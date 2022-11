K-speed Cub - Παπάκι Café Racer;

Επιμέλεια: Θάνος Κυλάφης

Η Café Racer σκηνή έχει τις ρίζες της στη Μεγ. Βρετανία των αρχών της δεκαετίας του 60 και ξεκίνησε από τις μοτοσυκλέτες παραγωγής που οι νεαροί (κυρίως οπαδοί του rock n' roll) τροποποιούσαν στο στυλ των αγωνιστικών μοτοσυκλετών της εποχής. Θα μπορούσαν να γραφτούν τόμοι για το πως η νέα αυτή, τότε επαναστατική στιχουργικά και μουσικά, σκηνή είχε αλληλεπιδράσεις με όλες τις πτυχές της ζωής των ατόμων που εμπλέκονταν. Ας μείνουμε όμως στο κομμάτι των μοτοσυκλετών.

Ο αντικομφορμισμός, η αίσθηση της ελευθερίας που μόνο η μουσική και οι μοτοσυκλέτες μπορούν να δώσουν και το αναδυόμενο ρεύμα της αντίδρασης σε μια πλήρως συντηρητική Μεγάλη Βρετανία έδωσε φτερά στις ιδέες και στα...κατσαβίδια αυτών των νεαρών, των οποίων το πνεύμα ζει ακόμα μέσα από μέρη όπως το ιστορικό Ace Cafe στο Λονδίνο, όπου συνεχίζονται μέχρι και σήμερα να πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μοτοσυκλετών. Σύντομα η τάση αυτή διέσχισε την Μάγχη και πέρασε στον υπόλοιπο κόσμο, όπου χιλιάδες νεαροί προσπαθούσαν να "δημιουργήσουν" την απόλυτη μοτοσυκλέτα, τόσο από άποψη στυλ όσο και από άποψη απόδοσης για τις DIY (Do It Yourself) κόντρες τους.

Σιγά σιγά με την εμφάνιση των Race Replica μοτοσυκλετών παραγωγής από τα ίδια τα εργοστάσια η σκηνή των custom Café Racer ατόνησε για να επιστρέψει δυναμικά στις αρχές του 2000 και να φθάσει τώρα να είναι ξανά main stream.

Σήμερα οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν στη γκάμα τους “εργοστασιακά” Café Racer μοντέλα Μοτοσυκλετών που ακολουθούν το αρχικό βασικό γυμνό στυλ της δεκαετίας του '60. Παράλληλα αναπτύχθηκαν και αρκετές βιοτεχνίες που παράγουν εξαρτήματα για customizing ή και ολόκληρες Μοτοσυκλέτες.

Αλλά Café Racer Cub (Παπάκι) σπάνια βλέπουμε, μιας και τι είδους Racer μπορεί να είναι ένα Cub (παπάκι);

Αυτοί οι διαχωρισμοί και οι κατηγοριοποιήσεις αφορούν όμως την Ευρώπη. Στην Ασία που οι αγώνες με παπάκια είναι κάτι συνηθισμένο πραγματικά έχει νόημα ένα Café Racer Cub και αυτό ακριβώς έκανε η Eak K-Speed Custom από την Ταϊλάνδη.

Με βάση το νέο Honda Super Cub δημιούργησε το K-speed Cub, ένα πραγματικά εντυπωσιακό Café Racer Cub.

Ένα σίγουρα εντυωπσιακό μοντέλο, που (για να λέμε την αληθεια) πολύ θα θέλαμε να το αποκτήσουμε και εμείς, ειδικά σε αυτήν την ματ, μαύρη απόχρωση, άλλα η τιμή του στα περίπου 9.000€ μας δυσκολεύει λίγο...

Είναι όμως ένα δείγμα των καιρών. Η νοσταλγία για τις δεκαετίες του 60 και του 70 είναι ζωντανή, κυρίως σε άτομα που δεν έζησαν εκείνες τις εποχές (όπως ο γράφων). Η αναγέννηση του βινυλίου, των δερμάτινων τζάκετ (ακόμα και του στριφτού τσιγάρου εις βάρος του εργοστασιακού) και των cafe racer δείχνει την επιθυμία της νέας γενιάς να ζήσει την (ρομαντικοποιημένη εκδοχή) εκείνων των εποχών. Οι εταιρίες βεβαίως το αντιλαμβάνονται απόλυτα αυτό και ακολουθούν.