Οι επικεφαλής πολλών ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών έστω και αργά διαπίστωσαν ότι οι Κινέζοι αντίπαλοί τους ξέφυγαν στην τεχνολογία. Τελευταία άρχισαν να ξεφυτρώνουν δεκάδες άγνωστοι για την Ευρώπη κατασκευαστές που όμως στην Ασία θεωρούνται κολοσσοί. Και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τελευταία συμφωνία είναι αυτή που έγινε με τον Όμιλο Chery και τον Όμιλο Emil Frey. Ήδη τα πρώτα αυτοκίνητα Omoda και Jaecoo έφθασαν στην Ελλάδα και αναμένεται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να γίνει και η επίσημη παρουσίαση στους Έλληνες δημοσιογράφους του ειδικού τύπου.

Δεν θα σας αριθμήσουμε τις δεκάδες κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες που έχουν ήδη έδρα στην Ευρώπη. Θα σας πούμε όμως ότι αν ταξιδέψετε σήμερα στη Δανία, τη Σουηδία η τη Νορβηγία θα δείτε να κυκλοφορούν στους δρόμους καταπληκτικά αυτοκίνητα που όμως θα σας είναι τελείως άγνωστα. Και όμως είναι αξιόλογα και σε δελεαστικές τιμές.

Και στην Ελλάδα ξεκίνησε η κινέζικη επίθεση με δεκάδες μοντέλα που είναι ιδιαίτερα προσφιλή στο αγοραστικό κοινό. Και αν είχαμε λύσει το θέμα με τους φορτιστές στους δρόμους, σας πληροφορούμε ότι τα κινέζικα αυτοκίνητα θα είχαν ανατρέψει τα δεδομένα. Στο θέμα αυτό, που είναι αρκετά σοβαρό αφού έπιασε στον ύπνο τους Ευρωπαίους κατασκευαστές θα επανέλθουμε άμεσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Και μια που αναφερόμαστε στην ηλεκτροκίνηση να σας πούμε ότι παρατείνεται κατά δύο έτη και έως 31.12.2026 το μέτρο της δωρεάν στάθμευσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης στους δήμους της χώρας. Η δωρεάν στάθμευση ισχύει, με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 gr CO2/km. Η δωρεάν στάθμευση ηλεκτρικών οχημάτων συνιστά ένα ακόμα βήμα προς την υλοποίηση του στόχου της κυβέρνησης και του για την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μετακίνησης και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις μεταφορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στην Βαρκελώνη η Citroen θα παρουσιάσει στις 29 και 30 Ιανουαρίου τρία ολοκαίνουργια μοντέλα. Το νέο C3 Aircross, είναι το πιο προσιτό και άνετο compact SUV με επιβλητική σχεδίαση σε 5θέσιες υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις.

Το νέο C4, το δημοφιλές χάτσμπακ στην Ευρώπη, απέκτησε χαρακτήρα και συνοχή για να γίνει πιο γαλήνιο και κομψό από ποτέ (υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις).

Και το τέλος το επιβλητικό C4 X με τη λεπτή σιλουέτα που στεγάζει ένα ευρύχωρο σαλόνι, θα κυκλοφορεί σε υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις. Στους δρόμους γύρω από τη Βαρκελώνη οι δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου που θα παραβρεθούν στην πανευρωπαϊκή παρουσίαση θα οδηγήσουν και τα τρία μοντέλα που θα μπουν άμεσα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στις 10 Φεβρουαρίου η Volvo θα αποκαλύψει διαδικτυακά το νέο EX30 Cross Country. Οι υπεύθυνοι της εταιρίας σχεδίασαν να γίνει η παρουσίαση στην άγρια φύση της Σουηδικής Λαπωνίας. Οι άνθρωποι της Volvo, θα μας μεταφέρουν νοερά στο ειδυλλιακό τοπίο. Εκεί το EX30 Cross Country, το μικρό Volvo θα αποδείξει ότι είναι κατάλληλο για να ανταπεξέλθει σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει ένας οδηγός. Καλές και εντυπωσιακές είναι αυτές οι παρουσιάσεις αλλά όταν οι δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου δεν οδηγούν τα νέα μοντέλα, η ενημέρωση δεν είναι ολοκληρωμένη. Είναι διαφορετικά μια εταιρία να παρουσιάζει ένα φιλτραρισμένο υλικό όπως αυτή το θέλει και διαφορετικά όταν κάθε δημοσιογράφος το οδηγεί και βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.

Στις 14 Φεβρουαρίου η Βρετανίδα Linda Jackson, διευθύνουσα σύμβουλος της Peugeot θα παρουσιάσει την 3η έκδοση της E Lion Day και θα αναφερθεί στις βιώσιμες και τολμηρές φιλοδοξίες της για το 2025.

Στις 20 Φεβρουαρίου η Hyundai θα κάνει την πανελλαδική παρουσίαση του νέου πολυσυζητημένου Inster. To Inster είναι ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο που προσφέρει 370χλμ. αυτονομία. Εκτός από την κορυφαία αυτονομία στην κατηγορία του, προσφέρει δεκάδες έξυπνες λύσεις για να κάνει πιο εύκολες τις αστικές μετακινήσεις.

Ο Όμιλος οργανώνεται πλέον σε τρεις (3) επιμέρους επιχειρηματικούς κλάδους: YAMAHA, PORSCHE και SIXT. Στο πλαίσιο αυτής της αναδιοργάνωσης, ο κλάδος YAMAHA θα απορροφήσει διοικητικά τον κλάδο MOTODIRECT. Ο κλάδος YAMAHA δραστηριοποιείται στη χονδρική πώληση μηχανοκίνητων δικύκλων και άλλων οχημάτων, προϊόντων θαλάσσης, ανταλλακτικών και αξεσουάρ της Yamaha Motor Co στην Ελλάδα. Στον κλάδο YAMAHA ανήκουν και οι δραστηριότητες του Ομίλου σε Ρουμανία και Βουλγαρία μέσω των εκεί θυγατρικών εταιρειών, που αποτελούν τους Επίσημους Εισαγωγείς της Yamaha Motor Co στις χώρες αυτές, καθώς και στις χώρες Αλβανία και Μολδαβία. Ο κλάδος MOTODIRECT δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση όλων των προϊόντων της Yamaha Motor Co μέσω τριών κάθετων καταστημάτων και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η διοίκηση του ενοποιημένου πλέον κλάδου θα πραγματοποιείται από τον Γενικό Διευθυντή του κλάδου YAMAHA, κ.Ιωάννη Σώκιαλη.

Το ελαστικό υψηλών επιδόσεων, το Pirelli P Zero, , γιορτάζει φέτος την 40ή του επέτειο. Στη διάρκεια των τεσσάρων γενεών του, το Pirelli P Zero έχει κατακτήσει την κορυφή της αγοράς, χάρη στον ασύγκριτο αριθμό homologation για διαφορετικούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, με περισσότερες από 3.000 εκδόσεις να έχουν δημιουργηθεί έως σήμερα. Βέβαια η είδηση είναι άλλη. Τους επόμενους μήνες, η Pirelli αναμένεται να παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη πέμπτη εξέλιξη του διάσημου P Zero που θα είναι το πιο πρόσφατο κεφάλαιο σε μια συνεχιζόμενη ιστορία τεχνολογικής καινοτομίας.

Για 10η συνεχόμενη χρονιά, η Ford που διαθέτει την πιο πλήρη γκάμα LCV οχημάτων παραμένει η πρώτη σε πωλήσεις μάρκα στην Ευρώπη στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (LCV). Πρωτιά σημείωσε και στην Ελλάδα. Για το 2024, τόσο οι επαγγελματίες οδηγοί όσο και οι διαχειριστές στόλων επιβεβαίωσαν έμπρακτα για μία ακόμη χρονιά τις υψηλές δυνατότητες των επαγγελματικών οχημάτων της μάρκας φέρνοντας την Ford στην κορυφαία θέση των πωλήσεων LCV οχημάτων στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς για 10η συνεχή χρονιά. Η Ford με τα μοντέλα όπως το Ranger, το Transit, το Transit Custom, το Transit Courier και το Transit Connect, όλα με εξηλεκτρισμένα ή και αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησης κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή των πωλήσεων.

H Skoda μέσω της Kosmocar, για 3η συνεχόμενη χρονιά στηρίζει το «L’Étape Greece by Tour de France». Θα βρίσκεται στο πλευρό των αγωνιζομένων στον κορυφαίο ποδηλατικό αγώνα που φιλοξενείται στη χώρα μας. Η διοργάνωση προσφέρει στους συμμετέχοντες μια ανεπανάληπτη εμπειρία: να ποδηλατήσουν στις μαγευτικές διαδρομές της Δυτικής Ελλάδας, βιώνοντας την αυθεντική ατμόσφαιρα του Tour de France. Με δύο αγωνιστικές διαδρομές – 130 χλμ. και 75 χλμ. – το L’Étape Greece απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες ποδηλάτες που επιθυμούν να ξεπεράσουν τα όριά τους ή να απολαύσουν μια πανέμορφη διαδρομή γύρω από την Αρχαία Ολυμπία. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 12 Απριλίου 2025. Θα είναι μια μοναδική εμπειρία γεμάτη ενέργεια, ιστορία και φύση!

Οι δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου «ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.Μ.» έθεσαν τις απόψεις τους στην Κυβέρνηση αρκετές ημέρες πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για τον νέο Κ.Ο.Κ. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας τοποθετήθηκε στα επίμαχα σημεία του Κ.Ο.Κ για να γίνουν οι σωστές τροποποιήσεις προκειμένου να μειωθούν τα τροχαία δυστυχήματα. Πρότειναν να είναι αυστηρότερα τα μέτρα σε όσους παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη η το ΣΤΟΠ, σε όσους οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ αλλά εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας των οχημάτων. Τέλος ζήτησαν η κυβέρνηση να εξασφαλίσει ως ένα σύγχρονο κράτος που σέβεται τους πολίτες του, τη σωστή και άρτια εκπαίδευση των νέων ανθρώπων.

Στις τελευταίες αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος, εξελέγη η νέα διοίκηση. Η θητεία της ξεκινάει την 01/02/2025 και θα τελειώσει στις 31/01/2027. Η νέα σύνθεση είναι: Πρόεδρος ο κ. Γιάννης Αληγιζάκης (ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ), Αντιπρόεδρος ο κ. Δημήτρης Κονταξής (AVINOIL AE), Αντιπρόεδρος ο κ. Ιάκωβος Σιγάλας (ΕΚΟ ΑΒΕΕ), Γραμματέας ο κ. Γιάννης Θεοτοκάς (REVOIL AE) και Ταμίας ο κ. Γιάννης Κομνηνός (ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ).

Η CYCLON ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της αγοράς και των σύγχρονων οδηγών, παρουσίασε το ανανεωμένο AdBlue σε καινοτόμο συσκευασία που εξασφαλίζει ασφαλή και εύκολη εφαρμογή, με τη σιγουριά του Ομίλου Motor Oil. Το AdBlue είναι το υγρό επεξεργασίας καυσαερίων diesel (DEF – Diesel Exhaust Fluid) και είναι απαραίτητο για όλα τα σύγχρονα οχήματα με κινητήρες ντίζελ γενιάς Euro IV, V και VI. Χρησιμοποιείται συνήθως σε μοντέλα αυτοκινήτων με πετρελαιοκινητήρα που κατασκευάστηκαν μετά τον Σεπτέμβριο του 2014 και είναι εξοπλισμένα με σύστημα καταλυτικής επεξεργασίας καυσαερίων (SCR – Selective Catalytic Reduction) για τη μείωση των οξειδίων του αζώτου.