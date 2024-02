του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο οργανισμός Dorna WorldSBK με περηφάνια την Dodge με το Επίσημο Αυτοκίνητο για το WSBK που είναι και το Επίσημο Αυτοκίνητο Ασφαλείας για τη σεζόν 2024. Η εμβληματική Αμερικανική μάρκα αυτοκινήτου πρόκειται να ενταχθεί σε ένα αποκλειστικό δίκτυο συνεργατών, προσθέτοντας μια νέα διάσταση δύναμης και στυλ στην κορυφαία κατηγορία αγώνων μοτοσυκλετών παραγωγής στον κόσμο.

Το αυτοκίνητο της Dodge θα είναι στο επίκεντρο το 2024 για το WorldSBK Official Car & Official Safety Car. Η συνεργασία επιδεικνύει την τέλεια συγχώνευση χαρακτήρα και ταχύτητας, με τα αυτοκίνητα Dodge muscle cars να λειτουργούν ως τα απόλυτα αντίστοιχα οχήματα 4 τροχών με τις μοτοσυκλέτες του WorldSBK.

Η πλούσια ιστορία ισχύος και απόδοσης της Dodge, τόσο στην πίστα όσο και στις ευθείες των “drag strip”, θα έχει απήχηση στους οπαδούς του WorldSBK καθώς θα ακούγεται ο συναρπαστικός βρυχηθμός του νέου Official Safety Car.

Δύο Dodge Challenger SRT, εξοπλισμένα με τον εμβληματικό κινητήρα 6.2L HEMI V8 απόδοσης 717 ίππων, θα επιτηρούν τους γύρους του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Superbike MOTUL FIM, ταιριάζοντας απόλυτα με τις αγωνιστικές Superbike. Αυτό το επίπεδο απόδοσης όχι μόνο επιτρέπει την ακριβή αξιολόγηση των συνθηκών της πίστας, αλλά διασφαλίζει επίσης ότι οι υπεύθυνοι ασφαλείας της πίστας μπορούν πάντα να επέμβουν γρήγορα.

Ολοκληρώνοντας το στόλο της η Dodge στο WorldSBK διαθέτει και τα μοντέλα Durango SUV, που χρησιμεύουν ως επίσημα αυτοκίνητα Race Direction και FIM Safety Officer. Το Durango συνδυάζει την υψηλή απόδοση με την πρακτικότητα, καθιστώντας το ιδανικό για το πρωτάθλημα. Δύο διαφορετικές προδιαγραφές θα έχουν τα αυτοκίνητα αυτά στην πίστα με ένα Dodge Durango SRT Hellcat με κινητήρα V8 6,2 L που αποδίδει πάνω από 710 ίππους και ένα Dodge Durango SRT με 6,4L Hemi V8 απόδοσης 475 ίππων.

Το αποκορύφωμα της νίκης θα σηματοδοτηθεί από την παρουσία της μάρκας Dodge στο επάνω σκαλί του βάθρου κατά τη διάρκεια των τελετών απονομής βραβείων, συμβολίζοντας τον θρίαμβο του αναβάτη – μια ξεχωριστή στιγμή απαράμιλλου ενθουσιασμού και καθαρής ουσίας μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ένα τρίτο Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye που τροφοδοτείται από τον 807 ίππων κινητήρα 6.2L Hemi V8 θα εκτίθεται επίσης δίπλα στο βάθρο.

Ο στόλος Dodge Official WorldSBK είναι έτοιμος να κάνει το ντεμπούτο του στο Circuit de Barcelona-Catalunya, σηματοδοτώντας τον πρώτο Ευρωπαϊκό Γύρο της σεζόν 2024. Καθώς οι κινητήρες ανεβάζουν στροφές και η συνεργασία ξεδιπλώνεται, η Dodge και το WorldSBK πρόκειται να επαναπροσδιορίσουν τα πρότυπα ταχύτητας, ισχύος και απόδοσης εντός και εκτός πίστας.

Domenico Gostoli, Επικεφαλής RAM & Dodge Brands Enlarged Europe

«Ως Dodge Europe, έχουμε εργαστεί σκληρά για αυτό το έργο και είμαστε περήφανοι που ξεκινάμε αυτή τη συναρπαστική νέα συνεργασία, την πρώτη για την Dodge στην ΕΕ: η συνεργασία με το WorldSBK βασίζεται σε ένα κοινό πνεύμα «απόδοσης και αγώνα» και ταιριάζει απόλυτα με έναν κόσμο θαυμαστών και ένα κοινό θαυμαστών της επωνυμίας μας. Στην Dodge επιδιώκουμε πάντα να ξεπεράσουμε τα όριά μας και να φτάνουμε σε νέα ύψη, βάζοντας καθημερινά νικηφόρα συμπεριφορά, προσπάθεια και αποφασιστικότητα στη δουλειά μας».

Francesco Valentino, Επικεφαλής του Τμήματος Εμπορίου & Μάρκετινγκ WorldSBK

«Κατασκευασμένα για να ξεκινήσουν με στυλ, τα Dodge muscle cars εκπληρώνουν την υπόσχεση της εμφάνισής τους με δύναμη και επιτάχυνση που προέρχεται κάτω από το καπό τους. Είμαστε περήφανοι και ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την Dodge και τη φέρνουμε μαζί με το WorldSBK. Σε αυτήν την κατηγορία μοτοσυκλετών παραγωγής ταυτιζόμαστε με την παράδοση της Dodge για αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων και η ευθυγράμμιση των αξιών μας δημιουργεί μια συναρπαστική ένωση με τη μάρκα.