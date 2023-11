Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η “Moto più bella” (Η πιο όμορφη μοτοσυκλέτα) στο Σαλόνι του Μιλάνο ήταν για άλλη μια φορά Ιταλική και για πολλοστή φορά μια Ducati!

Όπως γίνεται κάθε χρόνο στη μεγαλύτερη Έκθεση Μοτοσυκλέτας του κόσμου, υπάρχει μια ψηφοφορία του κοινού για την πιο όμορφη μοτοσυκλέτα από όλες τις εντελώς νέες που παρουσιάζονται. Δεν είναι υποψήφιες αυτές που έχουν παρουσιαστεί τα προηγούμενα και απλά είναι στην Έκθεση με κάποια ανανέωση και νέα χρώματα, όπως κάνουν πάντα οι εταιρίες των μοτοσυκλετών.

Φέτος λοιπόν το 35% των ψηφοφόρων επέλεξε τη νέα μοτοσυκλέτα της Ducati ως τη βασίλισσα του σόου. Ο κατασκευαστής από το Borgo Panigale κερδίζει το διάσημο βραβείο για δωδέκατη φορά!

Η Ducati που ήταν πρωταγωνίστρια της 80ης έκδοσης της EICMA, όπου παρουσίασε την Panigale V4 SP2 30th Anniversary 916, η οποία έγινε ήδη sold out, είδε μια ακόμη μεγάλη επιτυχία στο “πρόσωπο” της ολοκαίνουργιας Hypermotard 698 Mono RVE, η οποία κέρδισε τον τίτλο της «Πιο όμορφης μοτοσυκλέτας» στην EICMA 2023. Η ετυμηγορία κατέληξε από το κοινό της Διεθνούς Εκθέσεως που βρέθηκαν στα περίπτερα του Εκθεσιακού Κέντρου Milan-Rho κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών και ψηφίστηκε είτε απευθείας στο Show, είτε διαδικτυακά.

Ο διαγωνισμός «Vote and win the most beautiful bike at the Show», που διοργανώνει από το 2005 το Ιταλικό περιοδικό Motociclismo σε συνεργασία με την EICMA, βλέπει φέτος τη δωδέκατη νίκη για την Ducati.Η Hypermotard 698 Mono RVE κατέλαβε την πρώτη θέση με πάνω από 35% των ψήφων από τους περίπου 25,500 λάτρεις, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών του σόου και των χρηστών του ιστότοπου Motociclismo, που εξέφρασαν την προτίμησή τους.

Η ανακοίνωση της νίκης της Hypermotard 698 RVE ήλθε την Κυριακή 12 Νοεμβρίου, την τελευταία ημέρα της Έκθεσης, και ακολούθησε η επίσημη τελετή απονομής των βραβείων στο περίπτερο «Motociclismo». Αυτό το βραβείο κύρους για την εταιρεία Borgo Panigale παρέλαβε ο Andrea Ferraresi, Διευθυντής του Centro Stile Ducati.

Η απονομή του βραβείου «Ομορφότερη μοτοσυκλέτα του σόου» ήταν η τελευταία πράξη μιας έντονης εβδομάδας που είδε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες στην έκδοση της EICMA για το 2023, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ανάπτυξη για τη διοργάνωση του Μιλάνου.

Το εντυπωσιακό αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε από την Hypermotard 698 Mono RVE είναι επιβεβαίωση του απίστευτου ενδιαφέροντος που προκάλεσε η fun-bike της Ducati, που εμφανίστηκε στο περίπτερο μαζί με τον κινητήρα Superquadro Mono. Από την αρχή το κοινό συνέρρευσε στο περίπτερο της Ducati, όπου η εταιρεία του Borgo Panigale παρουσίασε τις καινοτομίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Πρεμιέρας 2024, η οποία στην EICMA 2023 γνώρισε το έβδομο επεισόδιό της με την Panigale V4 SP2 30th Anniversary 916, της οποίας τα 500 κομμάτια έχουν ήδη πουλήθεί σε μόλις τρεις μέρες. Η εκδήλωση παρουσίασης ήταν επίσης μια ευκαιρία να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati 2024, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 26 – 28 Ιουλίου, όπως πάντα στο Misano World Circuit “Marco Simoncelli”.