του Νεκτάριου Διατσίδη

Όπως υποδηλώνει και το όνομα, η σειρά της KTM EXC Champions Edition γιορτάζει την κυριαρχία της KTM στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα FIM Hard Enduro και EnduroGP.

Το 1974, ο αναβάτης Motocross Gennadij Moiseev κέρδισε το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 250cc της KTM, δίνοντας τον τόνο σε αυτό που θα γινόταν μια απαράμιλλη ιστορία επιτυχίας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το 1990, η KTM κέρδισε το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Enduro με τους Paul Edmondson και Peter Hansson.

Σήμερα, μετά από 50 χρόνια και με περισσότερους από 340 παγκόσμιους τίτλους αργότερα, η KTM παρουσιάζει την Champions Edition για να τιμήσει τους προηγούμενους και τους σημερινούς πρωταθλητές της KTM. Ξεχωρίζοντας τη σειρά KTM EXC Champions Edition από την υπόλοιπη σειρά KTM Enduro η μοτοσυκλέτες διαθέτουν ένα κιτ γραφικών RED BULL KTM Factory Racing, έτοιμο να πάρει τη θέση μεταξύ της τυπικής σειράς KTM EXC και KTM EXC Six Days.

Ενώ διαθέτει το ίδιο πακέτο μηχανικών μερών και εξαρτημάτων με τα οποία έχει αποδεδειγμένα κερδίσει αγώνες με το υπόλοιπο οπλοστάσιο KTM Enduro, η σειρά KTM EXC Champions Edition προσθέτει τα εξής:

Γραφικά RED BULL KTM Factory Racing

Πορτοκαλί πλαίσιο

Καλύμματα προστασίας πλαισίου

ODI γκριπ τιμονιού σε γκρι χρώμα

Πορτοκαλί σέλα Factory Racing

Διακόπτης επιλογής χαρτογράφησης

Πορτοκαλί λεβιές αφαίρεσης εμπρός τροχού

Semi-floating δίσκος φρένου εμπρός

Πίσω γρανάζι Supersprox Stealth

Κάτω προστατευτική ποδιά

Βεντιλατέρ ψυγείου

Εντούρο ελαστικά Michelin

Η σειρά KTM EXC Champions Edition του 2025 διαθέτει πολλά μοντέλα, με τα KTM 250 EXC Champion Edition και KTM 300 EXC Champion Edition να είναι πρωτοπόρα στη δίχρονη κατηγορία.

Στην τετράχρονη πλευρά του pitlane, τα παρόντα KTM 250 EXC-F Champion Edition, KTM 350 EXC-F Champion Edition, KTM 450 EXC-F Champion Edition και KTM 500 EXC-F Champion Edition καταλαμβάνουν την κορυφαία θέση.

Ποιος θα ήταν ο καλύτερος για να παρουσιάσει τα νέα μοντέλα σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού από τους τρεις από τους πιο γνωστούς αναβάτες της KTM; Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής enduro Johnny Aubert, θα μεταβεί στη Γαλικία της Ισπανίας τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους για να αντιμετωπίσει το εμβληματικό FIM International Six Days Enduro (ISDE). Μαζί με τον Γάλλο θα είναι και ο Chris Birch – σταρ του hard enduro και τρεις φορές νικητής του Roof of Africa – καθώς και ο νικητής του Red Bull Erzbergrodeo Andreas Lettenbichler. Μαζί, οι τρεις θρύλοι του enduro θα διαγωνιστούν στην κατηγορία Club Team του ISDE ως KTM ALL STAR TEAM – όλοι οδηγούν μοτοσυκλέτες KTM EXC Champions Edition.

Έχοντας ξεκινήσει τη γραμμή παραγωγής στη Mattighofen τον Σεπτέμβριο, η νέα KTM EXC Champions Edition του 2025 θα είναι διαθέσιμη σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της KTM από τον Οκτώβριο και μετά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα KTM.com