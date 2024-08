Του Δημήτρη Διατσίδη

Απομένουν λίγο πάνω από δύο εβδομάδες μέχρι το Red Bull Grand Prix του Σαν Μαρίνο και της Ριβιέρα του Ρίμινι, το οποίο θα επιστρέψει στο Motor Valley από τις 6 έως τις 8 Σεπτεμβρίου για μια εκδήλωση που υπόσχεται να σπάσει ρεκόρ.

Κυκλοφόρησαν οι αφίσες της διοργάνωσης και τα στοιχεία που δείχνουν ένα κύκλο εργασιών 80 εκατομμυρίων!

Τα σημάδια της προπώλησης εισιτηρίων είναι εξαιρετικά, αναζωογονούνται περαιτέρω από τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου για το Grand Prix Emilia-Romagna (20-22 Σεπτεμβρίου στο MWC) με έκπτωση 30%, καθώς φέτος θα έχουμε δύο GP στην πίστα του Misano, με διαφορά δύο εβδομάδων το ένα από το άλλο.

Το 2023 υπήρχαν 141,056 θεατές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Red Bull Grand Prix του Σαν Μαρίνο και της Ριβιέρα του Ρίμινι. Ο φετινός στόχος είναι να ξεπεράσει τις 150,000 και να δώσει σε όλους μια μοναδική εμπειρία στο Misano World Circuit.



Είναι παραδοσιακά η επίσημη αφίσα που ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση, και φέτος το αποτέλεσμα της δημιουργικότητας του Aldo Drudi και της εταιρίας του Drudi Performance, που μαζί με το Misano World Circuit έλαβαν το διάσημο βραβείο Compasso d’Oro πριν από λίγες εβδομάδες. Το βραβείο, που δεν έλαβε κανένας πριν με αυτά τα κίνητρα, αναγνώρισε την ικανότητα να μεταφράζει ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός σε σημάδια και χρώματα, μέχρι το σημείο να υψώνει την αλάνθαστη σημαία της “Riders’ Land” σε μια περιοχή που ήταν σε θέση να οικοδομήσει μια διοργάνωση ικανή να παράγει συναφείς οικονομικές δραστηριότητες ύψους 80,256 εκατ., σύμφωνα με τους διοργανωτές.



Η αφίσα ερμήνευσε ξανά με πρωτοτυπία τις εικόνες που συνδέουν τον κόσμο της Red Bull με το συναρπαστικό τοπίο του Misano, του San Marino και της Rimini Riviera και θα αποτελέσει το επίκεντρο της συντονισμένης εκστρατείας που θα ξεκινήσει στα ψηφιακά κανάλια όλων των υποστηρικτών, συνοδεύεται από ένα βίντεο που δημιουργήθηκε σε συνεργασία της Dorna και της Red Bull.

“Στην αφίσα διατηρήσαμε την περσινή γραφική γραμμή, εγγυώμενη αποτελεσματική συνέχεια – σχολιάζει ο Aldo Drudi. Εκτός από το Grand Prix, δουλέψαμε σε δομές όπως το Rose Island. Τα μεγάλα νέα φέτος είναι το βραβείο του Gran τρένου Red Bull του Αγίου Μαρίνου και της Ριβιέρας του Ρίμινι, μια καινοτομία για εμάς που έχουμε διακοσμήσει τα πάντα, αλλά ποτέ ένα τρένο. Είμαστε περίεργοι να το δούμε στη γραμμή της Αδριατικής, η δύναμή του είναι η διάχυση του: τα γραφικά εξαπλώνονται από την πίστα σε ολόκληρη την ακτή. Με αφίσες αφιερωμένες στους δήμους προώθησης και στον Άγιο Μαρίνο σφραγίζει την καμπάνια της Red Bull».

«Ετοιμαζόμαστε για μια εξαιρετική έκδοση – σχολιάστε οι διοργανωτές Republic of San Marino, Emilia-Romagna Region, Province of Rimini και Misano World Circuit – το αποτέλεσμα μιας δουλειάς που πραγματοποιήθηκε από κοινού, με την πεπεισμένη και ισχυρή συμμετοχή ενός παγκόσμιου εταίρου όπως η Red Bull και η δημιουργική προφορά του Aldo Drudi.

Η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου και η Ριβιέρα του Ρίμινι με τους δήμους Bellaria Igea-Marina, Rimini, Riccione, Misano και Cattolica, θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν το πάθος των θεατών που περιμένουμε από όλο τον κόσμο, που σίγουρα προσελκύονται από τη θεαματική φύση ενός πρωταθλήματος που έχει πολλαπλασιάσει τους πρωταγωνιστές του, αλλά και από την αδρεναλίνη που μεταδίδει το μοτοσυκλετιστικό DNA των περιοχών μας, και μέσα από το πρόγραμμα πρωτοβουλιών του The Riders’ Land Experience».

Χάρη στη συνεργασία μεταξύ των τοπικών διοργανωτών, της Red Bull και των θεσμών και φέτος την παραμονή του Grand Prix, ήδη από τις 4 Σεπτεμβρίου εκδηλώσεις και παραστάσεις δεν θα ενεργοποιηθούν μόνο στην πίστα, αλλά και σε εμβληματικές τοποθεσίες στη Ριβιέρα, όπως το Ρίμινι και το Ριτσιόνε, καθώς και στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου.

Μεταξύ των κύριων εκδηλώσεων επισημαίνουμε τη νύχτα Riders, ένα νυχτερινό σόου μοτοκρός freestyle που έχει προγραμματιστεί στο Riccione την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου σε δύο συνεδρίες στις 22.00 και στις 23.30, την παρέλαση KTM στις 20:00 την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου στην πίστα Misano και Τέλος, το Red Bull Train, το ειδικό σιδηροδρομικό κονβόι που θα συνδέει επίσης το Μιλάνο με το Ρίμινι την Παρασκευή, με στάση στην Μπολόνια: θα δημιουργηθούν εμπειρίες με θέμα Red Bull και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε κάθε βαγόνι, ενώ θα ενεργοποιηθεί ειδική βάση στο Σταθμό της Μπολόνια.

Όλα αυτά είναι μια νέα ώθηση για την προώθηση του Red Bull Grand Prix του San Marino και της Rimini Riviera που είναι προγραμματισμένο στο Misano World Circuit από τις 6 έως τις 8 Σεπτεμβρίου.

Δεδομένης της επιτυχίας σε προηγούμενες εκδόσεις, για τρίτη χρονιά η επίσημη αφίσα παρουσιάζεται σε έξι εκδόσεις από την Drudi Performance. Εκτός από τους θεσμικούς φορείς, η περιοχή έρχεται επίσης άμεσα σε παιχνίδι με την επικοινωνία που προωθείται από τους Δήμους της Ριβιέρας του Ρίμινι (Bellaria–Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico και Cattolica) και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου.

Ο κοινός στόχος είναι να εμπλουτιστεί το «προϊόν MotoGP» με περαιτέρω περιεχόμενο το οποίο το 2023, όσον αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες που δημιουργούνται στην περιοχή, μετρήθηκε από την Trademark Italia σε 74,440 εκατομμύρια.

Αναλυτικά, οι σημαντικότερες δαπάνες του κοινού το Σαββατοκύριακο της εκδήλωσης αφορούν 31.3 εκατ. για διαμονή, 18.7 εκατ. που δαπανήθηκαν σε εστιατόρια και μπαρ, 11.4 εκατ. για ψώνια.

Εδώ να σχολιάσουμε ότι με 22% ΦΠΑ που έχει η Ιταλία, το Ιταλικό κράτος και αυτό του Σαν Μαρίνο βάζουν στην τσέπη τους μόνο από αυτόν τον φόρο 16.3 εκατομμύρια και επιπλέον υπάρχουν φορολογικά έσοδα και από τον υπόλοιπο κύκλο εργασιών, καθώς και έσοδα στους δήμους της περιοχής από τους σχετικούς δημοτικούς φόρους. Φυσικά λοιπόν μια τέτοια διοργάνωση πρέπει να υποστηρίζεται από τους κρατικούς φορείς και υποστηρίζεται στις χώρες που διοργανώνουν Grand Prix. Στην Ελλάδα ακόμη το κράτος κοιμάται τον ύπνο …του τεμπέλη, αφού κανείς κρατικός φορέας δεν μπαίνει στον κόπο να ψάξει την υπόθεση Ελληνικό Grand Prix και μαζί και οι Έλληνες επιχειρηματίες που δεν έχουν καταλάβει το οικονομικό όφελος από μια τέτοια υπόθεση. Και σε όλο αυτό πρέπει να προσθέσουμε τη δωρεάν διαφήμιση της χώρας και της περιοχής που κάνει τον κάθε Αγώνα.



Αλλά ας γυρίσουμε στο Misano και στις αφίσες τις αφιερωμένες στις επιμέρους τοποθεσίες που ταξιδεύουν ήδη στα κοινωνικά δίκτυα και θα χρησιμοποιούνται σε διαφημιστικές πινακίδες και θα είναι διαθέσιμες σε λάτρεις που θέλουν να ενημερώσουν τη συλλογή τους, συλλέγοντάς τις από τα γραφεία IAT κάθε δήμου και από το Γραφείο Τουρισμού του Αγίου Μαρίνου. Οι διαφορές στις αφίσες είναι στις χρωματικές αποχρώσεις και την εμφανή εξατομίκευση με την αναφορά της τοποθεσίας.

Όλες αυτές οι ενέργειες εμπίπτουν στο έργο εδαφικού μάρκετινγκ που περιλαμβάνει όλα τα ψηφιακά εργαλεία που είναι διαθέσιμα στις επιμέρους Διοικήσεις, τα αντίστοιχα γραφεία τουριστικής προώθησης και τα κάθετα που συνδέονται με το Motor Valley και το Riders’ Land.

Η εμπλοκή της Δημοκρατίας του Σαν Μαρίνο και των δήμων θα είναι ακόμη πιο έντονη όσο πλησιάζουν οι αγώνες, χάρη στις παράπλευρες εκδηλώσεις του ημερολογίου The Riders Land Experience που θα συστηματοποιήσει τα γεγονότα που συνδέονται με το MotoGP. Κάθε Διοίκηση, με την υποστήριξη των συλλόγων μοτοσυκλέτας και των ενθουσιωδών, θα προτείνει τη δική της ιστορία, όπως και η πίστα, με την πλατεία MWC να είναι πάντα ανοιχτή για να υποδεχτεί θαυμαστές και λάτρεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.