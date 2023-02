75 χρόνια Goodwood - Οι εορτασμοί του 2023

Επιμέλεια: Θάνος Κυλάφης

Το 2023 σηματοδοτεί την 75η επέτειο ενός από τα πιο θρυλικά ονόματα στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού — Goodwood. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η οργάνωση θέλει να γιορτάσει, αλλά μια τόσο σημαντική περίσταση απαιτεί περισσότερα από μερικά κεριά σε μια τούρτα και μερικά μπαλόνια.

Γι' αυτό η διοργανώτρια εταιρία λέει ότι σχεδιάζει να γιορτάσει την 75η επέτειό καθ' όλη τη διάρκεια του 2023, και στις τρεις σημαντικές εκδηλώσεις της: το Goodwood Festival of Speed, το Goodwood Revival και το Goodwood Members' Meeting. Και τα τρία γεγονότα θα είναι γνωστά πολύ απλά ως «Goodwood 75» καθ' όλη τη διάρκεια του 2023 και θα επικεντρωθούν στο να κοιτάξουμε προς τα πίσω και προς τα εμπρός από αυτό το μοναδικό χρονικό σημείο.

Για επτάμισι δεκαετίες, το Goodwood έχει συγκεντρώσει τα καλύτερα οχήματα, τους αναβάτες και τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το Goodwood 75 θα αφιερώσει το χρόνο του για να τιμήσει κάθε ένα από αυτά τα χρόνια, καθώς και να σκεφτεί τα επόμενα 75 χρόνια που θα ακολουθήσουν και τις εμπειρίες που δεν έχουν ακόμη έρθει.



Όλα ξεκίνησαν το 1948 όταν ο Tony Gaze - ένας Αυστραλός πιλότος μαχητικού που στάθμευε στο RAF Westhampnett κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου - πρότεινε ότι η πίστα γύρω από το αεροδρόμιο θα ήταν μια απολύτως τέλεια πίστα αγώνων. Ευτυχώς τόσο για τον ίδιο όσο και για την ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο ένατος Δούκας του Ρίτσμοντ, ο Freddie March, συμφώνησε και η πίστα του Goodwood άνοιξε επίσημα στις 18 Σεπτεμβρίου 1948.

Μέχρι το 1966, η Goodwood είδε την αφρόκρεμα της Formula1 να μάχεται εκεί, από τον Jack Brabham μέχρι τον Juan Manuel Fangio, τον Graham Hill, τον Jackie Stewart, τον Jochen Rindt, τον John Surtees και άλλους. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο 11ος Δούκας του Ρίτσμοντ ήταν πρόθυμος να αναζωπυρώσει τη φλόγα και να ανοίξει ξανά την πίστα. Γι' αυτό, το 1993, το Φεστιβάλ Ταχύτητας ξεκίνησε τη λειτουργία του—και είδε πάνω από 25.000 οπαδούς να παρακολουθούν τις εορταστικές εκδηλώσεις την πρώτη χρονιά.

Τελικά, το 2014, η Goodwood άρχισε να φιλοξενεί για άλλη μια φορά Συναντήσεις Μελών, σηματοδοτώντας μια νέα αυγή. Για να γιορτάσει τόσο τη γέννηση όσο και την αναγέννησή της, η Goodwood έχει πολλά σχέδια στα σκαριά για τα τρία μεγάλα γεγονότα του 2023.

Το Goodwood Members' Meeting θα τιμήσει τα πρώτα αυτοκίνητα που έτρεξαν ποτέ εκεί με το Tony Gaze Trophy. Εν τω μεταξύ, το θέμα του Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood για φέτος θα είναι το «Goodwood 75», με μια ειδική ανάβαση λόφου στο Goodwood 75 για μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα από τα τελευταία 75 χρόνια, χωρισμένα το καθένα στις αντίστοιχες εποχές του: The Racing Years (1948-1966), The Testing Years (μετά το 1966), 30 Years of the Festival of Speed ​​(1993-2023), Racing Returns (1998-2023) και τελευταίο αλλά σίγουρα όχι λιγότερο σημαντικό, The Next 75 Years.

Τέλος, τον Σεπτέμβριο του 2023, το Goodwood Revival θα φιλοξενήσει μια συγκέντρωση των αυτοκινήτων που ξεκίνησαν την όλη ιστορία το 1948. Μην εκπλαγείτε αν δείτε έναν φόρο τιμής στον Carroll Shelby, ο οποίος θα έκλεινε τα 100 το 2023—και που σίγουρα ήταν ένα ανεξίτηλο κομμάτι της ιστορίας των αγώνων στη Goodwood.