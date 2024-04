Η εκδήλωση Vespa Passion θα πραγματοποιηθεί φέτος στην Pontedera – την πόλη όπου ιδρύθηκε και κατασκευάζεται η Vespa από το 1946 – και κλείνει τα εβδομήντα από την πρώτη εκδήλωση το 1954 στο Παρίσι θα είναι μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή από ποτέ.

Η Vespa Passion θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες, 18 έως 21 Απριλίου, και το Vespa Village στην Piazza del Mercato στην Pontedera θα βρίσκεται στο επίκεντρο της δράσης.

Εκεί οι επισκέπτες θα μπορούν να βρουν χώρο για φαγητό και ποτό καθώς και πολλά εκθεσιακά περίπτερα, συμπεριλαμβανομένου του επίσημου περίπτερου Vespa με όλη τη σειρά μοντέλων.

Την εκδήλωση θα επισκεφθούν χιλιάδες θαυμαστές της Vespa που εκπροσωπούν ένα τεράστιο πλήθος Vespa Club (660 μόνο στην Ιταλία) και από χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ, η Κίνα, το Πακιστάν, η Αργεντινή, η Ελλάδα και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά έθνη.

Οι οκτώ χιλιάδες διαθέσιμες θέσεις για την παρέλαση της Vespa Passion το Σάββατο 20 Απριλίου έχουν ήδη κλείσει προ πολλού και η εκτίμηση είναι ότι η παρέλαση θα ξεπεράσει τα 10 χιλιόμετρα σε μήκος.

Πραγματικά θα είναι ένα απίστευτο θέαμα με τις επίσημα καταχωρημένες βέσπες να συνοδεύονται από χιλιάδες ακόμη.

Επίσης το Μουσείο της Piaggio στην Pontedera θα γιορτάσει τα 140 χρόνια της Piaggio με μια μεγάλη έκθεση με τίτλο «Vespa all over the World».

Μια έκθεση γεμάτη με εντυπωσιακό πρωτότυπο υλικό, από το Ιστορικό Αρχείο της Piaggio, που αφηγείται την ιστορία της εξάπλωσης της Vespa σε όλο τον κόσμο, ανιχνεύοντας την ιστορία της από το τέλος της δεκαετίας του 1940 μέχρι και την δεκαετία του 1960.

Το υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Piaggio όπου γεννήθηκε η Vespa θα είναι ανοιχτό για το κοινό το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Απριλίου, με τουλάχιστον 128 ειδικές ξεναγήσεις που προορίζονται για τους λάτρεις της Vespa που έχουν εγγραφεί στο Vespa Passion.

Παράλληλα θα τρέχουν και διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη Vespa, από εκθέσεις φωτογραφίας και τέχνης μέχρι το φεστιβάλ κινηματογράφου, όπου θα προβληθούν τρεις, από τις εκατοντάδες, ταινίες που έχουν πρωταγωνιστήσει Vespa.