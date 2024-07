Όταν βλέπουμε αυτοκίνητα στην άκρη των δρόμων με ανοικτά τα καπό και τους κινητήρες να «βράζουν» ξέρουμε εκ των προτέρων τα αίτια. Οι αντιπροσωπείες προσφέρουν στους πελάτες τους δωρεάν έλεγχο με κόστος και αυτό με έκπτωση, μόνο τα ανταλλακτικά. Ποιοι όμως δίνουν βάση στις συμβουλές; Μόνο αυτοί που σέβονται τα αυτοκίνητά τους.

Οι ταξινομήσεις τον Ιούνιο έκλεισαν με μικρή άνοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον Ιούνιο (2024) ήταν 14.152 έναντι 13.393 τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Η αύξηση είναι +5.7%. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο ταξινομήθηκαν 78.025 ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι ήταν 70.361. Η αύξηση φθάνει το +10.9%.

Η B- Total κατηγορία κέρδισε τις προτιμήσεις των πελατών. Έφθασε το 58.1% και η αύξηση είναι +6.3% ενώ πτώση -10.7% είχε η C-Total κατηγορία. Οι προτιμήσεις των νέων αγοραστών στους κινητήρες ήταν τα υβριδικά αυτοκίνητα. Έφθασαν σε ποσοστά το 45.6%. Η άνοδος είναι +15.2% ενώ μικρή πτώση είχαν τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης. Τα επαναφορτιζόμενα έφτασαν σε ποσοστό 9.5%. Η μείωση είναι μικρή -0.4%

Η Ford σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσετε από κοντά το 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την υψηλού επιπέδου γερμανική μηχανολογία με την πλούσια αμερικανική παράδοση της εταιρείας. Μπορείτε ακόμη όσοι υποψήφιοι πελάτες επιθυμούν να κλείσουν ένα test drive και να «εξερευνήσουν» από πρώτο χέρι τις κορυφαίες οδηγικές αρετές του ηλεκτρικού SUV. Το νέο Explorer προσφέρει κορυφαίες προδιαγραφές οι οποίες του χαρίζουν αυτονομία έως και 602 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, ενώ η φόρτιση της μπαταρίας από 10 έως 80% διαρκεί περίπου 26 λεπτά με χρήση ταχείας φόρτισης DC έως 185 kW για την έκδοση AWD. Είναι διαθέσιμο για παραγγελία σε μια πλούσια σε εκδόσεις γκάμα με μπαταρία ιόντων λιθίου Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Extended Range), κίνηση στους πίσω (RWD) ή στους τέσσερις τροχούς (AWD) και δύο επίπεδα εξοπλισμού (Style και Premium). Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Ford, θα βρίσκεται για λίγες μόλις ημέρες, στο Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Ford.

Εντυπωσιακή ήταν η εκδήλωση της Fiat στο ιστορικό Lingotto στο Τορίνο για τα 125 χρόνια γεμάτα επιτυχίες. Με σύνθημα «Smiling to the Future» η Fiat, μια από τις μακροβιότερες και πιο ιστορικές μάρκες της αυτοκινητοβιομηχανίας, γιόρτασε τις επιτυχίες που παρελθόντος και αποκάλυψε το όραμα για την επόμενη δεκαετία. Η FIAT που είναι μια από τις μακροβιότερες και πιο ιστορικές μάρκες της αυτοκινητοβιομηχανίας, ιδρύθηκε το 1899. Από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν 125 χρόνια και δεκάδες μοντέλα που στην εποχή τους άφησαν ανεξίτηλα την υπογραφή τους. Στην εκδήλωση που έγινε στο ιστορικό σημείο «La Pista 500» που βρίσκεται στην οροφή του θρυλικού εργοστασίου Lingotto στο Τορίνο, παρόν ήταν και ο CEO της μάρκας Olivier Francois, ο οποίος αποκάλυψε το όραμα της Fiat για την επόμενη δεκαετία.

Την ημέρα της μεγάλης γιορτής έγινε και η παγκόσμια πρώτη παρουσίασε του Grande Panda. Με μήκος 3,99 m, πλάτος 1,76 m και ύψος 1,57 m, το νέο μοντέλο είναι πολύ compact εξωτερικά μα με κορυφαία εκμετάλλευση των δεδομένων διαστάσεων, η οποία εξασφαλίζει εξαιρετικά ευρύχωρη καμπίνα για την κατηγορία. Επιπρόσθετα, υπάρχουν 361 lt για τις αποσκευές καθώς και 13 lt αποθηκευτικών χώρων στην καμπίνα. Επίσης παρουσιάσθηκε και το FIAT 500e Giorgio Armani.

Για τέταρτη χρονιά η Hyundai Motor Company και η Healthy Seas συνεχίζουν τη συνεργασία τους για την καταπολέμηση της ρύπανσης από εγκαταλελειμμένα ιχθυοτροφεία στην Ελλάδα. Τα ανακτημένα θαλάσσια απορρίμματα, θα ανακυκλωθούν σε νέα προϊόντα από νήμα ECONYL.Μια εκτεταμένη επιχείρηση καθαρισμού κατά μήκος της Δυτικής ακτής της Ελλάδας πραγματοποίησαν η Hyundai Motor Company (Hyundai Motor) και η Healthy Seas. Στόχος ήταν να καθαρίσουν μέσα σε 10 ημέρες εγκαταλελειμμένα ιχθυοτροφεία, μολυσμένα και επικίνδυνα ύδατα με σκοπό την προώθηση πιο υγιών θαλάσσιων περιβαλλόντων για τις τοπικές κοινότητες.

Continental «Track Driving Days»: Μαθήματα ασφαλούς οδήγησης και drifting. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του 2021 και με βάση την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Εθνικό Προφίλ Οδικής Ασφάλειας, η Ελλάδα είναι 6η από τις 27 χώρες της ΕΕ, όσον αφορά στους θανάτους από τροχαία, με 58 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκους. Με αφορμή τα απαράδεκτα δυστυχήματα, η ΕΜΑ ΑΕ– Continental Ελαστικά διοργανώνει έναν πρωτότυπο διαγωνισμό, με τίτλο, “Track Driving Days”, και με motto, #noiazomaste_emeis.

Οι 6 νικητές του διαγωνισμού θα κερδίσουν μαθήματα ασφαλούς και γρήγορης οδήγησης, στο Κέντρο Ασφαλούς Οδήγησης, “Driving Academy”, στο Μαρκόπουλο Αττικής. Σκοπός του διαγωνισμού είναι να μας ευαισθητοποιήσει, σε θέματα που αφορούν στη μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και να μας ενημερώσει για τον φιλόδοξο αλλά εξίσου ρεαλιστικό στόχο της Continental, να συμβάλλει στη μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων στους δρόμους. Ο διαγωνισμός “Track Driving Days”, τρέχει ήδη και θα διαρκέσει μέχρι τις 30.8.24. Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να κάνετε μέσα από ανάρτηση στην ιστοσελίδας της Continental στο Facebook

Ο Όμιλος Συγγελίδη παρουσίασε στο Δίκτυο Επίσημων Διανομέων το ολοκαίνουργιου Peugeot 3008 σε μια λαμπρή τελετή ενώ ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Συγγελίδη, κ. Πέτρος Πιπερίδης αναφέρθηκε στα μελλοντικά σχέδια της εταιρίας. Η παρουσίαση έγινε στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso και φυσικά από την εκδήλωσε σε έλλειπε κανένας διανομέας. Παραβρέθηκαν στελέχη και εργαζόμενοι της ελληνικής αντιπροσωπείας της γαλλικής μάρκας. Ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Συγγελίδη, κ. Πέτρος Πιπερίδης, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου και στους επόμενους στόχους που έχει ο Όμιλος Συγγελίδη.

Μάλλον δεν ήταν τυχαία η επίσκεψη της πεταλούδας*…Μετά την αποχώρησή του από την ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ πριν από λίγες μέρες (πρώτοι σας είχαμε ενημερώσει) ο Ρούσσης Μάριος φαίνεται πως έχει ακόμα να γράψει αγωνιστικά χιλιόμετρα στην πίστα της Αυτοκίνησης και ανέλαβε ένα νευραλγικό πόστο στη Λιανική της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., ως Marketing Specialist. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα!

*Η πεταλούδα είναι ένα διαχρονικό και παγκόσμιο σύμβολο. Εκτός από την ψυχή, συμβολίζει την αλλαγή, την μεταμόρφωση και το όνειρο που ο καθένας κυνηγά!

Στο νέο κέντρο διανομής κι αποθήκευσης ελαστικών της ΕΛΑΣΤΡΑΚ στη Θεσσαλονίκη εγκαινιάσθηκε το υπερσύγχρονο tyre logistics center. Πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και καταναλώνει 100% πράσινη ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών. Το νέο κέντρο διανομής κι αποθήκευσης ελαστικών της ΕΛΑΣΤΡΑΚ, μέλος του ομίλου ΕΛΤΡΑΚ είναι κατασκευασμένο εξαρχής σε ιδιόκτητη περιοχή στη Θεσσαλονίκη σε ένα χώρο 6000 m² με 10 εξέδρες φορτοεκφόρτωσης και δύο drive in, σύγχρονες προδιαγραφές αποδοτικότητας και βιωσιμότητας. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και καταναλώνει 100% πράσινη ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών. Το κέντρο αυτό που αποτελεί σημείο αναφοράς και ορόσημο στην εξέλιξη της εταιρείας, έχει επιπεδότητα εδάφους κατηγορίας FM2 και πυροπροστασία επιπέδου Ζ3.

Κορυφαίες διακρίσεις στον τομέα της ασφάλειας στις δοκιμές του Euro NCAP για τρία βαν μοντέλα της Ford Pro. Με το νέο Transit Connect να κατακτά την ανώτερη «πλατινένια» διάκριση στον τομέα της ασφάλειας από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP, η Ford Pro διαθέτει πλέον τρία βαν οχήματα με κορυφαία βαθμολογία. Ο οργανισμός αξιολόγησης ασφάλειας οχημάτων Euro NCAP έδωσε το βραβείο Platinum στο ολοκαίνουργιο compact βαν Transit Connect της Ford Pro. Πρόκειται για την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία την οποία το νέο Transit Connect κατέκτησε κατά τη διάρκεια τυποποιημένων δοκιμών ασφάλειας που ακολουθούν τα τελευταία αυστηρά πρότυπα του Euro NCAP. Τα μοντέλα που έχουν βραβευτεί εκτός από το Transit Connect, είναι τα Transit Custom και Transit Courier.

Η Γενική Συνέλευση των μελών του ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.Μ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ) πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ. Κατά τις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν, αναδείχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συνδέσμου. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας και την καταμέτρηση, η Εφορευτική Επιτροπή, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα. Για το Δ.Σ. (ψήφοι): Μανώλης Σαλούρος (41), Νίκος Τσάδαρης (38), Πέτρος Πιτσίνης (33), Κώστας Μποϊδάνης (29), Γιάννης Κανουπάκης (26), Νίκος Γιαννούλας (25), Νίκος Λουπάκης (25), Γιώργος Ανδρής (16), Νίκος Βιτσιλάκης (15), Θανάσης Χούντρας (15), Γιώργος Αγαπητός (10), Χριστίνα Μυρτώ Σταθάκη (10)

Για το Πειθαρχικό εξελέγησαν οι Ηλίας Καφάογλου, Ηλίας Ματζαβάς και Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι Γιάννης Καλογερόπουλος, Αντώνης Κόλλιας και Κώστας Χαριάτης. Εντός των προσεχών ημερών το νεοεκλεγέν Δ.Σ θα συγκροτηθεί σε σώμα.

Το Σάββατο 6 Ιουλίου, η AUTOVISION γιόρτασε τα 20 χρόνια λειτουργίας του Δικτύου Ιδιωτικών της ΚΤΕΟ στην Ελλάδα με μια λαμπερή επετειακή εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στον κατάμεστο χώρο του Domaine Karras στη Μεγάλη Αυλή Κερατέας. Η εκδήλωση αυτή αποτέλεσε έναν σημαντικό σταθμό για την εταιρεία, καθώς σηματοδοτεί δύο δεκαετίες επιτυχούς λειτουργίας και προσφοράς στον τομέα του τεχνικού ελέγχου οχημάτων στην Ελλάδα.

CYBERTM TYRE: Ελαστικά που “μιλούν” στα ηλεκτρονικά του αυτοκινήτου. Τα P Zero Corsa, P Zero Trofeo RS και P Zero Winter είναι τα ελαστικά που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για το Pagani Utopia, όλα εξοπλισμένα με ειδικούς αισθητήρες ενσωματωμένους στο εσωτερικό μέρος του σχεδίου πέλματος. Αυτοί οι αισθητήρες, συνδεδεμένοι μέσω Bluetooth με τη μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου που διαχειρίζεται τα δυναμικά συστήματα του οχήματος, παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες έτσι ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να επιλέξει τον βέλτιστο τρόπο οδήγησης για να ταιριάζει με τα ελαστικά που είναι τοποθετημένα στο αυτοκίνητο, προκειμένου να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές τους.