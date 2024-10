Σήμερα, Δευτέρα, 14/10/24, η Γαλλία υποδέχεται ότι πιο καινούργιο υπάρχει η θα υπάρξει στο άμεσο μέλλον στο χώρο της αυτοκίνησης. Στο πανέμορφο Παρίσι, στο Porte de Versailles, σήμερα έγιναν όλες οι παρουσιάσεις των καινούργιων μοντέλων.

Το Mondial de l’Auto 2024 μέχρι τις 20 Οκτωβρίου θα υποδέχεται επισκέπτες, προέδρους και επικεφαλής αυτοκινητοβιομηχανιών καθώς επίσης και εκπροσώπους του τύπου από την Κίνα, την Ιαπωνία, την Κορέα, την Αμερική και φυσικά από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Το καλό είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τις αυτοκινητοβιομηχανίες αφού θεωρούν ότι το Παρίσι είναι η «καρδιά» της παγκόσμιας αυτοκίνησης.

Ας αφήσουμε όμως την «Ville Lumière» και ας επιτρέψουμε στη δικιά μας έκθεση, στην AUTO ATHINA 2024 που χθες Κυριακή έκλεισαν οι πύλες. Σύμφωνα με τους διοργανωτές από τις αίθουσες του Metropolitan Expo, πέρασαν περισσότεροι από 70.000 επισκέπτες που είδαν από κοντά 200 εκθέτες, αρκετά νέα μοντέλα, εταιρίες leasing η ασφαλιστικές και χρηματοδοτικές εταιρείες.

Να δούμε όμως και τις ταξινομήσεις του Σεπτεμβρίου που όμως δεν ήταν καλές. Ο μήνας που πέρασε, ο Σεπτέμβριος, είχε μια σημαντική μείωση στις ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων. Φέτος ταξινομήθηκαν 9.665 Ι.Χ ενώ τον αντίστοιχο μήνα το 2023 ταξινομήθηκαν 11.401 ΙΧ. Αυτό αν το μεταφράσουμε σε ποσοστά θα δούμε ότι υπάρχει μείωση -15.2%. Μείωση της τάξης -19.7% είχαμε και στις ταξινομήσεις των φορτηγών. Αντίθετα τα λεωφορεία παρουσίασαν αύξηση +476.5%. Και είναι λογικό αφού η κυβέρνηση υλοποιεί την υπόσχεσή της για αντικατάσταση του γερασμένου στόλου των λεωφορείων κυρίως αυτών που είναι ρυπογόνα. Τα υβριδικά αυτοκίνητα κέρδισαν τις προτιμήσεις των υποψηφίων αγοραστών. Τα ποσοστά έφθασαν το 46.6% ενώ τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης έφτασαν σε ποσοστά το 28.7%

Η Jeep ετοιμάζεται να παρουσιάσει το ολοκαίνουργιο Jeep Avenger 4xe Limited Edition. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που θα επαναπροσδιορίσει τις ικανότητες της Jeep. Η παρουσίαση θα γίνει στο Courmayeur, στις πανέμορφες Ιταλικές Άλπεις, στις 23 & 24 Οκτωβρίου.

Η Volkswagen με αφορμή τα 50 χρόνια Golf διοργάνωσε το Volkswagen Festival και παρουσίασε οκτώ θρυλικές γενιές του Golf και φυσικά τη συλλεκτική επετειακή έκδοση Golf “50 years”. Η εκδήλωση έγινε στον προαύλιο χώρο του Golden Hall στο Μαρούσι. Την εκδήλωση της Kosmocar παρουσίασε ο Θέμης Γεωργαντάς ενώ το πανηγυρικό κλείσιμο έκανε ο Σάκης Ρουβάς.

Για δεύτερη χρονιά, η Ελλάδα θα δώσει το παρών στα FIA Motorsport Games. Αυτή τη φορά με 9 αθλητές. Η συγκεκριμένη διοργάνωση, η οποία λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια, αποτελεί την Ολυμπιάδα του motorsport, καθώς πρόκειται για έναν διεθνή θεσμό που συγκεντρώνει αθλητές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αγωνίζονται σε ποικίλες μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Φέτος, η διοργάνωση φιλοξενείται στη Βαλένθια της Ισπανίας, στη φημισμένη πίστα Ricardo Tormo και στην πίστα Aspar, που θα αποτελέσουν το επίκεντρο των περισσότερων αγωνισμάτων, καθώς και άλλων παράλληλων δραστηριοτήτων. Η Ελλάδα θα λάβει μέρος για δεύτερη φορά, με μια ισχυρή αποστολή που θα διαγωνιστεί σε οκτώ διαφορετικά αγωνίσματα με ενθουσιασμό, πάθος και με στόχο τη διάκριση. Η ομάδα της Ελλάδας θα συμμετάσχει στα εξής αγωνίσματα: Rally 4, Drift, Esports GT, Crosscar Junior, Crosscar Senior, Karting Sprint Senior, Karting Sprint Junior και Formula 4. Η δράση στα αγωνίσματα ξεκινάει την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου, με τους αγώνες να ολοκληρώνονται την Κυριακή 27 Οκτωβρίου, με την απονομή των βραβείων στους διακριθέντες αθλητές.

Η Uber ανακοίνωσε την κυκλοφορία τριών νέων υπηρεσιών ταξί στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας πιο αξιόπιστες, άνετες και «πράσινες» διαδρομές. Οι χρήστες της εφαρμογής έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που θα καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες τους: Taxi Priority, Taxi Comfort και Taxi Green. Το Taxi Priority έχει σχεδιαστεί για πελάτες που επιθυμούν εξοικονόμηση χρόνου, προσφέροντας ταχύτερους χρόνους παραλαβής και μειωμένες περιόδους αναμονής, εξασφαλίζοντας μια γρήγορη και αξιόπιστη διαδρομή.Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν πιο άνετα, το Taxi Comfort παρέχει σύγχρονα οχήματα με περισσότερο χώρο, προσφέροντας μια premium εμπειρία μετακίνησης.

Η Goodyear ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τη διεύρυνση της σειράς του premium χειμερινού ελαστικού της, UltraGrip Performance 3. Το βραβευμένο ελαστικό με τεχνολογία αιχμής έχει αποδείξει την εξαιρετική του απόδοση σε όλη την Ευρώπη. Το συγκεκριμένο ελαστικό είναι κατάλληλο για EV χάρη στα ειδικά χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την απόδοση και μειώνουν τον εσωτερικό θόρυβο, καθιστώντας το ιδανικό για τα πιο εξελιγμένα οχήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. Προσφέρει εξαιρετικό κράτημα και επιδόσεις για χειμερινή οδήγηση. Οι επιδόσεις του προέρχονται από καινοτομίες της Goodyear, όπως η τεχνολογία Snow Protect και η τεχνολογία Wet Grip+, που βελτιστοποιούν το ελαστικό για τη χειμερινή περίοδο οδήγησης.

Εργαζόμενοι στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη σε συνεργασία με την Kinsen – Europcar – Goldcar και με σύνθημα “Clean and Green is Our Dream” μέσα σε δύο ώρες μάζεψαν 2.800 αποτσίγαρα και 400 κιλά απορρίμματα και άφησαν το θετικό περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα καθαρίζοντας την ακτή και τον βυθό της πολυσύχναστης Παραλίας Βάρκιζας. Την ίδια στιγμή, και υποστηρίζοντας την αξιέπαινη πρωτοβουλία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, 20 δύτες από τρία καταδυτικά κέντρα, Athens Divers Club, Scuba Life Dive Center και Vouliagmeni Scuba Diving Club πραγματοποίησαν εθελοντικά τον υποθαλάσσιο καθαρισμό του λιμανιού της Βάρκιζας.

Άλλαξε χέρια το πασίγνωστο κτήριο του Λαϊνόπουλου στην Εθνική Οδό. Ο νέος ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων στο 16 χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στη Νέα Κηφισιά, είναι η SEEAG, στρατηγικός συνεργάτης του Ομίλου Geely Holding στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η επένδυση της SEEAG στο νέο χώρο επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για τη δημιουργία μιας ισχυρής παρουσίας στην Ελλάδα, καθώς η εταιρεία επεκτείνει την εμβέλειά της και στοχεύει να καθιερωθεί ως βασικός παράγοντας στον τομέα της αυτοκίνησης.

Η Kosmocar Α.Ε. διευρύνει τη συνεργασία της με την Κοιλάκος Ε.Π.Ε. στις After Sales Υπηρεσίες VW και στα Επαγγελματικά Οχήματα. Η ΚΟΙΛΑΚΟΣ Ε.Π.Ε. υποδέχεται πλέον στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην Λ. Συγγρού 328-330 στην Καλλιθέα, όλους τους κατόχους των Επιβατικών & Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen, προσφέροντας κορυφαίες After Sales υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και φανοποιείας /βαφής, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Στις 18 & 19 Οκτωβρίου, η εταιρία Α. Ισμαήλος Α.Ε. στη Γλυφάδα θα κάνει τα εγκαίνια της νέας GLE SUV 4MATIC. Ενός αυτοκινήτου που προσφέρει εξαιρετική άνεση χειρισμού σε κάθε διαδρομή ενώ εκπέμπει δυναμισμό από κάθε άποψη.

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ σε συνεργασία με Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέκτησαν το βραβείο “GOLD” στα Environmental Awards 2024, στην κατηγορία Sustainable Mobility. Πλήθος στελεχών επιχειρήσεων και εκπροσώπων φορέων παρακολούθησαν την εκδήλωση και παρέλαβαν τα βραβεία τους επί σκηνής. Στόχος των Environmental Αwards 2024, που διοργάνωσε για 7η χρονιά η BΟUSSIAS Events, είναι να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες για την προστασία του Περιβάλλοντος, την Αειφορία καθώς και καινοτόμα «πράσινα» έργα, τεχνολογίες ή προγράμματα. Η κα Μάιρα Πασσιά, Sustainability and Corporate Communications Director του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ παρέδωσε το βραβείο στον πρώην Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών, Καθηγητή Κώστα Δράκο, ο οποίος το παρέλαβε εκ μέρους του ΟΠΑ.