του Δημήτρη Διατσίδη

Η Ducati θα είναι μεταξύ των πρωταγωνιστών της Εβδομάδας Σχεδιασμού του Μιλάνου, της πιο σημαντικής στιγμής του χρόνου για την παγκόσμια βιομηχανία σχεδιασμού. Το στυλ και η αγάπη για την ομορφιά είναι θεμελιώδεις αξίες στη φιλοσοφία της Ducati, η οποία επομένως εντάσσεται φυσικά στο πλαίσιο της μεγάλης εκδήλωσης Fuorisalone.

Η συμμετοχή της Ducati θα πραγματοποιηθεί μέσω της «Forma – Feelings designed by Ducati in Borgo Panigale»: μια έκθεση που απεικονίζει λεπτομερώς τη διαδικασία με την οποία ζωντανεύει ο σχεδιασμός των μοτοσυκλετών Ducati, μέσα από τη συνεχή αναζήτηση της ένωσης ανάμεσα στην αρμονία των μορφών και την τεχνική λειτουργικότητα.

Η έκθεση «Forma – Feelings designed by Ducati in Borgo Panigale» θα στηθεί στο Εθνικό Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας Leonardo da Vinci (πρόσβαση από Via Olona, ​​6 bis, Μιλάνο) και θα είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 16 έως τις 21 Απριλίου στις ακόλουθες ώρες: Τρίτη 16, Τετάρτη 17 και Πέμπτη 18 Απριλίου από τις 10.00 έως τις 20.00, Παρασκευή 19, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Απριλίου από τις 10.00 έως τις 21.00.

Η Ducati με τη συμμετοχή αυτή τονίζει για άλλη μια φορά την αξία του Ιταλικού Design και του Made In Italy και φυσικά είναι μια μάρκα που πραγματικά ξεχωρίζει για τις δημιουργίες της – τουλάχιστον ως προς το σχεδιασμό.