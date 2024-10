του Νεκτάριου Διατσίδη

Με τα BMW C 400 GT και BMW C 400 X, η BMW Motorrad προσφέρει δύο κορυφαία οχήματα για τη μεσαία κατηγορία των σκούτερ. Στον τομέα της αστικής μετακίνησης, το BMW C 400 X ξεχωρίζει με τονισμένα δυναμικά χαρακτηριστικά, ενώ το BMW C 400 GT, μια έκδοση Gran Turismo κατάλληλο για τουρισμό, εντυπωσιάζει με το αυξημένο εύρος άνεσης.

Η BMW Motorrad έχει πλέον αναβαθμίσει τα δύο μεσαία σκούτερ και, εκτός από τεχνικές βελτιώσεις, τους έχει προσφέρει νέα χαρακτηριστικά, χρώματα και αξεσουάρ. Ο μονοκύλινδρος κινητήρας έχει ισχύ 25 kW (34 hp) στις 7,500 rpm και μέγιστη ροπή 35 Nm στις 5,750 rpm. Η ισχύς μεταδίδεται μέσω ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου κιβωτίου ταχυτήτων CVT και γραναζιών εσωτερικά στο ψαλίδι που μεταφέρουν την κίνηση με υψηλή στρεπτική ακαμψία. Χάρη στην τελευταία πιστοποίηση EU-5+, η νέα BMW C 400 X και Η BMW C 400 GT παραμένουν ιδανικοί συνεργάτες για δυναμική, ξέγνοιαστη διασκέδαση με σκούτερ.

Τόσο το BMW C 400 X όσο και το BMW C 400 GT είναι εξοπλισμένα με το BMW Motorrad ABS Pro ως στάνταρ. Χάρη στο φρενάρισμα με υποβοήθηση του ABS σε κλίση, προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια ακόμη και όταν το φρενάρισμα γίνεται σε στροφή. Το ABS Pro εμποδίζει το μπλοκάρισμα των τροχών ακόμα και όταν πατηθεί γρήγορα η μανέτα του φρένου και μειώνει τις απότομες αλλαγές στη δύναμη του τιμονιού, άρα την ανεπιθύμητη βύθιση και ανύψωση του οχήματος ακόμα και κατά το φρενάρισμα πανικού.

Επιπλέον, η λειτουργία Dynamic Brake Control (DBC) που συνδέεται με το ABS Pro προσφέρει πολύ ευαίσθητη απόκριση και υψηλή ευστάθεια στο φρενάρισμα και την οδήγηση με την καλύτερη δυνατή επιβράδυνση ακόμα και στις στροφές. Μόλις οι αισθητήρες του συστήματος δώσουν μια ορισμένη τιμή επιβράδυνσης κατά το φρενάρισμα, μια ταυτόχρονη πιθανή εντολή επιτάχυνσης από τον οδηγό αναγνωρίζεται ως απίθανη και η βαλβίδα γκαζιού εμποδίζεται να ανοίξει. Ως αποτέλεσμα, το όχημα παραμένει σταθερό και η απόσταση πέδησης μειώνεται. Εάν επιτευχθεί μια καθορισμένη δύναμη επιβράδυνσης, τα αλάρμ ανάβουν αυτόματα.

Το Dynamic Traction Control (DTC) και το σύστημα Engine Drag Torque Control (MSR) είναι ήδη στο βασικό εξοπλισμό. Το DTC προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την επιτάχυνση — ακόμη και σε κλίση και ειδικά σε ολισθηρές συνθήκες δρόμου. Με το MSR, μπορούν να αποφευχθούν με ασφάλεια ασταθείς συνθήκες οδήγησης που μπορεί να προκύψουν κατά την οδήγηση ή απότομη μείωση του γκαζιού που προκαλεί υπερβολική ολίσθηση του φρένου στον πίσω τροχό (ολίσθηση ή μπλοκάρισμα). Σε αυτές τις περιπτώσεις, το MSR ανοίγει το γκάζι τόσο πολύ ώστε να εξισορροπηθεί η ροπή και να σταθεροποιηθεί το όχημα.

Η συνδεσιμότητα είναι εξαιρετική με ποικιλία πληροφοριών και λειτουργικότητας με την μεγάλη και αναγνώσιμη οθόνη TFT 6.5 ιντσών που είναι στάνταρ. Τα BMW C 400 X και BMW C 400 GT διαθέτουν πλέον μια μεγάλη οθόνη TFT 6.5 ιντσών. Η ποικιλία των πληροφοριών, η ποιότητα εμφάνισης και, τέλος, η φιλικότητα προς τον χρήστη είναι ασύγκριτες. Σε συνδυασμό με την εφαρμογή BMW Motorrad Connected, η οθόνη συνδέεται με τα χειριστήρια στα αριστερά του τιμονιού και μπορεί να λειτουργήσει γρήγορα, με ασφάλεια και άνετα. Ως μέρος της επιλογής Connectivity Pro, το Η BMW C 400 GT μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με ακόμη πιο μεγάλη οθόνη 10.25″.

Είναι επίσης δυνατές οι τηλεφωνικές κλήσεις, η ακρόαση μουσικής και η πλοήγηση κατά την οδήγηση. Εάν, για παράδειγμα, ένα smartphone και ένα κράνος είναι συνδεδεμένα στο σύστημα επικοινωνίας BMW Motorrad μέσω Bluetooth, η αναπαραγωγή πολυμέσων και οι λειτουργίες τηλεφώνου είναι εύκολα προσβάσιμες χρησιμοποιώντας την οθόνη TFT. Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς εγκατάσταση εφαρμογής. Εάν υπάρχει ενεργή σύνδεση Bluetooth με ένα τυπικό smartphone, ο αναβάτης μπορεί να απολαύσει την ακρόαση μουσικής ενώ οδηγεί και να φορτίσει το smartphone στον ενεργά ψυχόμενο αποθηκευτικό χώρο. Επιπλέον, η δωρεάν εφαρμογή BMW Motorrad Connected προσφέρει πρακτική πλοήγηση με βέλη απευθείας μέσω της οθόνης TFT. Αυτή η βασική πλοήγηση είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τους αναβάτες που θέλουν να κάνουν άνετα την καθημερινή κίνηση ή τα σύντομα ταξίδια χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό. Προετοιμασία πλοήγησης με βάση στήριξης για το BMW Motorrad Connected Ride Navigator ή το BMW Motorrad Connected Ride Cradle είναι τώρα επίσης διαθέσιμα ως εργοστασιακός εξοπλισμός (όχι σε συνδυασμό με την οθόνη 10.25 ιντσών).

Τα BMW C 400 X και BMW C 400 GT έχουν πλέον περισσότερο χώρο αποθήκευσης κάτω από το κάθισμα που επιτρέπει την αποθήκευση ακόμη περισσότερων αποσκευών. Με το BMW C 400 X ο όγκος αποθήκευσης αυξήθηκε κατά 3 λίτρα, με την BMW C 400 GT, συμπεριλαμβανομένων των μπροστινών θηκών, έως και 12 λίτρα. Το BMW C 400 GT έρχεται τώρα με χειροκίνητη ρυθμιζόμενη ζελατίνα στάνταρ και μπορεί να τοποθετηθεί εργοστασιακά με σχάρα αποσκευών ως μέρος του προαιρετικού εξοπλισμού.

Με 43.5 λίτρα χώρο, η νέα πίσω βαλίτσα όχι μόνο προσφέρει 13.5 λίτρα περισσότερο όγκο από πριν, αλλά και 10 κιλά αντί για το προηγούμενο ωφέλιμο φορτίο των 5 κιλών. Διαθέτει επίσης εσωτερικό φωτισμό και θύρα φόρτισης USB. Ένα μαξιλάρι πλάτης και βαμμένα πλαϊνά τμήματα είναι επίσης διαθέσιμα ως επιλογές για τη νέα επάνω βαλίτσα. Συνδέεται στο όχημα μέσω μιας σχάρας αποσκευών χωρίς να μεταφέρει κραδασμούς. Νέα αυθεντικά αξεσουάρ BMW Motorrad, όπως προστατευτικά αμαξώματος και προστατευτικά χεριών, ολοκληρώνουν τη γκάμα του εξοπλισμού.

BMW C 400 X με νέα εμπρός σχεδίαση και νέα έκδοση μοντέλου “Rugged”

Εκτός από τη βασική έκδοση Blackstorm με μαύρο/γκρι κάθισμα, μαύρες ζάντες και δαγκάνες φρένων στο μπροστινό μέρος, η BMW C 400 X, εξοπλισμένη με μια νέα και πιο δυναμικά σχεδιασμένη μπροστινή μάσκα, είναι επίσης διαθέσιμη η έκδοση του νέου μοντέλου “Rugged”. Σε αυτή την έκδοση, η BMW C 400 X διαθέτει το μεταλλικό ματ χρώμα αμαξώματος και εμφανίζεται συναρπαστικό και δυναμικό ταυτόχρονα. Κόκκινες ζάντες, ταινίες και ελαστικά με σχέδιο πέλματος εκτός δρόμου, συναντούν τις χρυσές δαγκάνες φρένων μπροστά. Ένα έντονα βαμμένο φέρινγκ, μία κόκκινη-μαύρη σέλα, επίστρωση από ανοξείδωτο χάλυβα στο πάτωμα και προστατευτικά χεριών που διατίθενται ως προαιρετικό αξεσουάρ ολοκληρώνουν τη στιβαρή εμφάνιση. Το πάτωμα και τα ανοδιωμένα βαρίδια του τιμονιού, είναι διαθέσιμα ως αυθεντικά αξεσουάρ BMW Motorrad και για τα δύο BMW C 400 X και BMW C 400 GT.

BMW C 400 GT με βελτιστοποιημένη προσβασιμότητα από το έδαφος και νέα έκδοση μοντέλου “Exclusive”.

Η προσβασιμότητα από το έδαφος του BMW C 400 GT έχει βελτιστοποιηθεί για να παρέχει ακόμα μεγαλύτερη άνεση και βελτιωμένη εργονομία. Εκτός από τη βασική μεταλλική έκδοση Blackstorm με μαύρη σέλα, μαύρες ζάντες και μαύρες δαγκάνες φρένων μπροστά, το BMW C 400 GT είναι επίσης διαθέσιμο στη νέα έκδοση μοντέλου “Exclusive”. Σε αυτή την έκδοση, το BMW C 400 GT στο χρώμα αμαξώματος Diamondwhite metallic φαίνεται αναμφισβήτητα κομψό και αποκλειστικό. Χρυσές ζάντες, ταινίες και μαύρη σέλα με κεντημένο έμβλημα στο χρώμα της ζάντας συμπληρώνουν τις χρυσές δαγκάνες φρένων μπροστά και την ελαφρώς φιμέ ζελατίνα. Ένας φωτισμός δαπέδου με προβολή λογότυπου BMW και επίστρωση στο πάτωμα από ανοξείδωτο χάλυβα ολοκληρώνουν τον προαιρετικό εξοπλισμού.

Νέος ειδικός εξοπλισμός και αυθεντικά αξεσουάρ BMW Motorrad.

Συνδεσιμότητα Pro: Μεγάλη οθόνη TFT 10.25” με συνδεσιμότητα, διαχωρισμένη οθόνη και χάρτη πλοήγησης. (BMW C 400 GT)

Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού: Αυτόματη ενεργοποίηση όταν είναι σβηστός ο κινητήρας ή μέσω του τηλεχειριστηρίου.

Σχάρα αποσκευών: Προσαρμοσμένη στη νέα βαλίτσα 43.5 λίτρων.