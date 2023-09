Του Περικλή Χαλάτση

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull Max Verstappen έκανε τον καλύτερο χρόνο και στα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά. Το Practice 2 όμως δεν τελείωσε κανονικά. Δύο λεπτά πριν λήξει ο επίσημος χρόνος, ο Pierre Gasly είχε μια έξοδο και κατέστρεψε την ανάρτησή του και την αεροτομή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η άσφαλτος στην πίστα της Suzuka διαθέτει μερικά από τα υψηλότερα επίπεδα τραχύτητας και τριβής που παρατηρούνται όλη τη σεζόν. Η φθορά και η πτώση απόδοσης λόγω υπερθέρμανσης είναι σημαντικοί παράγοντες για τον καθορισμό της στρατηγικής στα ελεύθερα αλλά και στον αγώνα. Οι ομάδες έχουν στη διάθεσή τους τη γόμα C1 ως P Zero λευκή/σκληρή, τη γόμα C2 ως P Zero κίτρινη/μέση και τη γόμα C3 ως P Zero κόκκινη/μαλακή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για πρώτη φορά αγώνας της F1 έγινε στην πίστα Lenovo στην Ιαπωνία το 1987. Τον καλύτερο χρόνο στην πίστα των 5.807 Km έχει πετύχει ο Hamilton. Έκανε 1.30.983 το 2019. Οι αγωνιζόμενοι την Κυριακή θα καλύψουν σε 53 γύρους 307.471 km.

Πάντα το Ιαπωνικό Γκραν Πρι φέρνει εκπλήξεις λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα. Το θερμόμετρο έφθασε τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η πτώση απόδοσης λόγω υπερθέρμανσης των ελαστικών μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο.

Οι παλιότεροι θα θυμόσαστε πόσο πολύ οι καιρικές συνθήκες έχουν επηρεάσει στο παρελθόν (2004, 2009, 2010 και 2019) τα αποτελέσματα στις κατατακτήριες δοκιμές λόγω καταρρακτώδους βροχής ή απειλής τυφώνα.

Το 2022 ο αγώνας διακόπηκε λόγω βροχής στον πρώτο γύρο. Η επανεκκίνηση έγινε τρεις ώρες αργότερα, με μόλις 45 λεπτά να απομένουν λόγω της μέγιστης επιτρεπόμενης διάρκειας αγώνα (τέσσερις ώρες). Συνολικά, ολοκληρώθηκαν 28 γύροι, με τους οδηγούς να χρησιμοποιούν μόνο ενδιάμεσα ελαστικά Cinturato intermediate και βρόχινα ελαστικά Full Wet.

Ο Mario Isola, διευθυντής του μηχανοκίνητου αθλητισμού της Pirelli δήλωσε:

«Το Ιαπωνικό GP πραγματοποιείται σε μια από τις πιο απαιτητικές πίστες της F1: τη Σουζούκα, με τη μοναδική διάταξη «8». Αυτό το ιστορικό μέρος είναι το αγαπημένο των οδηγών, καθώς είναι συναρπαστικό στην οδήγηση ιδιαίτερα με τα σημερινά αποδοτικά μονοθέσια. Λόγω των υψηλών πλευρικών και διαμηκών φορτίων, η Σουζούκα είναι πολύ απαιτητική τόσο από τα ελαστικά όσο και από τους οδηγούς. Αυτές οι απαιτήσεις κατανέμονται εξίσου στους τέσσερις τροχούς, με 10 δεξιές και οκτώ αριστερές στροφές στον γύρο των 6km. Ως αποτέλεσμα αυτών των χαρακτηριστικών, επιλέξαμε τα πιο σκληρά ελαστικά της γκάμας για την Ιαπωνία: C1, C2 και C3. Η γόμα C1 είναι μόνο ονομαστικά ίδια με την περσινή C1. Παρουσιάστηκε αυτή τη σεζόν και βρίσκεται σε σκληρότητα ανάμεσα στη γόμα C2 και στην περσινή C1 (τώρα ονομάζεται C0)».

Ας δούμε τι έγινε σήμερα στα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά.

Practice 1

Στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές οι πιλότοι δοκίμασαν μια νέα έκδοση της γόμας C2, με σκοπό την αξιολόγησή της για την επόμενη σεζόν. Αυτό που θέλουν να πετύχουν οι μηχανικοί της Pirelli είναι να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την πρόσφυση από τη σημερινή γόμα C2.

Το πρωί κάθε οδηγός είχε δύο επιπλέον σετ ελαστικών, σε σύγκριση με τα 13 σετ ανά αγώνα. Αυτή η δοκιμή είναι μέρος της εξέλιξης για το 2024.

Ο Max Verstappen δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης και πέτυχε τον καλύτερο χρόνο ( 1:31.647) στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές που ξεκίνησαν τα ξημερώματα για την Ελλάδα. Ήταν ο ταχύτερος πιλότος και φυσικά πιο σίγουρος για τις επιλογές που έκανε. Πίσω του στα έξι δέκατα ο Carlos Sainz με Ferrari και τρίτος ο Lando Norris (McLaren). O Charles Leclerc έκανε τον 4ο καλύτερο χρόνο και τον 5ο χρόνο έκανε ο εκπληκτικός Yuki Tsunoda.

Αποτελέσματα FP1

Practice 2

Το μόνο ενδιαφέρον στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά ήταν η έξοδος του Pierre Gasly. Ο πιλότος της Alpine στη στροφή 8 έχασε την πρόσφυση και λίγο πριν τη στροφή 9 πήγε ευθεία. Η Alpine «έκοψε» ταχύτητα στην αμμοπαγίδα αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετό. Το μονοθέσιο σταμάτησε στα προστατευτικά κατέστρεψε την αεροτομή και την ανάρτηση.

Οι κριτές υποχρεωτικά έβγαλαν κόκκινη σημαία και η διαδικασία των δοκιμών σταμάτησαν. Έτσι στην πρώτη θέση βρέθηκε και πάλι ο Ολλανδός.

Αποτελέσματα FP2

Για την ιστορία το έως σήμερα έχουν γίνει 36 GP Ιαπωνίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα F1

* 32 από αυτά φιλοξενήθηκαν στη Suzuka την έδρα πίστα της Honda – και τέσσερα στο Φούτζι, που ανήκει στην Toyota.

* Πολυνίκης ομάδα είναι η McLaren, με εννέα νίκες, ενώ ο οδηγός που έχει κερδίσει τις περισσότερες φορές είναι ο Michael Schumacher (έξι νίκες). Το 1994 και το 1995, το Grand Prix του Ειρηνικού διεξήχθη επίσης στην Ιαπωνία, στην πίστα Αΐντα.

* Το Ιαπωνικό Γκραν Πρι έχει αναδείξει παγκόσμιο πρωταθλητή 11 φορές: πιο πρόσφατα πέρυσι, όταν ο Max Verstappen κέρδισε τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο του. Το 1995, ο Michael Schumacher έγινε επίσης παγκόσμιος πρωταθλητής για δεύτερη φορά μετά τη νίκη του στο Grand Prix του Ειρηνικού.