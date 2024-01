Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μια Lamborghini Diablo VT Roadster που είχε αγοράσει καινούργια ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πωλήθηκε το Σάββατο στη δημοπρασία Barrett-Jackson του Scottsdale έναντι 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων, καθιστώντας την, την πολυτιμότερη Diablo στον πλανήτη.

Ο Donald Trump, από τα πρώτα επιχειρηματικά του χρόνια, είχε μεγάλη φήμη και επιρροή. Για αυτό το λόγο, είχε συνάψει μία ιδιαίτερη σχέση με την Lamborghini, η οποία τον προμήθευε αρκετά συχνά με δανεικά μοντέλα της.

Χάρη σε αυτή την αναφερόμενη συνεργασία, ο πρώην πρόεδρος των Η.Π.Α. μπόρεσε να παραγγείλει και να αγοράσει τη συγκεκριμένη Diablo σε βαφή Blu Le Mans, η οποία δεν ήταν επίσημα διαθέσιμη το 1997. Παράλληλα το αυτοκίνητο διαθέτει στην πόρτα του οδηγού μία πλακέτα που γράφει «Donald Trump 1997 Diablo».

Ο Trump την αγόρασε καινούργια και την κράτησε στο γκαράζ του μέχρι και το καλοκαίρι του 2002. Έκτοτε έχει περιέλθει στην κατοχή δύο άλλων ανθρώπων, με το κοντέρ της να γράφει μόλις 39.970χλμ.

Αποτελεί ίσως το αυτοκίνητο που βρέθηκε ως αφίσα σε παιδικά δωμάτια, περισσότερο από κάθε άλλο. Η Diablo έχει πόρτες που ανοίγουν προς τα πάνω και έναν εκκωφαντικά δυνατό V12 κινητήρα 5.7 λτ. Ο συγκεκριμένος αποδίδει 499 άλογα και 582 Nm ροπής και συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων, το οποίο στέλνει την ισχύ και στους 4 τροχούς. Καταφέρνει το 0-100 σε 4.1δευτ. με τελική που άγγιζε τα 325χλμ./ώρα. Μάλιστα η Diablo ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που πέτυχε τελική πάνω από 321χλμ./ώρα στην ιστορία.

Προχωρώντας στην καμπίνα, μπορούμε να δούμε ένα δίχρωμο εσωτερικό με αναλογικό ρολόι καθώς και ψηφιακό κλιματισμό. Σε αυτά προστίθενται ένα ηχοσύστημα Alpine και ένας επιλογέας H-gate.

