του Δημήτρη Διατσίδη

Η τελετή των βραβείων FIM Awards 2024 ξεκίνησε χθες Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί σήμερα Σάββατο (7 Δεκεμβρίου) στο εκπληκτικό Ισπανικό νησί της Μαγιόρκα με μια λίστα καλεσμένων από τους κορυφαίους του αθλητισμού μοτοσυκλέτας.

Στο τέλος της 120ης επετείου της FIM, αυτή η λαμπερή ετήσια εκδήλωση θα λάβει χώρα στο βραβευμένο συνεδριακό κέντρο Palma, ένα εντυπωσιακό πρωτοποριακό κτήριο που άνοιξε το 2017 και έχει θέα στην πρωτεύουσα του πανέμορφου νησιού των Βαλεαρίδων που βρίσκεται στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Αυτή η αξιότιμη συγκέντρωση είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία της χρονιάς και συγκεντρώνει την οικογένεια της FIM και τους πολλούς Παγκόσμιους Πρωταθλητές της FIM που έχουν κερδίσει την απόλυτη διάκριση στον αθλητισμό μοτοσυκλέτας – τόσο ως άτομα όσο και ως μέλη Εθνικών ομάδων – μετά από μια άλλη επιτυχημένη αγωνιστική σεζόν.

Μεταξύ των αναβατών, που δεν θα περιορίζονται μόνο σε αυτούς, θα είναι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM MotoGP™ Jorge Martin, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Superbike Toprak Razgatlioglu, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια FIM Circuit Racing, Ana Carrasco, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM EnduroGP Josep Garcia, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια FIM Women’s Enduro Mireia Badia, η Παγκόσμια πρωταθλήτρια FIM Motocross γυναικών Lotte Van Drunen, o Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Rally-Raid Ross Branch, o Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Speedway Grand Prix Bartosz Zmarzlik, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM TrialGP Toni Bou και η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια FIM Women’s TrialGP Emma Bristow.

Με ένα βαθιά ριζωμένο Εθνικό πάθος για τις μοτοσυκλέτες, η Ισπανία είναι ένας απολύτως κατάλληλος οικοδεσπότης για αυτό που υπόσχεται να είναι μια σημαντική περίσταση. Διαθέτοντας μια πλούσια ιστορία αθλητικών επιτυχιών στη μοτοσυκλέτα που είναι συνυφασμένη με αυτή της FIM, το περήφανο Έθνος πρόσθεσε άλλα δώδεκα Παγκόσμια Πρωταθλήματα FIM αυτή τη σεζόν στον μακροχρόνιο και περίφημο τιμητικό του ρόλο.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με διάφορες δραστηριότητες που θα φιλοξενούνται στο Palma Village – που βρίσκεται στο Parc de la Mar, κοντά στον Καθεδρικό Ναό – πριν από τη δυνατότητα υπογραφής Αυτόγραφων που θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο αργότερα μέσα στην ημέρα. Όλα αυτά προτού τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου αθλητισμού μοτοσυκλέτας βρεθούν στο επίκεντρο στο κόκκινο χαλί, για να ακολουθήσει η τελετή των βραβείων FIM και το δείπνο με το πάρτι να συνεχίζεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Εκτός από τον εορτασμό της αθλητικής επιτυχίας, η τελετή των βραβείων FIM προσφέρει την ευκαιρία να αναγνωριστούν οι προσπάθειες όλων όσων συμμετείχαν στα διάφορα Τρόπαια FIM που φέτος θα περιλαμβάνουν το FIM Women’s Trophy, το FIM Sustainability, το FIM Trophy for The Future και το FIM Road Safety and Public Policy Trophy.

Της τελετής απονομής των βραβείων FIM θα προηγηθεί η Γενική Συνέλευση της FIM την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου στον ίδιο χώρο, η οποία θα περιλαμβάνει ένα πλήρες πρόγραμμα κατά το οποίο εκπρόσωποι από περισσότερες από 100 Εθνικές Ομοσπονδίες θα κληθούν να ψηφίσουν για πολλά σημαντικά θέματα.

Αυτή θα είναι η μοναδική ευκαιρία φέτος που τόσοι πολλοί ήρωες της μοτοσυκλέτας θα βρίσκονται στο ίδιο μέρος την ίδια στιγμή και είναι πραγματικά ένα γεγονός που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Ωστόσο, όσοι δεν μπορέσουν να παρευρεθούν το απόγευμα του Σαββάτου από κοντά, θα μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά και δωρεάν ολόκληρη την απονομή βραβείων FIM στο FIM-MOTO.TV, το DAZN Ισπανία / MAX / και το Discovery+ από τις 22:10 CET.