του Δημήτρη Διατσίδη

Η σεζόν 2024 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στις κατηγορίες Moto2, ETC και Stock ολοκληρώνεται με τον μεγάλο τελικό στην Πορτογαλία στο Circuito do Estoril. Αν και το ETC είχε ήδη τον νέο του πρωταθλητή Carlos Cano (SeventyTwo Artbox Racing Team), ο οποίος πήρε τον Τίτλο στον προτελευταίο Γύρο στην MotorLand Aragón, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Moto2™ και η κατηγορία Stock έχουν τελειώσει με νέους νικητές και Πρωταθλητές την ίδια μέρα.

Στην Moto2 η νίκησε ο Unai Orradre (STV Laglisse Racing), αλλά ο Roberto Garcia (Fantic Cardoso Racing) σήκωσε το τρόπαιο του Τίτλου με μια 5η θέση, ενώ στην Stock ο Dino Iozzo (IUM Motorsports) κέρδισε τον πρώτο του Αγώνα στην καριέρα του αλλά τον Τίτλο, μετά από μια σκληρή μάχη, κέρδισε ο Mario Mayor (GV Tamoil Racing). Το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ταλέντων ήταν όπως συνήθως απρόβλεπτο και μια πρώτη νίκη πήρε ο Αργεντινός Valentin Perrone (Ομάδα Frando Racing VHC).

Moto2

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Moto2™, ήταν επίσης η κορυφαία μέρα του Πρωταθλήματος, καθώς ο Roberto Garcia (Fantic Cardoso Racing) χρειαζόταν μόνο μια πρώτη δεκάδα για να εξασφαλίσει τον Τίτλο. Ξεκινώντας από την 5η θέση, έκανε μια καλή εκκίνηση, αλλά σύντομα περιορίστηκε στις πιο πίσω θέσεις και επέστρεψε στην αρχική του θέση στον τερματισμό. Μπροστά έγινε μια μεγάλη μάχη μεταξύ του επικεφαλής του Αγώνα Alberto Surra (Team Ciatti-Boscoscuro) και του Unai Orradre (STV Laglisse Racing). Ο Orradre, κυνηγώντας μια πρώτη νίκη της σεζόν, όρμησε για να περάσει στο δεύτερο μισό του Αγώνα και ο Surra δεν είχε απάντηση παρά το λάθος από τον κορυφαίο #10 του Αγώνα.

Ο Mattia Casadei (Ομάδα Ciatti-Boscoscuro) ήταν ο κύριος αντίπαλος του Garcia για τον Τίτλο, αλλά δεν μπορούσε να ακολουθήσει τους δύο πρώτους στον Αγώνα. Με το βάθρο να τοποθετείται με αυτή τη σειρά στην καρό σημαία, ο Τίτλος δόθηκε στον Roberto Garcia, ο οποίος οδήγησε σε έναν ήρεμο και σταθερό Αγώνα για να πάρει τον πρώτο Τίτλο του Πρωταθλήματος. Με τέσσερις νίκες και συνολικά έξι βάθρα, είναι ένας άξιος νικητής του Τίτλου.

ETC

Προχωρώντας στον Αγώνα έχοντας αποφασιστεί ο Τίτλος για το ETC, ο Carlos Cano (Seventy Two ARTBOX Racing Team) προσπαθούσε να γίνει ο πρώτος αναβάτης ETC που θα εξασφάλιζε 7 νίκες σε μια σεζόν, αλλά θα έπρεπε να αγωνιστεί σκληρά. Στα πρώτα στάδια του Αγώνα κυριαρχούσαν ο Giulio Pugliese (CFMOTO Aspar Junior Team) και ο αστέρας της Μαγιόρκας Fernando Bujosa (Team Estrella Galicia 0,0), αλλά σύντομα βγήκε εκτός με μηχανικό πρόβλημα. Στο σημαδιακό τέλος του Αγώνα, ωστόσο, έγιναν αρκετές μάχες καθώς ο Valentin Perrone, ο Pugliese, ο pole-sitter David Gonzalez (AC Racing Team), ο Beñat Fernandez (Frando Racing VHC Team) και ο Marco Morelli (MLav Racing) αγωνίστηκαν σκληρά. Φτάνοντας προς τη γραμμή τερματισμού, ο Perrone κράτησε τη θέση του για να γίνει ο τέταρτος διαφορετικός νικητής της σεζόν, ενώ ο Pugliese εξασφάλισε την 3η θέση στη βαθμολογία του Τίτλου τερματίζοντας 2ος και ο Gonzalez τερμάτιε 3ος. Ο Cano, ήδη Πρωταθλητής, πήρε την 6η θεση στον Αγώνα, ενώ η 5η του Morelli ήταν αρκετή για να είναι δεύτερος στην γενική κατάταξη.

Stock

Ένας Aγώνας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Stock™ ξεκίνησε με μια δεύτερη pole της σεζόν για τον Dino Iozzo πριν βγει μια κόκκινη σημαία για ένα περιστατικό που αφορούσε τους Rodrigo Valente (PS Racing), Eric Molina (Fifty Motorsport) και Cristian D’Arliano (Pinamoto RS). Η ιατρική ομάδα βρέθηκε στο σημείο αμέσως και όλοι οι αναβάτες ανέφεραν ότι είχαν τις αισθήσεις τους πριν μεταφερθούν για περαιτέρω εξετάσεις. Στην επανεκκίνηση, ο Iozzo έκανε για άλλη μια φορά ένα καλό ξεκίνημα, αλλά ο Archie McDonald (MRE Talent) προηγήθηκε για λίγο πριν οι δύο ανταλλάξουν πίσω τις θέσεις στο τέλος του πρώτου γύρου.

Ωστόσο, μια μεγάλη μάχη για τον Τίτλο διαμορφωνόταν καθώς ο Mario Mayor (GV Tamoil Racing) και ο συναθλητής του, Lorenzo Dalla Porta, έδιναν επίσης μάχη για την 3η θέση και ήταν μια από τις καλύτερες της αγωνιστικής χρονιάς καθώς οι δύο άλλαξαν θέσεις περισσότερες από δέκα φορές και ακουμπούσαν τους τροχούς των μοτοσυκλετών στη στροφή 6. Στο τέλος, ο Dalla Porta κέρδισε τη μάχη για την 3η θέση, αλλά δεν ήταν αρκετή για να πάρει τον Τίτλο από τον συναθλητή και καλό φίλο Mayor.

Ο Iozzo κέρδισε τον τελευταίο του Αγώνα στην κατηγορία με έναν παραμυθένιο αποχαιρετισμό, ενώ ο McDonald επέστρεψε στη 2η θέση. Το #48 του Dalla Porta ήταν στο βάθρο, αλλά οι μεγάλοι πανηγυρισμοί ήταν για τον πρωταθλητή συναθλητή του Mayor. Ο Demis Mihaila (MDR Competicion) ήταν σε καλό ρυθμό μέχρι που ένα μηχανικό πρόβλημα στη στροφή 12 τον απέκλεισε από τον Αγώνα. Έξι διαφορετικοί νικητές στη δεύτερη χρονιά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Stock™, ήταν ένας καλός τρόπος για να ολοκληρωθεί η σεζόν του 2024.