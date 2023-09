Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Formula 1 δεν ξεχνά και το φιλανθρωπικό της πρόσωπο, διοργανώνοντας αρκετά συχνά δράσεις που έχουν ως απώτερο σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων προς ιδρύματα και οργανισμούς.

Σε μία τέτοια φιλανθρωπική ποδοσφαιρική αναμέτρηση, η ομάδα της Aston Martin F1 κατάφερε να κερδίσει 5-4 την αντίστοιχη της Mercedes, παίρνοντας θα λέγαμε το αίμα της πίσω για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα στο αγωνιστικό πρωτάθλημα.

Ο αγώνας διεξήχθη στο γήπεδο της Μπράκλεϊ Τάουν, στην Αγγλία με την Mercedes να «εκπροσωπεί» τον οργανισμό στήριξης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας Mind, και την Aston Martin το φιλανθρωπικό ίδρυμα Silverstone Recreational Association.

Μάλιστα στην πλατφόρμα X, οι δύο ομάδες παρουσίασαν με κάθε επισημότητα τις ενδεκάδες τους, είχαν τις αντίστοιχες φανέλες και κάλυπταν τον αγώνα λεπτό προς λεπτό, όπως σε ένα Grand Prix της F1.

We’ll be playing two different 4-4-2 formations across the two halves. #MercAston

Your Mercedes-AMG F1 starting XI for tonight. 🤩

Taking our rivalry off track… and onto the pitch! ⚽️

Tonight at 19:30 we’re facing off against @MercedesAMGF1 in a charity football match at @BrackleyTownFC, in aid of the Silverstone Recreational Association.

Check out our starting XI and tap below to donate.

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 27, 2023