφίες που δείχνουν πόσο οι Έλληνες οδηγοί σέβονται τα σήματα του Κ.Ο.Κ. Αν δεχθούμε ότι ξέρουν να διαβάζουν τις πινακίδες στους δρόμους τότε μπορούμε να πούμε ότι αν δουν στο παρμπρίζ τους την κλήση με το πρόστιμο δεν θα πρέπει να διαμαρτυρηθούν. Αν όμως διαμαρτυρηθούν, τότε κακώς έχουν δίπλωμα οδήγησης.