Του Γιώργου Παλληκάρη

Δεν θα ήταν υπερβολή, εάν από εδώ και στο εξής, αντικαταστήσουμε τη φράση value for money, με το MG3 Hybrid+. Το μικρό μοντέλο της MG καταφέρνει να προσφέρει στην τιμή των 20.000 ευρώ, τεχνολογίες, επιδόσεις και κατανάλωση, που άλλα μοντέλα προσφέρουν στην τριπλάσια τιμή. Το MG3 Hybrid+ καταφέρνει σε ένα μικρό σύνολο (μήκος 4.113χλστ.) να συγκεντρώσει όλα όσα χρειάζεται ο σύγχρονος οδηγός, κάνοντας τις μετακινήσεις εντός πόλης, πιο εύκολες και οικονομικές από ποτέ.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του MG3 Hybrid+ είναι πως είναι εξηλεκτρισμένο, όμως δεν χρειάζεται σύνδεση με πρίζα. Αντιθέτως προσφέρει όλα τα θετικά της ηλεκτροκίνησης, (επιδόσεις και κατανάλωση) χάρη στο άκρως hi-tech υβριδικό του σύστημα, το οποίο συνεργάζεται με 4 διαφορετικούς τρόπους, με τον 1.500άρη βενζινοκινητήρα και προσφέρει το απόλυτο αποτέλεσμα.

Ας ανακαλύψουμε τα μυστικά του, εμβαθύνοντας στο πιο value for money και fun to drive μικρό μοντέλο της αγοράς.

Με ιδανικές διαστάσεις για την πόλη

Όπως είπαμε και παραπάνω το μοντέλο ανήκει στην Β κατηγορία, την κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης που λατρεύει ο Έλληνας. Γιατί είναι μανιτζέβελα, κάνουν την κίνηση στα στενά της πόλης πιο εύκολη, αλλά έχουν και χώρους για 4 ενήλικες. Το νέο MG3 Hybrid+ έχει μήκος 4.113 χλστ., πλάτος 1.797 χλστ., ύψος 1.502 χλστ και έρχεται σε 7 διαφορετικές αποχρώσεις. Σχεδιαστικά βρίσκει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στις δυναμικές γραμμές και την κομψότητα, μέσα από νευρώσεις και LED φωτιστικά σώματα, ενώ τίποτα δεν μαρτυρά την εντυπωσιακή ιπποδύναμη που κρύβει.

Η έξυπνη αρχιτεκτονική του, προσφέρει χώρους για 4 ενήλικες

Χάρη στην έξυπνη αρχιτεκτονική και το μεταξόνιο των 2.570χλστ. στο μοντέλο θα χωρέσουν άνετα 4 ενήλικες και με μικρές παραχωρήσεις 5, με τον χώρο για τα κεφάλια να εντυπωσιάζει. Ο χώρος αποσκευών με τη σειρά του είναι στα 293λτ. ένα ικανοποιητικό νούμερο για την κατηγορία, με την μπαταρία του υβριδικού συστήματος να είναι κάτω από το πίσω κάθισμα.

Με δύο οθόνες που σε ενημερώνουν για τα πάντα

Στην hi-tech και παράλληλα μίνιμαλ καμπίνα του MG3 Hybrid+, το πρώτο βλέμμα πέφτει σίγουρα στον ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών ο οποίος έχει τετράγωνη λογική και παρέχει πληροφόρηση, πραγματικά για τα πάντα. Στο αριστερό μέρος της οθόνης, σκανάρει συνεχώς την κυκλοφορία και απεικονίζει τα οχήματα που υπάρχoυν στις διπλανές λωρίδες, στη μέση της οθόνης υπάρχουν τα χιλιόμετρα κίνησης και το όριο ταχύτητας του εκάστοτε δρόμου, ενώ στο δεξί τμήμα ο οδηγός μπορεί να επιλέξει τι θα βλέπει (π.χ. απεικόνιση ροής ενέργειας ανάμεσα σε μπαταρία, βενζινοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρα).

Το τιμόνι είναι flat bottomed πολλών λειτουργιών, με φυσικά πλήκτρα πάνω του, ενώ στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει μία οθόνη αφής 10,25 ιντσών, κάτω από την οποία υπάρχουν και φυσικά μπουτόν για βασικές λειτουργίες (clima, αλαρμ, ένταση ήχου κτλ.). Και επειδή είναι αυτοκίνητο που κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη, η χρήση της οθόνης είναι υπερβολικά εύκολη και δεν απαιτεί ιδιαίτερη εξοικείωση, ενώ παράλληλα προσφέρει πλήρη συνδεσιμότητα αλλά και απίθανη απεικόνιση της κάμερας 360 μοιρών.

Hybrid+ και οι επιδόσεις στα ύψη, η κατανάλωση στα τάρταρα

Το MG3 Hybrid+ είναι ένα υβριδικό μοντέλο που κινείται μέχρι και αμιγώς ηλεκτρικά, αλλά δεν συνδέεται στην πρίζα. Προσφέρει λοιπόν όλα τα θετικά της ηλεκτροκίνησης, και παράλληλα την ασφάλεια του βενζινοκινητήρα για τα μεγάλα ταξίδια. Πώς; το σύνολο εφοδιάζεται με έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.500κ.εκ. ο οποίος αποδίδει 102 ίππους και 128 Nm ροπής. Παράλληλα υπάρχει ένας ηλεκτροκινητήρας 136 ίππων και 250 Nm ροπής, μία ισχυρή γεννήτρια 45kW αλλά και μία μπαταρία 1.83 kWh. Όλα τα παραπάνω προσφέρουν συνδυαστική ισχύ 195 ίππων η οποία μεταφέρεται στους εμπρός τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου 3 σχέσεων.

Η έξυπνη υβριδική τεχνολογία

Το highlight στο υβριδικό αυτό σύστημα, είναι πως ανάλογα τις συνθήκες, υπάρχει εναλλαγή καυσίμου και χρήσης κινητήρων. Αρχικά το MG3 Hybrid+ μπορεί να κινηθεί μέχρι τα 60χλμ./ώρα αμιγώς ηλεκτρικά. Από τα 60 μέχρι τα 80χλμ./ώρα ο βενζινοκινητήρας παίρνει μπροστά αλλά δεν κινεί τους τροχούς, αντιθέτως δίνει ρεύμα στην μπαταρία. Πάνω από τα 80χλμ./ώρα συνεργάζονται και ο 1.5 κινητήρας αλλά και ο ηλεκτροκινητήρας για μέγιστη απόδοση, την οποία τη νιώθεις κατευθείαν με το πάτημα του δεξιού πεντάλ. Φυσικά εάν η μπαταρία αδειάσει, τότε αναλαμβάνει όλο το έργο ο βενζινοκινητήρας, ενώ το καλύτερο σε όλη αυτή την εξίσωση, είναι πως οδηγός και επιβάτες δεν αντιλαμβάνονται το πότε λειτουργεί ποιος κινητήρας. Όλα γίνονται αυτόματα και ανεπαίσθητα.

Με κατανάλωση στα 4.4λτ./100χλμ.

Όλα παραπάνω σημαίνουν πως μέσα στη πόλη (όπου υπάρχει και αρκετό φρενάρισμα άρα και συνεχής φόρτιση της μπαταρίας) μπορεί το μοντέλο να κινείται σε ποσοστό 80% αμιγώς ηλεκτρικά. Το κερασάκι στην τούρτα είναι τα 195 άλογα τα οποία επιτρέπουν το 0-100 σε 8 δευτ. (κορυφαία τιμή στην κατηγορία) και τελική στα 170χλμ./ώρα, κάνοντας τις προσπεράσεις πιο εύκολες από ποτέ. Η επίσημη κατανάλωση της εταιρίας σε συνδυαστικό κύκλο είναι στα 4.4λτ./100χλμ., νούμερο κορυφαίο στην κατηγορία, για υβριδικό μοντέλο.

Με προγράμματα παραμετροποίησης της οδήγησης

Τα προγράμματα παραμετροποίησης της οδήγησης είναι τρία: (Eco – Standard – Sport). Στην πρώτη επιλογή στόχος είναι η βέλτιστη οικονομία καυσίμου με ηπιότερη απόκριση στο γκάζι. Στην δεύτερη υπάρχει απόλυτη ισορροπία ανάμεσα σε επιδόσεις και κατανάλωση, ενώ στην τρίτη, το αυτοκίνητο «πετάει» και το τιμόνι γίνεται πιο κοφτερό. Έτσι, ανάλογα με τις συνθήκες κίνησης, μπορεί ο οδηγός να επιλέξει το ανάλογο προφίλ και να πετύχει τις μέγιστες αποδόσεις.

Με συστήματα ασφαλείας που το κάνουν φρούριο

Η ασφάλεια επίσης είναι υψίστης σημασίας για το νέο MG3 Hybrid+, το οποίο είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και την τεχνολογία MG Pilot. Αυτό περιλαμβάνει αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, έξυπνο έλεγχο μεγάλης σκάλας φώτων, ειδοποίηση αλλαγής λωρίδας, επόπτευση τυφλού σημείου, κάμερα 360 μοιρών, adaptive cruise control, gps, αυτόματος κλιματισμός κ.α. Διαθέσιμο σε 3 εξοπλιστικά πακέτα, μπορείτε να διαμορφώσετε το δικό σας MG3 Hybrid+ εύκολά και γρήγορα από το site της εταιρίας.

Ψηφίστηκε ως το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025

Όλα τα παραπάνω, ήταν υπεραρκετά για να κάνουν τους 26 εκλέκτορες του κορυφαίου θεσμού “Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025” να ψηφίσουν και να ανακηρύξουν το MG3 Hybrid+ ως το καλύτερο αυτοκίνητο για το 2025. Κάτι που αποτελεί την απόλυτη διάκριση και αναγνώριση του πληρέστατου πακέτου που προσφέρει, καθώς κατάφερε να ξεχωρίσει και να κερδίσει τον ανταγωνισμό σε κάθε κατηγορία.

Πιο συγκεκριμένα, με συνολική συγκομιδή 337 βαθμών, το MG3 Hybrid+ έλαβε τον κορυφαίο αυτό τίτλο που αποτελεί πραγματικά τιμητική διάκριση και αναγνώριση της συνολικής αξίας του μοντέλου, που “εκδημοκρατίζει” την κορυφαία υβριδική τεχνολογία, κάνοντάς την προσιτή για το ευρύ κοινό και τους υποψήφιους αγοραστές στην Ελληνική αγορά. Το τεχνολογικά προηγμένο μοντέλο της MG, του οποίου τα προτερήματα αναγνωρίστηκαν ως ιδανικά για το ελληνικό αγοραστικό κοινό από τους δημοσιογράφους του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, είναι και επίσημα λοιπόν το κορυφαίο αυτοκίνητο.

Άμεσα διαθέσιμο

Το νέο MG3 Hybrid+ είναι άμεσα διαθέσιμο και συνοδεύεται από 7ετή εργοστασιακή εγγύηση. Μπορείτε να κλείσετε test drive στο επίσημο δίκτυο της MG σε όλη την Ελλάδα πατώντας εδώ ή και να διαμορφώσετε το δικό σας MG3 Hybrid+ πατώντας εδώ.