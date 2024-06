Στην έκθεση του Cebr εκτιμάται ότι οι επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες έχουν σχέση με βαν οχήματα συνεισέφεραν το 2023 σε ολόκληρη την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ – καταγράφοντας αύξηση 6,5% σε σχέση με το 2021 και 27,4% σε σχέση με το 2017. Με αυτό ως δεδομένο, εάν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις αποτελούσαν ένα κράτος μέλος της ΕΕ, τότε το ΑΕΠ του θα ήταν το έκτο μεγαλύτερο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι 14,1 δισεκατομμύρια ευρώ (1,6%) αυτής της δραστηριότητας υποστηρίχθηκαν από αμιγώς ηλεκτρικά βαν οχήματα.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και οι επιχειρήσεις είτε είναι μικρές είτε μεγάλες θα έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα που είναι πιο οικονομικά στις μετακινήσεις τους αλλά και με μηδέν αποτύπωμα.

Σύμφωνα με την μελέτη του Cebr, τα ηλεκτρικά βαν οχήματα είχαν στη Γερμανία το μεγαλύτερο μερίδιο επί των συνολικών ταξινομήσεων της κατηγορίας το 2023 (9,5%). Το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στις πωλήσεις ηλεκτρικών βαν σε σχέση με την τελευταία έκθεση του 2018, με το μερίδιό τους να αυξάνεται από 0,3% σε 6%. Η Γαλλία, με βάση την εν λόγω έκθεση, είναι η αγορά με τις περισσότερες προοπτικές στην ηλεκτρική κινητικότητα, όπως ακριβώς και στην έκθεση του 2018, αντικατοπτρίζοντας την ήδη ισχυρή υιοθέτηση των EV και τις υποδομές φόρτισης υψηλής ποιότητας. Συνολικά, η Ισπανία παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση στον δείκτη Electrification Index.

Στην έκθεση του Cebr εκτιμάται ότι οι επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με βαν οχήματα συνεισέφεραν το 2023 στην οικονομία της ΕΕ με 860 δισεκατομμύρια ευρώ (ποσό που ανέρχεται σε περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου).

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον κλάδο των μικρών επιχειρήσεων, το μειωμένο κόστος ιδιοκτησίας των EV σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα οχήματα θα μπορούσαν να κάνουν απόσβεση μέσα σε τρία χρόνια. Οι υποστηρικτές τεχνολογίες και υπηρεσίες ενισχύουν ακόμα περισσότερο την παραγωγικότητα. Επίσης, οι χρήστες που δεν χρησιμοποιούν EV επιδιώκουν την αλλαγή μέσα σε πέντε χρόνια.

Η Γερμανία έχει το υψηλότερο μερίδιο EV στις ταξινομήσεις νέων βαν οχημάτων – το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στις πωλήσεις EV, ενώ η Γαλλία τη μεγαλύτερη δυναμική για περαιτέρω βήματα στην ηλεκτροκίνηση, όπως προκύπτει ύστερα από ανάλυση του Cebr σε παράγοντες όπως είναι το ενεργειακό κόστος, η φόρτιση και οι ζώνες χαμηλών εκπομπών ρύπων.

Η Ford Pro είναι η Νο 1 μάρκα στην κατηγορία των επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη, προσφέροντας ένα πλήρες οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών για επιχειρήσεις όλων των τύπων και μεγεθών. Την περασμένη εβδομάδα, η Ford Pro ανακοίνωσε μια ολοκληρωμένη λύση οικιακής φόρτισης για επιχειρήσεις

Η αναγνώριση της αξίας της ηλεκτροκίνησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούσε να επιταχύνει την υιοθέτηση των EV και να ωφελήσει σημαντικά τόσο την παραγωγικότητά τους, όσο και συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία. Ωστόσο, η φόρτιση παραμένει μείζον ζήτημα.

Αρχικά, υπήρχε η πεποίθηση ότι η υιοθέτηση των ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων θα καθοδηγούνταν από τους εταιρικούς στόχους βιωσιμότητας και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις με διαχειριστές στόλων. Τώρα, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υιοθετούν όλο και περισσότερο τα EV, καθώς αναγνωρίζουν τα σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη που προσφέρουν. Σε έρευνα στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 οδηγοί επαγγελματικών βαν διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις αυτές επιτυγχάνουν ήδη σημαντική εξοικονόμηση όσον αφορά τις δαπάνες ενέργειας, καθώς και βελτίωση της παραγωγικότητας και των λειτουργιών τους. Ακόμα και όσοι δεν έχουν υιοθετήσει τα ηλεκτρικά οχήματα δηλώνουν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο μετάβασης σε αυτά μέσα σε πέντε χρόνια, παρά το γεγονός ότι η φόρτιση είναι ένα ζήτημα που συνεχίζει να τους απασχολεί.

Οι λύσεις της Ford Pro βοηθούν τους διαχειριστές να αποφασίσουν οι ίδιοι πότε αλλά και πώς να εξηλεκτριστούν, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη για την επιχείρησή τους. Στο πλαίσιο αυτό η Ford Pro προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών βαν που υποστηρίζονται από λύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα, όπως λογισμικό διαχείρισης οχημάτων και στόλου, λύσεις φόρτισης, σέρβις και χρηματοδότηση, όλα σε ένα πακέτο. Την περασμένη εβδομάδα, η Ford Pro παρουσίασε μια ολοκληρωμένη λύση οικιακής φόρτισης σχεδιασμένη για τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Η έκθεση The Economics of Commercial Van Usage Across Europe 2024 επανεξετάζει ένα δραματικά αλλαγμένο τοπίο από τότε που δημοσιεύθηκε η προηγούμενη έκθεση το 2019, κάτι που καταδεικνύει ότι παρά τον αντίκτυπο της πανδημίας, της κρίσης του κόστους ζωής και του πολέμου στην Ουκρανία, η επίδραση των βαν οχημάτων στην οικονομία έχει αυξηθεί θεαματικά.

Η έκθεση περιλαμβάνει την επικαιροποίηση του δείκτη Electrification Index, ο οποίος μετρά τον βαθμό υιοθέτησης των επαγγελματικών ηλεκτρικών οχημάτων και τις μελλοντικές προοπτικές για πέντε σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές στην κατηγορία των βαν οχημάτων: την Γαλλία, την Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι πωλήσεις των ηλεκτρικών βαν, τα σημεία φόρτισης, τα κίνητρα και η αύξηση των ζωνών χαμηλών εκπομπών, ο εν λόγω δείκτης προσδιορίζει ότι η υιοθέτηση των ΕV και οι προοπτικές στις παραπάνω χώρες ενισχύθηκαν στις περισσότερες αγορές σε σχέση με τον τελευταίο υπολογισμό του 2018.

Ο χρόνος φόρτισης ήταν η μεγαλύτερη ανησυχία για όσους δεν έχουν κάνει ακόμα τη μετάβαση στα EV (38,1%), ενώ το αρχικό κόστος αγοράς αποτέλεσε επίσης σημαντικό ζήτημα (37,7%). Παρόλα αυτά, μεταξύ εκείνων που δεν έχουν ακόμα μεταβεί σε ένα EV, η πλειοψηφία (58,6%) δήλωσε ότι είναι αρκετά πιθανό να αποκτήσει ένα ηλεκτρικό βαν μέσα στην επόμενη πενταετία.