Ανώμαλη προσγείωση για τον Mir στο Red Bull Ring

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Ο Joan Mir διανύει ίσως την χειρότερη αγωνιστική χρονιά του στα Grand Prix καθώς έχει καταγράψει έξι Χάνει το GP του Misano ο Ισπανός της Suzuki.εγκαταλείψεις στους τελευταίους εννιά αγώνες. Ο Ισπανός, από τότε που έμαθε ότι η Suzuki εγκαταλείπει το MotoGP έχει πάρει την κατιούσα, έχει επηρεαστεί σημαντικά και συνεχώς αντιμετωπίζει προβλήματα. Την απόδοσή του επηρεάζει επίσης και το γεγονός ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμα για την επόμενη χρονιά με κάποια ομάδα, αν και είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την Repsol Honda.

Στην Αυστρία, ο Mir συνέχισε να έχει προβλήματα και αυτήν τη φορά σημείωσε μια τρομακτική πτώση στο ξεκίνημα του αγώνα στο Red Bull Ring. Ο πρωταθλητής του 2020 έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του στη στροφή 4 και κυριολεκτικά απογειώθηκε χτυπώντας στη συνέχεια με δύναμη στην αμμοπαγίδα.

Game over before it's even started! 💥@JoanMirOfficial is OUT on lap 1! 😢#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/1FQNFj4px6