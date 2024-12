του Νεκτάριου Διατσίδη

Οι εγγραφές είναι πλέον ανοιχτές για τη σεζόν 2025 της Ducati Riding Academy. Ο εμπλουτισμός της ζωής των ενθουσιωδών μέσω μοναδικών και αξέχαστων εμπειριών είναι η αποστολή της Ducati. Μέσω του βιωματικού της προγράμματος, η εταιρεία με έδρα τη Μπολόνια προσφέρει σε μοτοσυκλετιστές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να ζήσουν ονειρεμένες μέρες οδηγώντας τα μοντέλα της γκάμας στις πιο γνωστές τοποθεσίες, καθοδηγούμενοι από μια ομάδα κορυφαίων εκπαιδευτών που περιλαμβάνει αρκετούς πρωταγωνιστές του MotoGP και Superbike μεταξύ των μελών του.

Στα προγράμματά της η Ακαδημία DRE έχει υποδεχτεί πάνω από 32,000 συμμετέχοντες από το 2003, συνδυάζοντας συναίσθημα, διασκέδαση και ασφάλεια και ενημερώνοντας συνεχώς το περιεχόμενό του για να καλύψει τις ανάγκες κάθε τύπου μοτοσυκλετιστή. Οι μοτοσυκλέτες που παρουσιάστηκαν στην Ducati World Première 2025 θα είναι οι πρωταγωνιστές της νέας σεζόν της DRE Academy.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να μάθουν και να τελειοποιήσουν τις οδηγικές τους δεξιότητες, αλλά και να δοκιμάσουν τα νέα μοντέλα της γκάμας της Ducati, όπως τις νέες Panigale V4 και V2, Multistrada V4 και V2 και Streetfighter V4 και V2. Για κάθε μάθημα, μάλιστα, η Ducati θα παρέχει σε κάθε συμμετέχοντα μοτοσυκλέτες από τον στόλο της. Θα είναι επίσης δυνατή η ενοικίαση των απαραίτητων τεχνικών ενδυμάτων και η αγορά υπηρεσίας φωτογραφίας-βίντεο.

Όλες οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες για την εγγραφή στα γεγονότα της σεζόν του 2025 είναι διαθέσιμες στην ειδική ενότητα του ιστότοπου της Ducati.com. Για όσους αναζητούν τη συγκίνηση της πίστας, υπάρχει το πρόγραμμα DRE Racetrack και το DRE Track Warm Up. Υπάρχουν δύο διοργανώσεις του DRE Racetrack (που περιλαμβάνουν τα προγράμματα “One to One”): στις 4-5 Ιουνίου στο Marco Simoncelli World Circuit στο Misano και στις 8-9 Ιουλίου στην πίστα Mugello. Το DRE Track Warm Up έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο 14-15 Ιουνίου στην πίστα της Modena.

Το πρόγραμμα DRE Adventure είναι η εμπειρία που έχει σχεδιαστεί για τους λάτρεις της περιπέτειας και έχει προγραμματισμένες τέσσερις εκδηλώσεις για το 2025: οι δύο πρώτες τον Μάιο (20-21 Μαΐου και 22-23 Μαΐου) και άλλες δύο τον μήνα Οκτώβριο (30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου και 2-3 Οκτωβρίου).

Τα προγράμματα μαθημάτων DRE Academy

Το DRE Track Warm Up απευθύνεται σε μοτοσυκλετιστές που θέλουν να μάθουν τα βασικά της οδήγησης ανάμεσα στα κερμπ μιας πίστας. Η μορφή ξεκινά με μια θεωρητική ενημέρωση που πραγματοποιείται από τον Τεχνικό Διευθυντή Dario Marchetti, με επίκεντρο τη σωστή θέση οδήγησης, το φρενάρισμα, την επιτάχυνση και την τεχνική οδήγησης, ακολουθούμενη από μια σειρά πρακτικών ασκήσεων που θα πραγματοποιήσουν οι συμμετέχοντες στο paddock. Η επόμενη εκμάθηση της οδήγησης στην πίστα χωρίζεται σε πέντε δοκιμές, η πρώτη από τις οποίες είναι ένας επαναληπτικός γύρος για εξοικείωση με την πίστα οδηγώντας ένα από τα μοντέλα της σειράς Ducati, με εξαίρεση την Panigale. Αντίθετα, οι ακόλουθες τέσσερις δοκιμές πραγματοποιούνται με τη νέα Panigale V2, την ιδανική Ducati για ντεμπούτο στην πίστα. Ένας εξειδικευμένος εκπαιδευτής θα παρέχει συμβουλές πριν από κάθε δοκιμή, η οποία θα ακολουθείται από ειδική αναφορά στο τέλος κάθε δοκιμής.

Το DRE Racetrack παραμένει το σημείο αναφοράς για όσους έχουν ήδη εμπειρία στην οδήγηση πίστας, αλλά θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να βιώσουν τη συγκίνηση της οδήγησης μιας Ducati στις πίστες του MotoGP. Η εκπαίδευση, η διασκέδαση και η αδρεναλίνη συνδυάζονται σε διαφορετικά μαθήματα ανάλογα με το επίπεδο εμπειρίας: Track Evo, Track Evo2 και Track Master. Η νέα οικογένεια Ducati Panigale είναι ο πρωταγωνιστής αυτού του προγράμματος, με την Panigale V2 για τα μαθήματα Track Evo και την Panigale V4 S για το Track Master. Το Track Master, ειδικότερα, εφαρμόζει επίσης μία “φόρμουλα νίκης” για τη σεζόν 2025, η οποία βασίζεται σε ειδικούς αναβάτες ως εκπαιδευτές, στη χρήση Action Cams και DDL (Ducati Data Logger) απόκτηση δεδομένων και κυρίως διατηρεί την αναλογία δύο μαθητών για κάθε εκπαιδευτή, προκειμένου να προσφέρει στους συμμετέχοντες ακόμη πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη και αφοσίωση.

Τα στάδια του προγράμματος DRE Racetrack περιλαμβάνουν επίσης μαθήματα “One to One”, που απευθύνονται σε όσους αναζητούν μια αποκλειστική εμπειρία από κάθε άποψη. Μια άμεση σχέση με τον εκπαιδευτή, μια ατομική θέση στο γκαράζ, ελεύθερη πρόσβαση στο Pit και ενημέρωση μετά από κάθε δοκιμή, εγγυώνται μια πραγματικά επαγγελματική εμπειρία για αναβάτες όλων των επιπέδων σε μια μέρα που θα τη ζήσουν πλήρως στο όνομα του πάθους για την πίστα.

Τα μαθήματα “One to One” περιλαμβάνουν τρεις επιλογές: αυτή που είναι αφιερωμένη στη νέα Panigale V4 S, την έβδομη γενιά superbike της Ducati που έχει θέσει νέα τεχνολογικά σημεία αναφοράς και επιδόσεων, την επιλογή αφιερωμένη στην Panigale R, την πιο ισχυρή supersport μοτοσυκλέτα στον κόσμο ( 240.5 ίπποι στις 15,500 σ.α.λ., με περιοριστή στην 6η ταχύτητα στις 16,500) και τέλος αυτή που είναι αφιερωμένη στην Superleggera V4, τη μοτοσυκλέτα που ενσαρκώνει τη μηχανική αριστείας της εταιρείας του Borgo Panigale.

Λαμβάνοντας μέρος σε μία από αυτές τις τρεις εμπειρίες, οι συμμετέχοντες θα μπορούν επίσης να απολαύσουν μια εκπαιδευτική δοκιμή ως επιβάτες ενός ειδικευμένου εκπαιδευτή DRE, ο οποίος θα πραγματοποιήσει γύρους στην πίστα για να υποδείξει τις σωστές τροχιές που πρέπει να ακολουθήσουν, τα σημεία φρεναρίσματος και επιτάχυνσης και τις διαφορετικές τεχνικές οδήγησης. Η ομάδα των εκπαιδευτών αποτελείται, μεταξύ άλλων, από επαγγελματίες αναβάτες όπως οι Michele Pirro, Karel Abraham, Lorenzo Zanetti και Franco Battaini, με συντονιστή τον Τεχνικό Διευθυντή Dario Marchetti.

Το DRE Adventure είναι η εμπειρία που έχει σχεδιαστεί για τους λάτρεις της περιπέτειας που θέλουν να τελειοποιήσουν τα μυστικά της οδήγησης εντός και εκτός δρόμου, πειραματιζόμενοι με τις ιδιότητες των μοντέλων της Ducati σε συναρπαστικά Ιταλικά περιβάλλοντα. Η μορφή των μαθημάτων χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ πρόγραμμα που περιλαμβάνει στιγμές οδηγικής διδασκαλίας παράλληλα με μια περιήγηση βυθισμένη στο πράσινο, όπου μπορούν να εκτιμηθούν τα δυναμικά χαρακτηριστικά των μοτοσυκλετών Ducati σε διαφορετικά εδάφη.

Το μάθημα πραγματοποιείται με Multistrada V4 Rally, DesertX και DesertX Rally, τις μοτοσυκλέτες της σειράς Ducati που είναι σχεδιασμένες για ταξίδια, με τη νέα Multistrada V4 S MY 2025, η οποία χάρη στις πολλές τεχνολογικές και ηλεκτρονικές καινοτομίες της ανεβάζει το επίπεδο της οδηγικής απόλαυσης. Χάρη σε μια ομάδα κορυφαίων εκπαιδευτών, με επικεφαλής τον Matteo Graziani (επαγγελματίας αναβάτης, νικητής 59 Ιταλικών πρωταθλημάτων Motorally και πρωταγωνιστής περίπου 30 Διεθνών ράλι), το μάθημα παρέχει στους μοτοσυκλετιστές την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα μυστικά του κόσμου της περιπέτειας: από τη σωστή θέση στη μοτοσυκλέτα μέχρι τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές οδήγησης εκτός δρόμου. Χάρη στις ευρείες δυνατότητες προσαρμογής για τη σέλα και την ανάρτηση, με διαφορετικές λύσεις ανύψωσης και χαμηλώματος, καθεμία από τις μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα DRE Adventure μπορεί να προσαρμοστεί στα χαρακτηριστικά κάθε συμμετέχοντα.

Ένα σημαντικό νέο χαρακτηριστικό για το 2025 είναι η δυνατότητα συμμετοχής στο μάθημα με τη δική σας μοτοσυκλέτα, είτε πρόκειται για Ducati είτε άλλη μάρκα, αρκεί να είναι κατάλληλα και εξοπλισμένη για οδήγηση εκτός δρόμου και να πληροί τις απαραίτητες απαιτήσεις.

Το πρόγραμμα DRE Adventure χωρίζεται σε δύο ημέρες. Η πρώτη μέρα λαμβάνει χώρα στη Villa Benvedutiin Gubbio, ένα κομψό κτήμα του 18ου αιώνα, βυθισμένο στην ύπαιθρο της πόλης στην Ούμπρια, και είναι αφιερωμένη στην εξοικείωση με τη μοτοσυκλέτα και στην πραγματοποίηση τεχνικών ασκήσεων για να αποκτήσετε τη σωστή εμπιστοσύνη στην οδήγηση εκτός δρόμου σε κατάλληλες διαδρομές. Η δεύτερη μέρα περιλαμβάνει μια ξενάγηση με τμήματα τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου, η οποία δίνει αμέσως στους μοτοσυκλετιστές τη δυνατότητα να εφαρμόσουν ό,τι έμαθαν στην εκπαίδευση και να συνεχίσουν να μαθαίνουν περαιτέρω τεχνικές οδήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές, τα προγράμματα εκδηλώσεων και τις εγγραφές, μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ενότητα DRE Academy του ιστότοπου της Ducati.

