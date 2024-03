Τα World Car Awards είναι μια ετήσια εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 100 διεθνείς κριτές καθώς κάνουν Test Drives και ψηφίζουν επιλεγμένα οχήματα. Το αμιγώς ηλεκτρικό IONIQ 5 N της Hyundai βρίσκεται μεταξύ των τριών κορυφαίων φιναλίστ στον κόσμο στην κατηγορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι υποψηφιότητες της Hyundai Motor για τον φετινό διαγωνισμό αντικατοπτρίζουν τη δυναμική της εταιρείας στην παγκόσμια σκηνή και συνεχίζουν την προηγούμενη επιτυχία της εταιρείας στα World Car Awards, όπου τα IONIQ 5 και IONIQ 6 της Hyundai Motor αναδείχθηκαν τριπλοί νικητές κατακτώντας τα βραβεία World Car of the Year, World Electric Vehicle και World Car Design of the Year 2022 και 2023 αντίστοιχα.

Το IONIQ 5 N, αντιπροσωπεύει μια νέα κατηγορία ηλεκτρικών (EV) οχημάτων υψηλών επιδόσεων με νέες τεχνολογίες και χαρακτηριστικά υψηλών δυνατοτήτων εντός πίστας. Σηματοδοτεί το πρώτο βήμα στη στρατηγική για την ηλεκτροκίνηση της μάρκας N. Συνδυάζει την πλατφόρμα E-GMP (Electric Global Modular Platform) του Hyundai Motor Group με τις τεχνολογίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού της μάρκας N και αξιοποιεί την τεχνογνωσία της N από τα ηλεκτροκίνητα «Rolling Labs» μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες υψηλών επιδόσεων των ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι τελικοί νικητές των World Car Awards 2024 θα ανακοινωθούν σε τελετή απονομής βραβείων που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου 2024 κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης 2024 (NYIAS).