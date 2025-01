Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Tesla ήταν από τις πρώτες εταιρίες που έφερε στη καθημερινή ζωή των ανθρώπων, την αυτόνομη οδήγηση. Σίγουρα μπορεί να έχει κατηγορηθεί για πολλά, όμως στον τομέα της πλήρους αυτοοδήγησης, είναι ένα σκαλοπάτι πάνω από τον ανταγωνισμό. Μεγαλύτερη απόδειξη ένα βίντεο που μοιράστηκε η Tesla AI στο «X», το οποίο δείχνει τα οχήματα να οδηγούνται μόνα τους από το εργοστάσιο, στις καθορισμένες λωρίδες φόρτωσης της αποβάθρας. Όλα χωρίς την παραμικρή ανθρώπινη παρέμβαση.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο προς τη μεγάλης κλίμακας μη εποπτευόμενη FSD (μέχρι τώρα τα Tesla μπορούν να κινηθούν υπό συνθήκες αυτόνομα, όμως ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να είναι έτοιμος να επέμβει ανά πάσα στιγμή, φέρνοντας και την ευθύνη). Το βίντεο μάλιστα κοινοποιήθηκε εκ νέου από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Elon Musk, ο οποίος έγραψε: «Η μη εποπτευόμενη πλήρης αυτοοδήγηση αρχίζει».

Starting with the ~1.2 mile route at the Fremont factory pic.twitter.com/avgSpBxb4j

— Tesla AI (@Tesla_AI) January 29, 2025

