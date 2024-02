Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην πόλη του Σαν Φρανσίσκο, με κάμερα τοποθετημένη σε είσοδο πολυκατοικίας να καταγράφει τα πάντα.

Οι αρχές του Σαν Φρανσίσκο ερευνούν δύο περιστατικά κατά τα οποία δύο οχήματα Tesla Model Y έπιασαν φωτιά σε απόσταση μόλις δύο οικοδομικών τετραγώνων νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Πλάνα από το ένα από τα περιστατικά δείχνουν ένα άγνωστο άτομο να ανάβει κάτι που φαίνεται να είναι χαρτί και να το τοποθετεί πάνω σε ένα από τα ελαστικά του ηλεκτρικού crossover, οδηγώντας σε μια έντονη πυρκαγιά.

Ο ιδιοκτήτης του πρώτου Tesla, Van Vuong, διαμένει στο Σιάτλ της Ουάσινγκτον και βρισκόταν στο Σαν Φρανσίσκο για το Σαββατοκύριακο. Όπως δήλωσε, πήγε το πρωί να πάρει το αυτοκίνητο και βρήκε στάχτες. Οπότε οι αρχές πιστεύουν ότι δεν είχαν προηγούμενα με τον ιδιοκτήτη, μάλλον με την… αμερικάνικη μάρκα ή ότι αυτή αντιπροσωπεύει.

Arsonist sets 2 @Tesla Model Y’s, 1 blk apart, on fire in SF SOMA early Saturday morning. Exclusive video of man lighting papers he put on top of tire. Sped up vid shows flames destroy SUV. Owner asks why target Tesla. @KPIXtv story w/ vid & interview:https://t.co/6RkSOduUBo pic.twitter.com/4ZLOJVdnZd

— Da Lin (@DaKPIX) February 26, 2024