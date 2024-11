Μπορεί να είχαμε μέχρι και τον Οκτώβριο 2024, τέσσερις συνεχόμενες μειώσεις στις νέες ταξινομήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων όμως ακόμη η χρονιά σε σχέση με την αντίστοιχη περσυνή περίοδο είναι σε θετικά επίπεδα. Σύμφωνα με τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ τους δέκα πρώτους μήνες του 2024 ταξινομήθηκαν 117.707 Ι.Χ ενώ το αντίστοιχο διάστημα το 2023 ταξινομήθηκαν 115.792 ΙΧ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Παρά τις μειώσεις, τον Ιούλιο -1.4%, τον Αύγουστο -21.4%, τον Σεπτέμβριο -15.2% και τον Οκτώβριο -14.3 %, οι ταξινομήσεις βρίσκονται στο +1.7% . Οι επικεφαλής των εισαγωγέων του ΣΕΑΑ εκτιμούν ότι τόσο τον Νοέμβριο όσο και τον Δεκέμβριο θα υπάρξει άνοδος στις ταξινομήσεις. Ας μην ξεχνάμε και τις προσφορές που βρίσκονται σε ισχύ λόγω Black Friday.

Ανακοινώθηκαν τα επτά αυτοκίνητα που επιλέχθηκαν για τον τίτλο του «Car of the Year 2025». Με αλφαβητική σειρά είναι η Alfa Romeo Junior, το Citroen e C3/C3, το Cupra Terramar, το Dacia Duster, το Hyundai Inster, το KIA EV3 και το Renault 5/AlpineA290.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στην αρχική λίστα υπήρχαν 42 αυτοκίνητα. Οι 60 Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου από 23 χώρες, αφού δοκίμασαν και αξιολόγησαν τα 42 αυτοκίνητα επέλεξαν επτά για τον τίτλο του «Car of the Year 2025». Την Ελλάδα εκπροσωπεί το περιοδικό 4ΤΡΟΧΟΙ με την ψήφο της κας Ελένης Ξενάκη, Διευθύντριας Σύνταξης του μέσου. Οι 4ΤΡΟΧΟΙ ψηφίζουν στο θεσμό Car of the Year από το 1982 αρχικά με τον Κώστα Καββαθά και στη συνέχεια με τον Στράτη Χατζηπαναγιώτου.

Ο νικητής του «Car of the Year 2025» θα ανακηρυχθεί στις 10 Ιανουαρίου 2025 στην Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, μέσω ζωντανής ψηφοφορίας της επιτροπής του θεσμού.

Ας δούμε επιγραμματικά ποια είναι αυτά τα αυτοκίνητα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Alfa Romeo Junior: Είναι το πιο σπορ μοντέλο της κατηγορίας. Μια αυθεντική Alfa Romeo με compact διαστάσεις και ετοιμάζεται να κατακτήσει τη νέα γενιά των Alfisti.

C3 και e-C3: Το νέο μοντέλο – και στις δύο εκδόσεις- με την ξεχωριστή σχεδιαστική της φιλοσοφία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Citroёn προσφέροντας προσιτή κινητικότητα και εκδημοκρατίζοντας την ηλεκτροκίνηση.

CUPRA Terramar: Υιοθετεί μια νέα σχεδιαστική γλώσσα, με μια τολμηρή και γεμάτη αυτοπεποίθηση εμφάνιση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο του εσωτερικού. Τα μπάκετ καθίσματα έχουν δημιουργηθεί από 100% ανακυκλωμένο νήμα SEAQUAL Dinamica που περιέχει τουλάχιστον 73% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, ή με δέρμα φυτικής κατεργασίας.

Dacia Duster: Είναι η πρώτη φορά για τη Dacia, που ένα μοντέλο της φιγουράρει στην τελική λίστα των υποψηφίων για το βραβείο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς

Hyundai Inster: Βασισμένο στην πλατφόρμα του Casper αλλά με +230 χλστ. μεγαλύτερο μπορεί να φορτιστεί σε ταχυφορτιστή DC έως 120 kW από το 10% στο 80% σε περίπου 30 λεπτά. Το επίσημο ντεμπούτο του στην Ευρώπη θα γίνει στις αρχές του 2025.

Kia EV3: Αμιγώς ηλεκτρικό καθαρά οικογενειακό αυτοκίνητο, με κορυφαία αυτονομία έως και 605 km (WLTP). Η Kia έφτασε έξι φορές στο στάδιο των φιναλίστ του COTY στις τελευταίες οκτώ διοργανώσεις και μάλιστα κέρδισε με ένα αμιγώς EV.

Renault 5 E-Tech electric: Για 4η συνεχόμενη χρονιά, η Renault έχει ένα μοντέλο της στην τελική λίστα των φιναλίστ για τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς. Φέτος με τα Renault 5 E-Tech Electric και το Alpine A290 θα προσπαθήσει να επαναλάβει την επιτυχία του Scenic E-Tech electric, που κέρδισε τον τίτλο το 2024.

Ας αλλάξουμε θέμα και να δούμε ποια είναι τα τρία Luxury αυτοκίνητα που παρουσίασε στην ελληνική αγορά η Audi.

Είναι το A5, το Q5 SUV και το εντυπωσιακό Q6 e-tron. Τρία πολυτελέστατα αυτοκίνητα που ανταποκρίνονται πλήρως στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τη συνδεσιμότητα.

Ο κ. Γιάννης Εμιρζάς, CEO της KOSMOCAR είπε οτι το σύνθημα της γερμανικής εταιρίας είναι «Vorsprung durch» που στην απλή μετάφραση είναι « Άλμα προς τα εμπρός». Η είδηση είναι ότι το τελευταίο μοντέλο που θα παρουσιασθεί η Audi με θερμικό η υβριδικό κινητήρα θα είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η εταιρία βαδίζει ολοταχώς στην μεταμόρφωσή της σε μια πλήρως ηλεκτρική μάρκα. Το 2030 όλα τα αυτοκίνητά της θα είναι 100% ηλεκτρικά.

Χρυσό Τιμόνι 2024: Νικητής στην κατηγορία «Οικογενειακό Αυτοκίνητο» αναδείχθηκε το νέο PEUGEOT E-5008, ένα σύγχρονο, επιβλητικό SUV που αποπνέει στιβαρότητα και ασφάλεια με χαρακτηριστικές αεροδυναμικές γραμμές και εντυπωσιάζει με τον νέο εσωτερικό σχεδιασμό και τον σύγχρονο εξοπλισμό του. Ανάμεσα στον ανταγωνισμό ξεχώρισε και κέρδισε τις καρδίες των αναγνωστών των γερμανικών περιοδικών «AUTO BILD» και «BILD am Sonntag» καθώς και την ειδική επιτροπή εμπειρογνώμων αυτοκινήτου, και κατάφερε να ξεχωρίσει ως το καλύτερο οικογενειακό αυτοκίνητο στα φετινά βραβεία του «Χρυσού Τιμονιού».

H Star Automotive Ελλάς ανακοίνωσε ότι από τις 16 Νοεμβρίου 2024 η ΕΚΚΑ Αυτοκίνητα Α.Ε., μέλος του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Διανομέων & Επισκευαστών Mercedes-Benz μεταφέρει το σύνολο των δραστηριοτήτων της από την Λεωφόρο Κηφισίας 79 (Μαρούσι) στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Γέρακα. Οι ενδιαφερόμενοι για επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα Mercedes-Benz θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΕΚΚΑ Αυτοκίνητα Α.Ε. επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 169, 153 44, Γέρακας

Τρεις σημαντικές βραβεύσεις απέσπασε ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη στην επέτειο των δέκα χρόνων των HR Awards, του καταξιωμένου θεσμού επιβράβευσης βέλτιστων πρακτικών και πρωτοβουλιών στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού, που διοργανώνει κάθε χρόνο η BOUSSIAS events. Οι διακρίσεις αυτές έρχονται ως επιστέγασμα των πρωτοβουλιών του οργανισμού που εστιάζουν στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, την ενίσχυση της ευημερίας και της συνεργασίας καθώς και στη διασύνδεση με την εκπαιδευτική κοινότητα. Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη διακρίθηκε με το Gold Βραβείο στην κατηγορία “Excellence in Management / Leadership Development”, το Gold Βραβείο στην κατηγορία “Best HR Corporate Event” και το Silver βραβείο στην κατηγορία “Best Partnership with Educational Institutions”

Η MAN Truck & Bus SE ξεκινάει συνεργασία με την Kosmocar Α.Ε. Η συμφωνία υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ελλάδας και η ολοκλήρωση της αναμένεται το προσεχές διάστημα. Η αλλαγή ιδιοκτησίας δεν θα επηρεάσει τις τρέχουσες εμπορικές δραστηριότητες, οι οποίες θα συνεχιστούν κανονικά, χωρίς διακοπή. Η προγραμματισμένη αλλαγή της ιδιοκτησίας δεν αναμένεται να επηρεάσει τις συμβάσεις με πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές, καθώς και του υπάρχοντος προσωπικού που θα διατηρηθεί. Η έδρα της MAN στην Ελλάδα υπό τη διοίκησης της Kosmocar Α.Ε., θα παραμείνει στον Ασπρόπυργο, στην Οδό Ειρήνης 23, τ.κ. 193 00.

Νέα συνεργασία για την AUTOVISION με το ΙΚΤΕΟ Χανίων Α.Ε. Το IΚΤΕΟ Χανίων με πολυετή δραστηριότητα στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων και αναγνωρισμένο κύρος στον Νομό Χανίων αποτελεί πλέον επίσημο συνεργάτη του Δικτύου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ AUTOVISION.