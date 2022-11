Μια ματιά στο Cabot Trail της Νέας Σκοτίας

Επιμέλεια: Θάνος Κυλάφης

Είναι Νοέμβριος του 2022 και η Kinga Tanajewska αυτή τη στιγμή οδηγεί στον Καναδά με την BMW F 800 GS της, την Chillie. Σε αυτό το βίντεο, εξερευνά τη συναρπαστική και γραφική θέα του θρυλικού Cabot Trail στο νησί Cape Breton, στη Νέα Σκωτία.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι, το Cabot Trail έχει μήκος 298 χιλιόμετρα και βρίσκεται στο βόρειο άκρο του καναδικού αυτού νησιού. Από τους ασφαλτοστρωμένους δρόμους μέχρι το χώμα, οι φαινομενικά ατελείωτοι ουρανοί και το πράσινο δίνουν περιστασιακά τη θέση τους σε μια εκπληκτική θέα στον ωκεανό. Είναι μια αρκετά μοναχική διαδρομή, καθώς τα διερχόμενα αυτοκίνητα είναι πολύ λίγα και τα τοπία και η εναλλαγή μεταξύ τους δίνουν μια εικόνα αρχέγονων, παρθένων εδαφών, πολύ πριν την έλευση των ανθρώπων (αν είναι κανείς πρόθυμος να αγνοήσει για χάρη του ποιητικού ρομαντισμού τα ίχνη του ανθρώπινου πολιτισμού, όπως οι ίδιοι οι δρόμοι που χρησιμοποιούνται για αυτό το ταξίδι.

Μερικές φορές, η Kinga και η Chillie κατασκηνώνουν τη νύχτα και, ακόμα κι αν βρέχει, ευτυχώς υπάρχει συχνά ένα σημείο με απίστευτη θέα εκεί που στήνει για το βράδυ. Άλλες φορές, ο καλύτερος τρόπος αποφόρτισης είναι να βρει ένα ωραίο, τοπικό ξενοδοχείο, για την ευκαιρία να χαλαρώσει, να φορτίσει όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές της και επίσης να κάνει λίγη δουλειά (όπως η επεξεργασία βίντεο για το κανάλι της στο YouTube).

Η Kinga Tanajewska ξεκίνησε να ταξιδεύει με την μοτοσυκλέτα της σε όλο τον κόσμο το 2017, από την Αυστραλία — και αποκαλεί το ταξίδι "Are We There Yet?" γιατί δεν είναι σίγουρη πόσο καιρό θα πάρει, ούτε πού θα καταλήξει.

Ως κάποια που έζησε στην Αυστραλία, δεν είναι άγνωστη στο Σίδνεϊ — επομένως, φυσικά, οδηγώντας στην Νέα Σκωτία, έπρεπε να περάσει και από την καναδική πόλη του Σίδνεϊ. Είναι διαφορετικό, αλλά υπάρχουν κάποιες ομοιότητες, τις οποίες επισημαίνει με αγάπη στο βίντεο.

Παρόλο που ο δρόμος έχει αρκετές στροφές (αν και πολλοί συμπεριλαμβανομένου του γράφοντος βρίσκουν θετικό αυτό το χαρακτηριστικό), η θέα είναι μια τεράστια ανταμοιβή —και η προσωπική ματιά σε μέρη που δεν μπορούν να δουν όλοι είναι φυσικά το νόημα ενός ταξιδιού σαν αυτό.