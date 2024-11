Μπορεί οι Αμερικάνοι να υποστηρίζουν οτι είναι οι εμπνευστές του «Black Friday» όμως κάνουν λάθος. Στην Ελλάδα είμασταν πολύ πιο μπροστά από τους Αμερικάνους. Γιατί από τη δεκαετία του 1960 το ελληνικό λιανεμπόριο είχε εφαρμόσει πολιτικές προσφορών όπως η «Εβδομάς Εκπτώσεων». Στην Αμερική δευτερόλεπτα μετά την είσοδο της συγκεκριμένης Παρασκευής που έχει ορισθεί ως ημέρα προσφορών, χιλιάδες καταναλωτές περιμένουν για να κάνουν συμφέρουσες αγορές. Από τα πρώτα λεπτά της «Black Friday» τα καταστήματα γεμίζουν ασφυκτικά.

Στην Ελλάδα για να μην παρατηρείται αυτός ο συνωστισμός, κάνουν κάτι πιο έξυπνο. Ξεκινούν τις προσφορές της «Black Friday» από την αρχή του μήνα. Τα περισσότερα πολυκαταστήματα -κυρίως με ηλεκτρικά είδη- βρίσκονται από την 1η Νοεμβρίου στον ρυθμό των εκπτώσεων. Και σχεδόν όλοι μετά τις 29 Νοεμβρίου δίνουν και μια μικρή παράταση. Στο παιχνίδι αυτό των προσφορών συμμετέχουν και οι εισαγωγικές εταιρίες αυτοκινήτων. Άλλες το διαφημίζουν και άλλες κάνουν σιωπηρά τις δικές τους προσφορές.

Η ελληνική εταιρία που εκπροσωπεί τα γαλλικά Peugeot στη χώρα μας κάνει δελεαστικές προσφορές και διευκολύνει τους Έλληνες καταναλωτές να προγραμματισθούν πιο σωστά και χωρίς βιασύνη για τις αγορές τους. Έως τις 29 Νοεμβρίου προσφέρει όλα τα best-sellers μοντέλα της σε τιμές που μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε απαιτητικό οδηγό. Το καλό είναι ότι τα αυτοκίνητα που διατίθενται είναι από τη «φρέσκια» γκάμα των μοντέλων της , με ένα ευρύ φάσμα επιλογών ανάμεσα σε Ηatchback, Station Wagon, Crossover και SUV κατηγορίες.

Από τις πρώτες ενδείξεις πού έχουμε βλέπουμε ότι το Peugeot 208 και το δημοφιλές SUV Peugeot 2008 έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Την περίοδο αυτή ισχύουν οι προσφορές και για την πλήρως «εξηλεκτρισμένη» γενιά κινητήρων (Hybrid, Plug-in Hybrid, Full Electric). Διαθέσιμα σε όλες τις εκδόσεις είναι και τo δυναμικό hatchback Peugeot 308, το σαγηνευτικό Fastback Peugeot 408 καθώς και τα ολοκαίνουργια NEXT LEVEL SUVs Peugeot 3008 & Peugeot 5008 με state-of-the-art τεχνολογία.

Μια ακόμη γαλλική εταιρία, η RENAULT γιορτάζει την BLACK FRIDAY στα νέα της μοντέλα. Και εδώ υπάρχουν δελεαστικές προσφορές που δεν αφήνουν αδιάφορους τους καταναλωτές. Το γαλλικό best seller, το Renault Clio, αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση της κατηγορίας του. Διατίθεται σε εκδόσεις βενζίνης, διπλού καυσίμου (βενζίνης – LPG), full hybrid και diesel με αρχική τιμή 15.900 ευρώ (η προσφορά φτάνει έως τα 4.150 ευρώ). Η Renault ανακοίνωσε ακόμη προσφορές λόγω της BLACK FRIDAY για το εμβληματικό B-SUV, Captur, το ανανεωμένο coupe-SUV Arkana καθώς επίσης και για το 100% ηλεκτρικό Renault Megane E-Tech. Στη συγκεκριμένη έκδοση η έκπτωση – περιλαμβάνει την επιδότηση του προγράμματος «κινούμαι ηλεκτρικά ΙΙΙ»- φτάνει τα 10.600 ευρώ και η τιμή εκκίνησης είναι 27.800 ευρώ. Μαθαίνουμε ακόμη ότι αυτή την εβδομάδα άλλες τέσσερις εισαγωγικές εταιρίες θα ανακοινώσουν – λόγω BLACK FRIDAY- τις δικές τους προσφορές.

Η ζήτηση που έχουν από πλευράς καταναλωτών τα καινούργια αυτοκίνητα σημαίνει μείωση της ζήτησης στα μεταχειρισμένα. Πάνε οι εποχές που λόγω κορονοϊού δεν υπήρχαν καινούργια αυτοκίνητα -αφού οι γραμμές παραγωγής υπολειτουργούσαν- και ανθούσε η αγορά στα μεταχειρισμένα και μάλιστα σε πολύ υψηλότερες τιμές από την αξία τους. Οι καταναλωτές ψάχνουν εφόσον το αντέχει η τσέπη τους καινούργιο αυτοκίνητο.

Βλέπουμε ακόμη ότι η Βελμάρ διαφημίζει με τηλεοπτικές καμπάνιες τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έχει στο STOCK CENTER. Το τηλεοπτικό spot, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μιχελόπουλου και παραγωγή Φαίης Παρτσαλίδου που έγινε από την Egg Productions, προβάλει με μοναδικό τρόπο την αξία της εμπιστοσύνης και ποιότητας, που χαρακτηρίζουν τη Βελμάρ και τα καταστήματά της. Με έμφαση στο νέο Stock Center του Άλιμου, το spot υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας και της αξιοπιστίας στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μάλιστα επισημαίνεται ότι όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που βρίσκονται στο στόλ της εταιρίας έχουν πέντε χρόνια εγγύηση.

Οι 59 δημοσιογράφοι του αυτοκινήτου (προέρχονται 22 χώρες της Ευρώπης) που αποτελούν την κριτική επιτροπή του θεσμού “AUTOBEST”, μετά τα εξαντλητικά τεστ που έκαναν αποφάσισαν να συμπεριλάβουν για το βραβείο «Autobest Car of the Year 2025», το MG3 Hybrid. Η πρωτοποριακή υβριδική τεχνολογία που διαθέτει το MG3 Hybrid+ και φέρνει νέα στάνταρ στην αυτοκίνηση ήταν μια από τις βασικές αιτίες που εκτίμησε η κριτική επιτροπή του θεσμού “AUTOBEST”. Το MG3 Hybrid+ αντιπροσωπεύει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της MG. Η τεχνολογία κινητήρων Hybrid+ της MG έκανε το ντεμπούτο της στο ολοκαίνουργιο MG3 το οποίο είναι το πρώτο αυτοφορτιζόμενο και όχι plug-in υβριδικό σύστημα, που τοποθετείται σε μοντέλο MG. Η προηγμένη υβριδική τεχνολογία αιχμής προσφέρει ιδανική ισορροπία απόδοσης και οικονομίας, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του σύγχρονου οδηγού χωρίς συμβιβασμούς στην ισχύ ή στην οδηγική απόλαυση. Το MG3 Hybrid+ θα αξιολογηθεί και θα διεκδικήσει τον διάσημο ευρωπαϊκό τίτλο. Ο νικητής του θεσμού, ο οποίος θα ενσαρκώσει την αυτοκινητιστική αριστεία για το 2025, θα ανακοινωθεί στην τελετή απονομής των βραβείων “Autobest Car of the Year 2025”, στις 24 Φεβρουαρίου 2025.

Το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότερες εταιρίες δίνουν τα χέρια και ξεκινούν συνεργασίες με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Η προστασία του πλανήτη μας θα επιτευχθεί μόνοι αν το μέλλον είναι βιώσιμο. Η εταιρία Driver Hellas και η We4All ανακοίνωσαν μια σημαντική συνεργασία. Στόχος τους είναι να συμβάλουν όσο μπορούν περισσότερο σε έναν πιο πράσινο και βιώσιμο κόσμο. Από την 1η Νοεμβρίου έως τις 14 Δεκεμβρίου, για κάθε αγορά 4 ελαστικών PIRELLI με διαστάσεις 18″ και άνω που θα τοποθετούνται στα καταστήματα της Driver Hellas, μέσω του προγράμματος εγγύησης Tyrelife της Pirelli, θα φυτεύουν ένα δέντρο και θα φροντίζουν τη συντήρησή του για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Σχετικό θέμα: https://www.zougla.gr/automoto/automoto-news/mia-simantiki-symfonia-gia-ena-viosimo-avrio-kai-ena-katharotero-planiti/

Το σύνθημα από τη συμφωνία είναι «Κάθε αγορά, ένα νέο δέντρο» και η ελπίδα είναι να έχουμε ένα βιώσιμο μέλλον ώστε οι επόμενες γενιές να ζήσουν σε ένα πιο καθαρό πλανήτη.

Λίγο πριν την πρώτη του δοκιμαστική οδήγηση είναι το πρωτοποριακό off-roader υψηλών επιδόσεων «Born in Affalterbach». Σε αυτό το SUV, η Mercedes AMG σχεδιάζει για πρώτη φορά ολόκληρη την αρχιτεκτονική του οχήματος. Αυτό το full-size SUV θα είναι το δεύτερο μοντέλο που θα κατασκευαστεί πάνω στην αμιγώς ηλεκτρική πλατφόρμα υψηλών επιδόσεων AMG.EA. Αποτελεί επίσης το έκτο όχημα που αναπτύσσεται πλήρως από τους ειδικούς των επιδόσεων από το Affalterbach, ενώ προστίθεται στο πρώτο μοντέλο που κατασκευάστηκε στην πλατφόρμα AMG.EA το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φάση δοκιμών, καθώς και στα μοντέλα GT, SL, στην προηγούμενη γενιά GT και SLS.

Τα Combo και Vivaro της Opel ήρθαν πρώτα στις πωλήσεις των επαγγελματικών στις κατηγορίες τους. Τα Combo κατέκτησαν 1η θέση στην κατηγορία των μικρών κλειστών Van με μερίδιο 26,6%. Τα Vivaro κατέκτησαν την 1η θέση στην κατηγορία των μεσαίων φορτηγών με μερίδιο 29,7%. Η Opel παραμένει σταθερά στην κορυφή της αγοράς των κλειστών επαγγελματικών οχημάτων κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024, με μερίδιο αγοράς 20,9%. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρωτιά της Γερμανικής εταιρείας και στην αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, με το εντυπωσιακό μερίδιο αγοράς του 68,4%.

Το βόλεψε το «ντουλαπάκι» πάνω στην καρότσα και η δουλίτσα έγινε χωρίς πρόσθετο κόστος. Το γεγονός ότι είναι παράνομη η μεταφορά σε τόσο μεγάλο όγκο το παραβλέπουμε. Αυτό που μας τρομάζει είναι ότι ο οδηγός δεν έχει επίγνωση του λάθους που κάνει.

Επίγνωση του λάθους όμως δεν έχει και ο άλλος οδηγός που μεταφέρει τους σωλήνες. Παρατηρείστε ότι επειδή δεν είχε που να τους στηρίξει άνοιξε την πόρτα και έλυσε το πρόβλημα. Όσες φορές οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σ αυτές τις πρωτοφανείς περιπτώσεις, διαπίστωσαν ότι άλλοι οδηγοί είχαν ανασφάλιστα τα οχήματα τους (καλά ούτε που διανοούμαστε να τα είχαν περάσει από το ΚΤΕΟ), άλλοι δεν είχαν άδεια οδήγησης και σε κάποιες άλλες παραβάσεις οι οδηγοί ήταν ανήλικοι. Για ποια παιδεία μιλάμε και για πιο σεβασμό στον ΚΟΚ.