Με τις υποσχέσεις και τα παχιά λόγια των πολιτικών δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι δεν εκπαιδεύονται σωστά και όταν βγαίνουν στους δρόμους με τα αυτοκίνητα η τα δίκυκλα δεν έχουν την απαραίτητη παιδεία. Δεν θα ανατρέξουμε στην εβδομάδα που πέρασε για να σας υπενθυμίσουμε πόσοι άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο. Γιατί κάποιος πέρασε με κόκκινο, κάποιος άλλος δεν σταμάτησε στο στοπ η κάποιος έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα μεθυσμένος.

Τι να την κάνουν την ετεροχρονισμένη τιμωρία του κακού οδηγού που σκότωσε μια μάνα και άφησε ορφανά δυο ανήλικα παιδιά. Τι να την κάνουν τη συγγνώμη όταν έχει γίνει το κακό.

Να το ξαναπούμε. Η εκπαίδευση των νέων οδηγών πρέπει να ξεκινάει από τα σχολεία. Να μαθαίνουν τα παιδιά να σέβονται τον ΚΟΚ. Η απόφαση αυτή δεν αφορά μόνο ένα υπουργείο. Και αν δεν θέλουν να ακούσουν εμάς -όλοι αυτοί που δηλώνουν υπουργοί- ας βγάλουν τις παρωπίδες και ας δουν τι κάνουν τα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη.

Προσπαθούμε να μην γκρινιάζουμε και να περιοριστούμε στις ειδήσεις που αφορούν την αγορά του αυτοκινήτου. Όμως όταν ακούμε τις βλακώδεις προτάσεις που κάνουν οι ειδικοί στους αρμόδιους φορείς βγαίνουμε από τα ρούχα μας.

Θα σας έχει τύχει να βρεθείτε στης εθνική οδό Αθηνών Λαμίας ανάμεσα στα ΚΤΕΛ Κηφισού και τη Νέα Κηφισιά. Θα έχετε γίνει μάρτυρες του Γολγοθά της ταλαιπωρίας. Ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας μετατρέπεται καθημερινά σε ένα απέραντο παρκινγκ. Οκτώ χιλιόμετρα μία ώρα. Οι διαμαρτυρίες καθημερινά αμέτρητες. Οι προτάσεις κάποιων που αμείβονται από το κράτος -με χρήματα φορολογούμενων πολιτών- είναι για γέλια. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς που έχουν «βαφτιστεί» ειδικοί πρότειναν για να λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα της εθνικής οδού να γίνουν καινούργιες διαγραμμίσεις. Ναι αυτούς τους φωστήρες εμείς τους πληρώνουμε.

Αν δεν γίνει μια νέα υπόγεια εθνική οδός το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί. Όταν ένας δρόμος που έχει σχεδιαστεί να δέχεται 2.000 αυτοκίνητα και δέχεται 8.000 χιλιάδες τότε είναι λογικό να παρατηρείται το έμφραγμα.

Ας το ξαναπούμε. Με ευχολόγια και κουτές προτάσεις το πρόβλημα θα διαιωνίζεται. Ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το τμήμα δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για εξυπηρέτηση των πολιτών που θέλουν να πάνε στις δουλειές τους από τα ΜΜΜ.

Η KGM έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνισή της στην ελληνική αγορά στην Έκθεση “Auto Athina 2024”. Η γκάμα των αυτοκινήτων με τα οποία ξεκινάει η εμπορική πορεία της KGM είναι τα Tivoli, τα Korando και τα Torres και τα Musso Grand.

Οι τιμές για το Tivoli 1.5lt 135PS ξεκινά από 19.990 ευρώ. Το Tivoli με κινητήρα 1.5lt 163PS ξεκινά από 20.990 ευρώ.

Το Korando 1.5lt 163PS ξεκινά από 26.990 ευρώ, το Torres 1.5lt 163PS ξεκινά από 32.390 ευρώ και το Torres EVX 73,4kWh 207PS ξεκινά από 39.190 ευρώ, ή 28.190 ευρώ (με τα κίνητρα του «κινούμαι ηλεκτρικά 3» και της απόσυρσης. Τέλος το Musso Grand diesel 2.2lt 202PS ξεκινά από 38.490 ευρώ.

Αλλαγές στη Δομή Διεύθυνσης Marketing, Communications & PR της Kosmocar. Ο κ. Ηλίας Τσούνης ανέλαβε PR Head στον Όμιλο της Kosmocar. Για θέματα αυτοκινητιστικού τύπου θα αναφέρεται στην κα M. Πετράκου και για γενικότερα θέματα επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Kosmocar και Karenta θα αναφέρεται στον κ. Άρη Αραβανή.

Ο κ. Ηλίας Τσούνης είναι πτυχιούχος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διαθέτει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, στη Διοίκηση και τα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α), και Master of Arts in War and Conflict Studies από το Brunel University του Λονδίνου. Από το 2017 διαθέτει το Διεθνές Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Πωλήσεων της Volkswagen και από το Δεκέμβριο του 2023 είναι Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η καριέρα του στο χώρο του αυτοκινήτου είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν από το τμήμα πωλήσεων της Volkswagen στην ΚΑΡΕΝΤΑ Α.Ε.

Ας δούμε και μερικά τρελά που δεν θα τα σχολιάσουμε εμείς αλλά εσείς. Για να καταλάβετε την παιδεία των οδηγών. Είναι μια συνέχεια του προλόγου μας για την εκπαίδευση των οδηγών.

Εδώ ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου- είναι στην Πετρούπολη- κατάλαβε ετεροχρονισμένα ότι το νέο του Ι.Χ είναι μεγαλύτερο από το γκαράζ του. Τι να κάνει ο άνθρωπος για να βολευτεί; «Έκλεψε» λίγο χώρο από το άχρηστο πεζοδρόμιο. Φώναξε και το φίλο του που του έκανε τη σιδηροκατασκευή για να “προστατέψει” το όχημα του και όλα τα προβλήματα λύθηκαν.Εντάξει οι πεζοί θα κάνουν ελιγμούς και θα καταφέρουν να περάσουν. Ένα αναπηρικό αμαξίδιο η μια μάνα με το μωρό και το καροτσάκι θα περάσουν η θα πρέπει να βγουν στο δρόμο;

Και σ αυτή τη περίπτωση ο άνθρωπος βρήκε τη λύση. Αφού δεν βρήκε πουθενά να παρκάρει το αυτοκίνητό του το «βόλεψε» στην καλύτερη θέση.

Στην επόμενη φωτογραφία ο οδηγός άφησε το αυτοκίνητό του…όρθιο. Μάλλον δεν είχε βάλει το χειρόφρενο και το αυτοκίνητο …γλίστρησε.

Το Renault Group και ο ΟΗΕ, μέσω του UN Economic Commission for Europe (UNECE), υπέγραψαν μία διετή συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας, που έχει σαν σκοπό την υποστήριξη στο έργο του Jean Todt, ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την οδική ασφάλεια. Με αυτή τη συμφωνία, το Renault Group γίνεται η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που στέκεται στο πλευρό του Ειδικού Απεσταλμένου, ενισχύοντας τη μακροχρόνια δέσμευσή της για ολοένα και πιο ασφαλή και προσβάσιμη κινητικότητα, σε όλες τις αγορές της.

Τα δύο μέρη θα αναλάβουν από κοινού δράσεις για την προώθηση της οδικής ασφάλειας παρέχοντας εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη καινοτομιών, με σκοπό να ωφεληθούν όλοι όσοι κυκλοφορούν στο δρόμο.