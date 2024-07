Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η έναρξη της μεγάλης συγκέντρωσης της Ducati πλησιάζει: η δωδέκατη έκδοσή της θα συγκεντρώσει ξανά στο Misano World Circuit χιλιάδες λάτρεις από όλο τον κόσμο.

Από την Παρασκευή 26 έως την Κυριακή 28 Ιουλίου 2024 μια μοναδική εμπειρία για να ζήσει κανείς μέσα και έξω από την πίστα με ευκαιρίες οδήγησης, παγκόσμιες πρεμιέρες προϊόντων, παρελάσεις μοτοσυκλετών, βραδινές εκδηλώσεις και συναντήσεις με τους πρωταθλητές της Ducati, καθώς και πολλά άλλα.

Το πρόγραμμα World Ducati Week 2024 είναι επίσης διαθέσιμο στην εφαρμογή WDW και στον ιστότοπο της Ducati.com, όπου είναι δυνατή η αγορά εισιτηρίων για τη συμμετοχή στην εκδήλωση.

Borgo Panigale (Μπολόνια, Ιταλία) – Η έναρξη της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati 2024, προγραμματισμένη από την Παρασκευή 26 έως την Κυριακή 28 Ιουλίου στο Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, πλησιάζει γρήγορα. Για αρκετούς μήνες οι άνθρωποι της Ducati εργάζονται για να προσφέρουν σε χιλιάδες λάτρεις ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο συναισθημάτων, πάθους και διασκέδασης. Τα εισιτήρια για τη συμμετοχή στην εκδήλωση διατίθενται στην ειδική ενότητα του ιστότοπου της Ducati.com.

Ο κατασκευαστής με έδρα την Μπολόνια δημοσίευσε το πρόγραμμα αυτών των τριών ημερών εορτασμού αφιερωμένο σε όλους τους λάτρεις της μοτοσυκλέτας στον επίσημο ιστότοπο και στην εφαρμογή WDW (με δυνατότητα λήψης σε συσκευές Apple και Android). Αυτό είναι το πιο εκτεταμένο ημερολόγιο δραστηριοτήτων στην ιστορία της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati με μοναδικά και ανεπανάληπτα γεγονότα που ενώνουν άλλες εμπειρίες που έχουν προγραμματιστεί και τις τρεις ημέρες της εκδήλωσης, όπως η έκθεση αφιερωμένη στην ιστορία της οικογένειας Ducati 916 και η παρουσίαση της Truck – Team MX που ξεκινάει το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο της Ducati στο μοτοκρός.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να συγκεντρωθεί και να μεταφερθεί όλη η ουσία της Ducati στους συμμετέχοντες, σεβόμενοι το σύνθημα «Όλοι σε Ένα». Ο ρυθμός του WDW2024 θα είναι πολύ υψηλός από την ημέρα έναρξης της Παρασκευής 26 Ιουλίου. Το πρωί, το σόου στην πίστα θα ξεκινήσει με τον παραδοσιακό Lap of Honor, στον οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι αναβάτες που είναι παρόντες στην εκδήλωση, συμπεριλαμβανομένων των θρύλων που έχουν φέρει τις κόκκινες μοτοσυκλέτες από το Borgo Panigale στη νίκη σε πίστες σε όλο τον κόσμο. Ο Carl Fogarty, ο Troy Bayliss, ο Carlos Checa, ο Régis Laconi και ο Rubén Xaus θα συμμετάσχουν μαζί με τους σημερινούς αναβάτες και θα κάνουν γύρους δίπλα-δίπλα με τις αγωνιστικές τους μοτοσυκλέτες, σε αυτή τη γιορτή των Ducatisti.

Οι πρώτες στιγμές δράσης του πολυαναμενόμενου Αγώνα Lenovo Race of Champions έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα της Παρασκευής: ένας μοναδικός Αγώνας στον κόσμο θα δει 15 αναβάτες Ducati Corse να διαγωνίζονται με μοτοσυκλέτες Panigale V4. Οι Ελεύθερες Δοκιμές και οι Κατατακτήριες την Παρασκευή υπόσχονται να προσφέρουν ένα μεγάλο θέαμα στο κοινό, το οποίο θα έχει μια εξαιρετική ευκαιρία να δει τους ήρωές του σε δράση από κοντά και να παρασυρθεί από την αδρεναλίνη σε έναν διαγωνισμό παγκόσμιας κλάσης.

Το τέλος των Κατατακτήριων του Lenovo Race of Champions θα σηματοδοτήσει την έναρξη για τη μεγάλη παρέλαση, ένα άλλο από τα τελετουργικά της WDW που αγαπούν οι Ducatisti. Ξεκινώντας από έναν γύρο της πίστας του Misano, το πολύχρωμο κομβόι των μοτοσυκλετών θα διασχίσει τους δρόμους της Romagna Riviera, για να οδηγήσει χιλιάδες λάτρεις στην παραλία Bagno Samsara στο Riccione, τον χώρο για το πάρτι “Land of Joy at the Beach”. Αυτή τη φορά, στην Samsara Beach θα φιλοξενηθεί επίσης το “Rustida” (παραδοσιακό BBQ), το οποίο θα ακολουθήσει μια βραδιά με μουσική και διασκέδαση για τον εορτασμό των 10 χρόνων Scrambler Ducati.

Το Σάββατο 27 Ιουλίου οι στροφές των κινητήρων θα ανέβουν περαιτέρω στη Παγκόσμια Εβδομάδα της Ducati. Μια άλλη συναρπαστική εορταστική δραστηριότητα στην πίστα έχει προγραμματιστεί για νωρίς το απόγευμα, που προορίζεται για τους ιδιοκτήτες της Ducati 916, οι οποίοι θα δουν ξανά τον Carl Fogarty και τον Troy Bayliss ως πρωταγωνιστές σε ένα αφιέρωμα σε μια οικογένεια μοτοσυκλετών που έχει σημαδέψει ανεξίτηλα την ιστορία του Ιταλού κατασκευαστή και η οποία γιορτάζει την 30η επέτειό της το 2024.

Λίγο αργότερα, τα φώτα της δημοσιότητας θα επικεντρωθούν στο grid του Lenovo Race of Champions, το μεγάλο γεγονός αυτού του μεγάλου πάρτι της Ducati. Η σύνθεση των αναβατών που εισέρχονται σε αυτόν τον Αγώνα είναι παγκόσμιας κλάσης με περισσότερους από 20 Παγκόσμιους Τίτλους. Francesco Bagnaia (Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP), Enea Bastianini, Álvaro Bautista (Παγκόσμιος Πρωταθλητής WorldSBK), Nicolò Bulega (Παγκόσμιος Πρωταθλητής WorldSSP), Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Andrea Iannone, Glenáquerz, Máquerz, Martìn, Franco Morbidelli, Danilo Petrucci, Michele Pirro και Michael Ruben Rinaldi είναι έτοιμοι να δώσουν μάχη για να κερδίσουν το πολυπόθητο τρόπαιο, που σχεδιάστηκε για την περίσταση από το Centro Stile Ducati.

Στο τέλος του Lenovo Race of Champions θα ξεκινήσει το “Saturday Night Show” της World Ducati Week, ξεκινώντας με μια εισβολή στην πίστα από το πλήθος των θαυμαστών για να γιορτάσουν το βάθρο του Αγώνα και, αφού θα επιτραπεί σε όλους να φάνε μέσα στην πίστα χάρη σε μία σειρά ειδικά διαμορφωμένων φορτηγών με τρόφιμα που θα έχουν στηθεί στο paddock, θα συνεχιστεί η βραδιά με ένα αξέχαστο πάρτι στην πίστα, που θα μεταμορφώσει το Misano World Circuit σε ανοιχτή – air disco υπό τον ήχο των DJ Fargetta, Marco Melandri και Rudeejay.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου στις 27 Ιουλίου αντιπροσωπεύει όλες τις προθέσεις και τους σκοπούς μιας εκδήλωσης, την οποία η Ducati όρισε ως “La Notte dei Campioni” («Η Νύχτα των Πρωταθλητών») και για την οποία έχει δημιουργηθεί ένα ειδικό εισιτήριο. Αυτό το ειδικό εισιτήριο επιτρέπει την πρόσβαση στην εκδήλωση από τις 15:00 έως αργά το βράδυ. Αποκλειστικά εισιτήρια για τη “La Notte dei Campioni” πωλούνται στις πλατφόρμες VivaTicket και TicketOne. Όλες οι ειδικές εκδηλώσεις που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν μέρος ενός προγράμματος δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει εμπειρίες που μπορείτε να απολαύσετε και τις τρεις ημέρες της διοργάνωσης, που διοργανώνει η Ducati μεταξύ της πίστας, του paddock και της περιοχής γύρω από το Misano World Circuit. Στην πίστα θα υπάρχει επίσης χώρος που προορίζεται για οδήγηση με τη δική σας μοτοσυκλέτα, για επίδειξη “Stuntmen Show” με τον Emilio Zamora και τον Victor Chelenkov, για την κατηγορία MotoEx2 με Ducati V21L του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος FIM Enel MotoE™ και για τα αυτοκίνητα μία εμπειρία “Lamborghini Hot Laps”.

Αλλά δεν είναι μόνο η πίστα όπου μπορείτε να απολαύσετε εξαιρετικές εμπειρίες οδηγώντας μοτοσυκλέτες Ducati στην Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati. Στην περιοχή που είναι αφιερωμένη στην κατηγορία εκτός δρόμου, θα υπάρχει η ευκαιρία να πάρετε μια γεύση από την DRE Adventure, την εμπειρία της DRE Academy σχεδιασμένη για λάτρεις που επιθυμούν να μάθουν όλα τα μυστικά του off-road, ενώ οι δοκιμές μοτοσυκλετών θα ξεκινήσουν από το εξωτερική πλατεία του Misano World Circuit με την ευκαιρία να ξεναγηθείτε με μοντέλα από τη γκάμα της Ducati, συνοδεία ειδικευμένου προσωπικού. Ανάμεσα στα νέα χαρακτηριστικά φέτος είναι η δυνατότητα διεξαγωγής δοκιμής αυτοκινήτου, πίσω από το τιμόνι μιας Lamborghini.

Μέσα στο paddock, ένα πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων θα αποτελείται από το “Ducati Talks” (συναντήσεις με αποκλειστικούς ομιλητές για θέματα που σχετίζονται με τον κόσμο της Ducati), διάφορες εκδηλώσεις εντός των τομέων προϊόντων (Adrenaline & Fun, Travel & Adventure, Lifestyle), Υπηρεσίες Service, η διασκέδαση της Συναρμολόγησης-Αποσυναρμολόγησης, το “Design Live Sketching” που συντονίζεται από τους σχεδιαστές του Centro Stile Ducati και άλλες δραστηριότητες για να ανακαλύψετε μαζί με άλλους λάτρεις. Για τον μελλοντικό Ducatisti θα υπάρχουν επίσης δύο Kids Areas με ένα διασκεδαστικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

Συμβάλλοντας στο σόου στο paddock θα υπάρχει και ένα σημείο αναφοράς στον τομέα της ψυχαγωγίας όπως η Monster Energy, η οποία για πρώτη φορά θα συμμετάσχει στο WDW με δύο ενδιαφέρουσες δραστηριότητες: αφενός το MTB Skills Challenge θα φέρει την αδρεναλίνη των ποδηλάτων βουνού δοκιμάζοντας τις δεξιότητες των συμμετεχόντων, από την άλλη το Barber Shop θα επιτρέψει στους επισκέπτες να απολαύσουν εξατομικευμένα κουρέματα και ξύρισμα.

Η έκδοση του 2024 της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati, όπως έχει γίνει παράδοση, θα ενισχυθεί επίσης με μια αποκλειστική παγκόσμια πρεμιέρα προϊόντων. Ένας χώρος που προορίζεται για αυτό θα δημιουργηθεί μέσα στο paddock, που θα επιτρέψει στους λάτρεις να δουν από κοντά και να αγγίξουν ένα νέο μοντέλο της Ducati, ανακαλύπτοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μαζί με τους μηχανικούς που το συνέλαβαν ως ιδέα, το ανέπτυξαν και το δημιούργησαν.

Εισιτήρια για να λάβετε μέρος στη δωδέκατη έκδοση του WDW πωλούνται στον ιστότοπο της Ducati.com. Διαφορετικοί τύποι εισόδου είναι διαθέσιμοι για Αναβάτες (με μοτοσυκλέτες) και για Επισκέπτες (χωρίς μοτοσυκλέτες ή ως επιβάτες), για μία ημέρα ή και για τις τρεις ημέρες. Και τα δύο Εισιτήρια δίνουν πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους, με τη δυνατότητα συμμετοχής σε πολλές δραστηριότητες δωρεάν: από διαγωνισμούς, συζητήσεις σε βάθος με μηχανικούς, σχεδιαστές και ειδικούς της Ducati, μέχρι αυτόγραφα με τους αναβάτες.

Τα κυριότερα σημεία της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati 2024:

Παρασκευή 26 Ιουλίου:

Lap of Honor

Lenovo Race of Champions – Ελεύθερα Δοκιμαστικά και Κατατακτήριες

WDW2024 Παρέλαση

“Land of Joy at the Beach” στη Bagno Samsara στη Riccione με το “Rustida”

Σάββατο 27 Ιουλίου:

Εορταστική δραστηριότητα αφιερωμένη στην οικογένεια Ducati 916 με τους T. Bayliss και C. Fogarty

Lenovo Race of Champions – Αγώνας έναρξης 5.30 μ.μ

Είσοδος στην πίστα του πλήθους της WDW2024

“Saturday Night Show” σε συνεργασία με το Radio Deejay

Κυριακή 28 Ιουλίου:

Η Ducati ολοκληρώνει την εμπειρία μεταξύ της πίστας, του paddock και της γύρω περιοχής στο Misano World Circuit