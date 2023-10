Του Π.Χαλάτση

Στο Μεξικό το grand prix θα είχε ενδιαφέρον αν υπήρχε ενδιαφέρον στους οδηγούς. Όταν όλοι ξέρουμε ποιο είναι το καλύτερο μονοθέσιο, ποιος είναι ο πιο γρήγορος οδηγός και ποια είναι η βαθμολογία, αναρωτιόμαστε αν η τηλεθέαση στο Grand Prix της Κυριακής θα είναι πεσμένη αλλά και σε τι ποσοστό.

Η πίστα Autódromo Hermanos Rodríguez, πήρε το όνομά της από τον Pedro και τον Ricardo Rodriguez. Τα αδέρφια που ήταν ήρωες του τοπικού μηχανοκίνητου αθλητισμού κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1960 και του 1970.

Τόσο στο P1 όσο και στο P2 ο Max Verstappen έκανε τον καλύτερο χρόνο. Ο Ολλανδός στο Practice 1 που έγινε το απόγευμα, με χρόνο 1:19.718 κέρδισε με άνεση την πρώτη θέση. Ο Ταϊλανδός Alex Albon ( Williams) κινήθηκε γρήγορα και τερμάτισε στην 2η θέση, 95 χιλιοστά πίσω από τον πρωταθλητή. Τον 3ο καλύτερο χρόνο έκανε ο Sergio Perez.

Οι χρόνοι στο P1

Τα μεσάνυκτα και κάτι ξεκίνησε το Practice 2. Δεκαεπτά λεπτά πριν λήξει ο χρόνος των δεύτερων ανεπίσημων δοκιμών, άρχισε να βρέχει και ο ρυθμός έπεσε για λίγα δευτερόλεπτα. Και πάλι ο Verstappen έκανε τον καλύτερο χρόνο (1.18.686). Στη 2η θέση με χρόνο + 0.119 τερμάτισε ο Lando Norris και στην 3η θέση τερμάτισε ο Charles Leclerc + 0.26.

Τα αποτελέσματα και οι χρόνοι αναλυτικά.

Η πίστα Autódromo Hermanos Rodríguez κατασκευάστηκε το 1963. Έχει συνολικό μήκος 4.304 km και οι αγωνιζόμενοι την Κυριακή θα κάνουν 71 γύρους και θα καλύψουν 305.354 Km. Το πιο γρήγορο γύρο – 1.17.774 – έχει κάνει το 2021 ο Vallteri Bottas.

Στο Μεξικό οι ομάδες θα έχουν τη γόμα C3 ως P Zero λευκή/σκληρή, τη γόμα C4 ως P Zero κίτρινη/μέση και τη γόμα C5 ως P Zero κόκκινη/μαλακή: ένα επίπεδο πιο μαλακές γόμες σε σύγκριση με το 2022.

Σε αυτή την πίστα παρατηρείται συχνά αποκόλληση μικρών τμημάτων γόμας, με τα μονοθέσια να γλιστρούν περισσότερο λόγω του μειωμένου αεροδυναμικού φορτίου που οφείλεται στο μεγάλο υψόμετρο.

Για να καταλάβετε υπάρχει μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία μεταξύ της αρχής και του τέλους κάθε ημέρας: ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν πρόκειται για την ανάλυση του ρυθμού πτώσης απόδοσης λόγω θερμικής καταπόνησης.

Ο αγωνιστικός διευθυντής της Pirelli, Mario Isola, αναφέρθηκε στον αγώνα στο Μεξικό:

« Η πίστα, που βρίσκεται στη δυτική πλευρά της πόλης, έχει μήκος λίγο πάνω από τέσσερα χιλιόμετρα με 17 στροφές και βρίσκεται σε υψόμετρο πάνω από 2000 μέτρα. Αυτό έχει σημαντική επίδραση στην απόδοση του μονοθεσίου αυτοκινήτου, με τον πιο αραιό αέρα, να μειώνει τις αεροδυναμικές αντιστάσεις αλλά και την αεροδυναμική απόδοση. Ως αποτέλεσμα, οι ρυθμίσεις των κλίσεων στις αεροτομές των μονοθεσίων είναι μέγιστες, παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται σε πίστες που απαιτούν υψηλή πρόσφυση – μόνο που εδώ έχουν πολύ μειωμένη επίδραση στα ελαστικά.

Η πρόσφυση από την άσφαλτο είναι επίσης πολύ μικρότερη από το σύνηθες, καθώς η τραχύτητα της επιφάνειας είναι από τις μικρότερες σε ολόκληρο το πρόγραμμα της χρονιάς. Φέτος αποφασίσαμε να φέρουμε τις τρεις πιο μαλακές γόμες της γκάμας στο Μεξικό – C3, C4 και C5 – μετά από προσεκτική ανάλυση στις πληροφορίες της περσινής χρονιάς, καθώς και στις προσομοιώσεις που μας παρείχαν οι ομάδες όπως πάντα.

Αυτή η επιλογή μπορεί να οδηγήσει σε μια ευρύτερη ποικιλία στρατηγικών στη διάρκεια του αγώνα, ανοίγοντας την προοπτική και σε μια στρατηγική δύο αλλαγών. Πέρυσι, όταν οι επιλεγμένες γόμες ήταν οι C2, C3 και C4, σχεδόν όλοι οι οδηγοί σταμάτησαν μόνο μία φορά, χρησιμοποιώντας κυρίως το μαλακό και το μεσαίο ελαστικό.

Το Μεξικό μας δίνει επίσης την ευκαιρία να δοκιμάσουμε μια νέα παραλλαγή της γόμας C4 με όλες τις ομάδες. Κατά τη διάρκεια των δύο ωρών ελεύθερων δοκιμών την Παρασκευή, κάθε οδηγός θα έχει δύο σετ από αυτά τα νέα πρωτότυπα ελαστικά για να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Αφού αναλύσουμε όλα τα δεδομένα, θα αποφασίσουμε αν θα χρησιμοποιήσουμε ή όχι αυτήν την έκδοση για χρήση το 2024».