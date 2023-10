Του Περικλή Χαλάτση

Άσχετα με το τι θα γίνει στον αγώνα της Κυριακής, στο Lusail International Circuit, ο Max Verstappen αν κερδίσει στο αυριανό Sprint η έρθει σε μια καλή θέση, θα κατακτήσει τον τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο τίτλο και μάλιστα ημέρα Σάββατο.

Σήμερα πάντως κέρδισε την 10η Pole Position για το 2023 και την 32η Pole Position στην καριέρα του και ισοβάθμησε με τον Nigel Ernest James Mansell. Η σειρά της εκκίνησης στον αγώνα της Κυριακής έχει ως εξής:

Το κράτημα της πίστας άλλαζε σε κάθε πέρασμα αφού από τον άνεμο στην έρημο η σκόνη έφθανε στην πίστα.

Ο Lando Norris έκανε τον 2ο καλύτερο χρόνο αλλά επειδή στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά δεν κράτησε τις γραμμές του και στην στροφή Νο 10 πάτησαν οι τέσσερις ρόδες εκτός πίστας, τιμωρήθηκε και έπεσε της 10η θέση.

Στη θέση του μπήκε μια άλλη McLaren με τον Oscar Piastri. Αλλά τελικά μετά τις δηλώσεις που έκανε του ανακοινώθηκε ότι και αυτός πάτησε εκτός πίστας στη στροφή «14» και έτσι έχασε τη θέση του και την Κυριακή θα ξεκινήσει απο την 6η θέση. Έτσι στην 3η θέση μπήκε ο Hamilton που είχε κάνει τον 5ο καλύτερο χρόνο.

Αύριο Σάββατο, 7 Οκτωβρίου θα γίνει στις 16.00 το Sprint Shootout όπου αυτός που θα κάνει καλύτερο χρόνο θα ξεκινήσει πρώτος στο Sprint που θα γίνει στις 20.30.

Το Lusail International Circuit, βρίσκεται στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Ντόχα. Είναι μέσα στην έρημο. Το απόγευμα οι οδηγοί ταλαιπωρήθηκαν από τη σκόνη γιατί φύσηξε αέρας και έφερε στην πίστα αρκετή άμμο.

Η πίστα που έχει καλή άσφαλτο έχει συνολικό μήκος 5.419 χλμ και οι πιλότοι της F1 την Κυριακή θα καλύψουν σε 57 γύρους 308.611 χλμ.

Για το Grand Prix του Qatar οι ομάδες θα έχουν τη γόμα C1 ως P Zero λευκή/σκληρή, τη C2 ως P Zero κίτρινη/μέση και τη C3 ως P Zero κόκκινη/ μαλακή. Αυτή είναι η ίδια επιλογή που έγινε και στον προηγούμενο αγώνα, στην Ιαπωνία.

Το αυριανό Sprint Shootout μπορείτε να το παρακολουθήσετε από τα συνδρομητικά καναλια Ant1+ και F1 TV Pro.