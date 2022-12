Αποθεώθηκε ο Rossi στην Απονομή της FIM

του Δημήτρη Διατσίδη

Η Τελετή Απονομής “FIM Awards 2022” της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μοτοσυκλέτας, έγινε χθες το βράδυ στο Palacongressi του Ρίμινι, παρουσία περισσότερων από 800 καλεσμένων, μεταξύ των οποίων εκτός των τιμώμενων οδηγών, όλων των αντιπροσώπων των 115 Εθνικών Ομοσπονδιών Μοτοσυκλέτας που έδωσαν το παρόν, Θρύλοι μοτοσυκλέτας, διοργανωτές Πρωταθλημάτων, κατασκευαστές, χορηγοί και μερικοί ακόμη καλεσμένοι.

Οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές όλων των αθλημάτων μοτοσυκλέτας ήταν περισσότεροι από 30 και μαζί τους τιμήθηκαν με ειδικό Έπαθλο από τον νεο-εκλεγέντα Πρόεδρο της FIM Jorge Viegas οι: FIM Women in Motorcycling Trophy - Women's European Cup (Ιταλία), FIM Environmental Trophy - Escuderia Castelo Branco - First training for enduro kids (Πορτογαλία), FIM Trophy for the Future - Yamaha bLU cRU Project και FIM Road Safety Trophy - Edustrada – PNES Project (Ιταλία).

Οι δύο κεντρικοί παρουσιαστές ήταν ο πρώην αγωνιζόμενος και δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής WSBK James Toseland και η Barbara Pedrotti, με τη βοήθεια των Amy Reynolds και Matt Roberts και τις Vanessa Guerra και Dominika Grnova, που θεωρείται Ελληνίδα! Ξεκίνησε λοιπόν με αυτούς το κύριο μέρος της Απονομής στις 6 κατηγορίες Αγώνων που είναι οι: Circuit Racing, Track Racing, Motocross, Enduro, Cross Country Rallies και Trial.

Ο Διευθυντής της FIM για το Circuit Racing, ο Franck Vayssié έδωσε τα μετάλλια στους FIM Sidecar Rider World Champion - Todd Ellis και στην επιβάτη FIM Sidecar Passenger World Champion - Emmanuelle Clément, στον FIM Supersport World Champion - Dominique Aegerter, στον FIM Moto3 Grand Prix World Champion - Izan Guevara και στον FIM Moto2 Grand Prix World Champion - Augusto Fernandez.

Ο Διευθυντής της FIM Motocross Commission, ο Antonio Alia κρέμασε τα μετάλλια στο στήθος των: FIM 85cc Junior Motocross World Champion - Gyan Doensen, τον FIM S1GP SuperMoto World Champion - Marc-Reiner Schmidt, την FIM Women's Motocross World Champion - Nancy van de Ven και τον FIM WSX World Supercross Champion - Ken Roczen.

Ο Αντιπρόεδρος της FIM Ignacio Verneda έδωσε τα μετάλλια του Trial στους FIM Trial3 World Champion - Harry Hemingway, FIM Trial2 World Champion – Sondre Haga, FIM Women's Trial World Champion – Emma Bristow και FIM X-Trial World Champion – Toni Bou.

Ο Θρύλος του Enduro Petteri Silvan φρόντισε για τα μετάλλια των FIM Youth Enduro World Champion – Harry Edmondson, FIM SuperEnduro World Champion – Billy Bolt, FIM Women's Enduro World Champion – Jane Daniels, FIM E2 Enduro World Champion - Wil Ruprecht και FIM E1 Enduro World Champion - Andrea Verona.

Για το Track Racing που περιλαμβάνει το Speedway, το Flat Track και το Ice Speedway τα μετάλλια παρέδωσε ο Θρύλος του Track Racing Jason Trump. Οι νικητές είναι οι: FIM Speedway Youth World Champion - SGP3 - Mikkel Andersen, FIM Long Track World Champion - Mathieu Trésarrieu και FIM Ice Speedway World Champion - Martin Haarahiltunen.

Ο Διευθυντής Trial της FIM, o Thierry Michaud έδωσε τα Έπαθλα για την κατηγορία Ομάδων στις χώρες: FIM Women's Trial des Nations & FIM Trial des Nations – Ισπανία, FIM International Six Days' Enduro Women's World Trophy & FIM International Six Days' Enduro World Trophy – Μ.Βρετανία, FIM Speedway of Nations – SoN – Αυστραλία και FIM Motocross of Nations – ΗΠΑ.

Πριν ξεκινήσει η Απονομή στους “Ultimate Champions” του 2022, ο Πρόεδρος της FIM Jorge Viegas κάλεσε στη σκηνή τον Θρύλο Valentino Rossi και του απέμεινε ένα Ειδικό Έπαθλο το FIM Special Prize. Οι 800 καλεσμένοι σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν θερμά και για πολύ ώρα τον οδηγό που έχει συνδέσει περισσότερο από κάθε άλλον το όνομά του με την αγωνιστική μοτοσυκλέτα, αποτίοντας ένα φόρο τιμής στον 9 φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή που φέτος αγωνίστηκε μόνο με τέσσερις τροχούς. Ήταν μια αποθέωση που ο ίδιος χάρηκε πάρα πολύ, παρά το ότι δεν αισθάνεται άνετα όταν κλέβει την παράσταση από κάτι άλλο όπως το κύριο γεγονός που ήταν η Απονομή στους φετινούς Παγκόσμιους Πρωταθλητές. Για αυτό το λόγο έφυγε αμέσως μετά το τέλος της Τελετής, ώστε να μην τραβήξει άλλο την προσοχή!

Μετά την Απονομή στον Rossi και το GRAZIE VALE που γράφτηκε στις οθόνες, ξεκίνησε η Απονομή στους “Απόλυτους Πρωταθλητές”, με τον FIM World Rally-Raid World Champion – Sam Sunderland, τον φοβερό FIM TrialGP World Champion – Toni Bou που έχει πάρει 16 Παγκόσμια Πρωταθλήματα σε αυτήν την κατηγορία, τον EnduroGP World Champion - Andrea Verona, τον FIM Speedway Grand Prix World Champion - Bartosz Zmarzlik, τον MXGP Motocross World Champion - Tim Gajser, τον FIM Superbike World Champion - Alvaro Bautista και τέλος τον FIM MotoGP Grand Prix World Champion - Francesco Bagnaia, που επίσης πήρε το μεγαλύτερο μέρος των χειροκροτημάτων, μετά τον δάσκαλό του στην Ακαδημία VR|46.

Ο Πρόεδρος της FIM Jorge Viegas έκλεισε την εκδήλωση με τα λόγια: “Για άλλη μια φορά η FIM Awards είναι μια εκπληκτική στιγμή για όλη την κοινότητα της μοτοσυκλέτας, την οικογένεια της FIM και για τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές του 2022. Το Ρίμινι αποδείχτηκε ένας σπουδαίος οικοδεσπότης και μας έδωσε μια υψηλής ποιότητας εκδήλωση που προωθεί το θαυμάσιο σπορ μας στον ευρύτερο κόσμο. Συγχαρητήρια στους νέους Παγκόσμιους Πρωταθλητές και σε όλους όσους έκαναν πραγματικότητα αυτή τη βραδιά.”