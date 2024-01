Στα βραβεία που διοργάνωσε το « What Car? » για το 2024 η Kia κέρδισε τέσσερα βραβεία. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Kia Sportage κέρδισε τον τίτλο του «Καλύτερου Οικογενειακού SUV» , το Kia EV6 κέρδισε τον τίτλο του «Καλύτερου Οικογενειακό Ηλεκτρικού SUV», το Kia EV9 κέρδισε τον τίτλο του «Καλύτερου ηλεκτρικού 7θέσιου» και τέλος η Kia κέρδισε το Βραβείο «Αυτοκινήτου Ρυμούλκησης» για την ευρεία επιλογή αυτοκινήτων με δυνατότητα ρυμούλκησης.

Ο David Hilbert , Διευθυντής Μάρκετινγκ της Kia Europe, σχολίασε: «Η νίκη τεσσάρων σημαντικών βραβείων What Car? αποτελεί ένα επίτευγμα για το οποίο μπορούμε να νιώθουμε πραγματικά περήφανοι. Ενώ το SUV Kia Sportage ηγείται της κατηγορίας του με τον ξεχωριστό σχεδιασμό, τους αποδοτικούς κινητήρες και την εντυπωσιακή πρακτικότητα, το γεγονός ότι οι αναγνώστες ψήφισαν ξανά το EV6 και το EV9 που παρουσιάστηκε πρόσφατα είναι εντυπωσιακό. Αυτή η χρονιά πρόκειται να είναι άλλη μια συναρπαστική χρονιά στο ταξίδι μας για να γίνουμε κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος λύσεων βιώσιμης κινητικότητας».

Ας δούμε αναλυτικά τα μοντέλα και τα βραβεία:

Kia Sportage: «Το καλύτερο οικογενειακό SUV»

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Kia Sportage βραβεύτηκε με το βραβείο «Best Family SUV». Οι κριτές το επέλεξαν μεταξύ πολλών ανταγωνιστών σε μια από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες.

Η κριτική επιτροπή, που αποτελείται από μια ομάδα ειδικών δοκιμαστών του περιοδικού, σχολίασε: «Το Kia Sportage έχει την πιο άνετη οδήγηση από τους βασικούς ανταγωνιστές και εμπνέει εμπιστοσύνη σε δρόμους με στροφές, χάρη στο ισχυρό κράτημα και το ακριβές τιμόνι. Έχει επίσης ένα έξυπνο και φιλικό προς τον χρήστη εσωτερικό που προσφέρει μια σωστά ανυψωμένη θέση οδήγησης και ανεξάρτητα από το πού κάθεται κάποιος στο αυτοκίνητο , υπάρχει άφθονος χώρος για το κεφάλι και τα πόδια του».

Η πέμπτη γενιά Kia Sportage παρουσιάστηκε στις αρχές του 2022 και κέρδισε το βραβείο «Best Family SUV» του What Car? το 2023.

Πέρυσι, το ολοκαίνουργιο Kia Sportage ήταν το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη με 165.354 οχήματα.

Kia EV6: «Το καλύτερο οικογενειακό ηλεκτρικό SUV»

Δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του βραβείου «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» στο What Car? το Kia EV6 εξακολουθεί να θεωρείται από πολλούς ότι θέτει τα πρότυπα για τα EV στην κατηγορία του. Το αυτοκίνητο κέρδισε το βραβείο «Best Family Electric SUV» για το 2024, μπροστά από αρκετά νέα μοντέλα σε μια όλο και πιο ανταγωνιστική κατηγορία.

Οι κριτές σχολίασαν: «Δύο χρόνια αφότου ονομάστηκε Αυτοκίνητο της Χρονιάς στο What Car; το Kia EV6 συνεχίζει να συνδυάζει μεγάλη γκάμα μπαταριών, γρήγορη φόρτιση, εξαιρετική ισορροπία οδήγησης και λειτουργικότητας και πλούσια επίπεδα εξοπλισμού με μια πολύ ανταγωνιστική τιμή η οποία είναι καλύτερη από οποιονδήποτε αντίπαλο. Επιπλέον, παρά την κομψή εμφάνισή του, είναι μια πρακτική επιλογή, που προσφέρει άφθονο χώρο τόσο μπροστά όσο και πίσω”.

Το EV6 προσφέρει αυτονομία έως και 528km σύμφωνα με τον «συνδυασμένο» κύκλο δοκιμών WLTP. Οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε εκδόσεις με κίνηση στους πίσω ή σε όλους τους τροχούς, καθώς και σε ένα μοντέλο EV6 GT υψηλών επιδόσεων, το οποίο μπορεί να επιταχύνει από 0-100 σε μόλις 3,5 δευτερόλεπτα. Το EV6 έχει υψηλές επιδόσεις στον αναπτυσσόμενο τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, με περισσότερες από 36.000 πωλήσεις το 2023.

Kia EV9: «Καλύτερο ηλεκτρικό 7θέσιο»

Το Kia EV9 βραβεύτηκε επίσης με τα βραβεία «Καλύτερο Ηλεκτρικό 7θέσιο» «Καλύτερο 7θέσιο» από τους κριτές για τις δυνατότητες και την αξία του σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές του: «Τα περισσότερα 7θέσια ηλεκτρικά SUV είναι είτε πολύ ακριβά είτε όχι τόσο πρακτικά όσο θα περίμενε κανείς ενώ το Kia EV9 είναι διαφορετικό, προσφέροντας άνετα καθίσματα για επτά ενήλικες σε ένα πακέτο που έχει πολύ καλή τιμή μεταξύ των ανταγωνιστών. Και με μια γενναιόδωρη επίσημη γκάμα, το EV9 μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλα ταξίδια χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε για το επόμενο σημείο φόρτισης.»

Το EV9 είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία στην Ευρώπη, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γκάμα εξοπλισμού, τολμηρό και μοντέρνο σχεδιασμό και την τελευταία τεχνολογία EV. Το πισωκίνητο EV9 μπορεί να διανύσει έως και 563 km με μία μόνο φόρτιση* («συνδυασμένος» κύκλος WLTP), ενώ τα τετρακίνητα μοντέλα «GT-Line» και «GT-Line S» μπορούν να ταξιδέψουν έως και 505 χλμ με μία μόνο φόρτιση. Η δυνατότητα φόρτισης 800 volt σημαίνει ότι το EV9 μπορεί να να επαναφορτίσει την μπαταρία του από 10 έως 80% σε μόλις 24 λεπτά.

Η Kia κερδίζει το «Βραβείο Αυτοκινήτου Ρυμούλκησης» για την ευρεία επιλογή αυτοκινήτων με δυνατότητα ρυμούλκησης

Το τέταρτο τρόπαιο της Kia είναι το «Tow Car Award», που συνήθως προορίζεται για ένα μεμονωμένο όχημα, αλλά φέτος αναγνωρίζει τη μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων της Kia με δυνατότητα ρυμούλκησης.

Οι κριτές του What Car? και οι ειδικοί στο The Camping and Caravanning Club συνεργάζονται κάθε χρόνο για να βρουν τα καλύτερα αυτοκίνητα ρυμούλκησης.

Ωστόσο, αντί να ξεχωρίσουν ένα μεμονωμένο μοντέλο, φέτος οι κριτές θεώρησαν ότι η Kia ως μάρκα άξιζε περισσότερο το βραβείο για τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζει με συνέπεια εξαιρετικά αυτοκίνητα ρυμούλκησης, είτε πρόκειται για ένα diesel, ένα υβριδικό ή ακόμα και ένα πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Αρκετά από τα αυτοκίνητα της Kia προσφέρουν υψηλή ικανότητα ρυμούλκησης, συμπεριλαμβανομένων των δημοφιλών Sportage, Sorento, EV6 και –τώρα– του EV9 AWD, με το τελευταίο να προσφέρει μοναδική ικανότητα ρυμούλκησης έως 2.500 κιλά.