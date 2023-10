Του Περικλή Χαλάτση

Μόνο τρείς βαθμούς χρειάζεται ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull για να κατακτήσει ακόμη ένα παγκόσμιο τίτλο. Στο Qatar λογικά για γίνει την Κυριακή η μεγάλη γιορτή. Φυσικά αν τερματίσει γιατί στους αγώνες της F1 τίποτα δεν είναι ποτέ σίγουρο. Για να μην κερδίσει τους τρείς βαθμούς υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η πρώτη είναι να εγκαταλείψει και η δεύτερη να μην τερματίσει μέσα στην πρώτη δεκάδα. Η 2η περίπτωση είναι απίθανη. Για την πρώτη ποτέ δεν ξέρεις.

Το Lusail International Circuit, βρίσκεται στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Ντόχα Κατασκευάστηκε το 2004 για αγώνες μοτοσυκλέτας. Για πρώτη φορά αγώνας της F1 έγινε στο Qatar το 2021. Το 2022 δεν έγινε και φέτος θα γίνει ο 2ος αγώνας στην ιστορία του. Το 2021 τον αγώνα είχε κερδίσει ο Lewis Hamilton (Mercedes) που ξεκίνησε από την πρώτη θέση. Ο Max Verstappen τότε τερμάτισε στην 2η θέση.

Πριν από δύο χρόνια παρατηρήθηκε ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών. Οι μισοί οδηγοί ξεκίνησαν με μαλακή γόμα και οι άλλοι μισοί με μέση, ενώ ο αριθμός των πιτ στοπ κυμαινόταν από ένα έως τρία.

Η πίστα που έχει καλή άσφαλτο έχει συνολικό μήκος 5.419 χλμ και οι πιλότοι της F1 θα καλύψουν σε 57 γύρους 308.611 χλμ.

Σήμερα Παρασκευή, 6/10, στις 16.30 ώρα Ελλάδος θα γίνουν οι πρώτες ελεύθερες δοκιμές.

Λίγο αργότερα στις 20.00 θα γίνουν οι κατατακτήριες δοκιμές

Το Σάββατο, 7 Οκτωβρίου, στις 16.00 θα γίνει το Sprint Shootout και στις 20.30 θα γίνει το Sprint.

Ο αγώνας στο Lusail International Circuit στη Ντόχα θα γίνει την Κυριακή στις 20.00 το βράδυ (για την Ελλάδα). Όπως πάντα τα δοκιμαστικά μπορείτε να τα δείτε από τα συνδρομητικά Ant1+ και F1 TV Pro ενώ την Κυριακή τον αγώνα μπορείτε να τον δείτε και από το ελεύθερο κανάλι του Ant1.

Δεν υπάρχουν αγώνες υποστήριξης στο πρόγραμμα, πράγμα που σημαίνει ότι η πίστα δεν θα έχει στρωμένη γόμα από άλλα αυτοκίνητα. Το πρόβλημα που παρουσιάζεται αρκετές φορές στην περιοχή είναι με την άμμο. Είναι βέβαια λογικό γιατί η πίστα βρίσκεται στην έρημο. Όμως όταν φυσάει η άμμος φθάνει στην πίστα και αλλάζει τα δεδομένα στην πρόσφυση. Οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος είναι υψηλές αυτή την εποχή του έτους στο Qatar με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τους 40°C πριν την ώρα έναρξης του αγώνα.

Για το Grand Prix του Qatar οι ομάδες θα έχουν τη γόμα C1 ως P Zero λευκή/σκληρή, τη C2 ως P Zero κίτρινη/μέση και τη C3 ως P Zero κόκκινη/ μαλακή. Αυτή είναι η ίδια επιλογή που έγινε για τον προηγούμενο αγώνα, στην Ιαπωνία. Οι χώροι των πιτ, που αρχικά είχαν σχεδιαστεί για τα MotoGP, έχουν μεγαλώσει και αυξηθεί σε αριθμό. Υπάρχει επίσης μια νέα εγκατάσταση για το κέντρο ελέγχου αγώνα και ένα νέο γραφείο τύπου.

Για τον αγώνα της Κυριακής ο αγωνιστικός διευθυντής της Pirelli, MARIO ISOLA δήλωσε:

“Η Formula 1 επιστρέφει στο Κατάρ, δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο της το 2021. Από πολλές απόψεις, όμως, πρόκειται πάλι για μία νέα αρχή, καθώς τα μονοθέσια είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που είδαμε πριν από μερικά χρόνια και η πίστα της Lusail έχει αναδιαμορφωθεί πλήρως με νέο τάπητα οδοστρώματος καθώς και με τροποποιημένα κερμπς. Στα χαρτιά, τα κύρια χαρακτηριστικά της πίστας παραμένουν ίδια – με μια μεγάλη ευθεία μήκους λίγο πάνω από ένα χιλιόμετρο και 16 στροφές – αλλά είναι ξεκάθαρο ότι οι αλλαγές που έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια σημαίνουν πως τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από το πρώτο γκραν πρι είναι χρήσιμα αλλά όχι αρκετά.

Από άποψη τραχύτητας, η Lusail είναι μια πολύ δύσκολη πίστα για τα ελαστικά, παρόμοια με το Silverstone και τη Suzuka. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι οι γόμες που επιλέχθηκαν είναι οι ίδιες: C1, C2 και C3. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από στροφές, οι περισσότερες από αυτές μεσαίας και υψηλής ταχύτητας. Η αλληλουχία στροφών μεταξύ 12 και 14 θυμίζει αρκετά την περίφημη στροφή 8 στην Κωνσταντινούπολη: μία από τις πιο απαιτητικές στροφές για τα ελαστικά στην πρόσφατη ιστορία της Formula 1. Αυτή η αλληλουχία στροφών, είναι επίσης ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για έναν καλό χρόνο γύρου. Το γεγονός ότι οι 11 από τις 16 στροφές είναι δεξιόστροφες, επιβαρύνει ιδιαίτερα την αριστερή πλευρά του μονοθεσίου και ειδικά το μπροστινό μέρος, όμως τα επίπεδα ενέργειας που διαχειρίζονταν τα ελαστικά το 2021 ήταν αρκετά ισορροπημένα μεταξύ των δύο αξόνων.

Ένας άλλος παράγοντας που το GP του Κατάρ αποτελεί πρόκληση για εμάς καθώς και για τους οδηγούς και τις ομάδες, είναι η επιστροφή του αγώνα Sprint. Μόλις μία ώρα ελεύθερων δοκιμών θα γίνει την Παρασκευή για να αποφασιστούν οι ρυθμίσεις και να γίνει αξιολόγηση της συμπεριφοράς των ελαστικών σε μεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον, οι ελεύθερες δοκιμές γίνονται με το φως της ημέρας – που σημαίνει πως η άσφαλτος θα είναι πιο ζεστή – σε σχέση με τις κατατακτήριες και τους δύο αγώνες, που γίνονται τη νύχτα. Έτσι, όλα οδηγούν σ’ ένα ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο και ίσως σε μερικές εκπλήξεις. Η ικανότητα γρήγορης και καλής προσαρμογής στην πίστα θα μπορούσε να προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα».