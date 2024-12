του Δημήτρη Διατσίδη

Οι παγκόσμιοι σούπερ σταρ του αθλητισμού της μοτοσικλέτας έλαμψαν λαμπρά στην τελετή των βραβείων FIM 2024 που διοργανώθηκε χθες με επιτυχία σε μια λαμπερή νύχτα στο avant-garde συνεδριακό κέντρο της Palma, με θέα την πρωτεύουσα του πανέμορφου νησιού των Βαλεαρίδων. Η περίφημη τελετή λήξης της σεζόν είδε τους φετινούς Παγκόσμιους Πρωταθλητές της FIM να λάβουν τα Χρυσά τους μετάλλια υπό ενθουσιασμό, υπό την ηγεσία των συγκεντρωμένων μελών της Οικογένειας της FIM και με επικεφαλής τον Πρόεδρο της FIM, Jorge Viegas.

Με χίλιους καλεσμένους παρευρισκόμενους για να τιμήσουν τους νικητές των εξήντα δύο Παγκόσμιων Τίτλων FIM από έξι διαφορετικούς χώρους του αθλητισμού μοτοσυκλέτας – Circuit Racing, Motocross, Trial, Enduro, Cross Country Rally και Track Racing – το πρόγραμμα ήταν γεμάτο και εκτελέστηκε τέλεια. Τον εντυπωσιακό χώρο στο νησί της Μεσογείου γέμισαν εκπρόσωποι από τις εκατόν είκοσι μία Εθνικές Ομοσπονδίες που έδειξαν την εκτίμησή τους δίπλα σε θρύλους της μοτοσικλέτας, FIM Promoters, FIM Partners και εκπροσώπους από την ευρύτερη παγκόσμια κοινότητα/βιομηχανία μοτοσυκλετών.

Με ειδική επίβλεψη από το τρίο των Masters of Ceremony που αποτελείται από τους Barbara Pedrotti, James Toseland και Matt Roberts, μια ζωντανή ροή δωρεάν προβολής στο FIM-MOTO.TV μαζί με τους DAZN Ισπανία, MAX και Discovery+ εξασφάλισαν ότι οι παρευρισκόμενοι θα ενταχθούν σε ένα μεγάλο παγκόσμια κοινό για να τιμήσει τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές FIM 2024.

Μετά την ομιλία του Προέδρου της FIM, ο Jorge Viegas κάλεσε την κ. Margalida Prohens, Πρόεδρο των Βαλεαρίδων Νήσων, στη σκηνή, ο οποίος πήρε θερμά χειροκροτήματα.

Ο Πρόεδρος της FIM, Jorge Viegas, έδωσε στη συνέχεια μια ομιλία για τον Ύμνο της FIM, που δημιουργήθηκε από μια σειρά σπουδαίων μουσικών, πριν απονείμει τις διακρίσεις FIM, το Χρυσό Μετάλλιο Nicolas Rodil des Valle, στον Jaime Alguersuari – έναν πρώην οδηγό αγώνων Grand Prix, οραματιστή διοργανωτή εκδηλώσεων και συνιδρυτή του περιοδικού Solo Moto – και τον Igor Akrapovič, ιδρυτής του ομώνυμου κατασκευαστή εξατμίσεων.

Αφού εκφώνησε μια ομιλία σχετικά με το θέμα των εναρκτήριων Διηπειρωτικών Αγώνων της FIM, ο Πρόεδρος της FIM παρουσίασε τον θρύλο του FIM Circuit Racing Dominique Méliand, ο οποίος παρουσίασε τα μετάλλια στην κατηγορία Circuit Racing στον Harry Payne – Παγκόσμιο Πρωταθλητή FIM Sidecar Rider. Kevin Rousseau – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Sidecar Passenger; Aldi Satya Mahendra – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Supersport 300, Adrian Huertas – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Supersport, Héctor Garzó – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM MotoE™, Álvaro Carpe – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM JuniorGP™, Ana Carrasco – Παγκόσμια Πρωταθλήτρια αγώνων σιρκουί Γυναικών FIM, David Alonso – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Moto3™ Grand Prix και Ai Ogura – Παγκόσμιος Πρωταθλητής Grand Prix FIM Moto2™.

Η Janika Judeika, Διευθύντρια της Επιτροπής Γυναικών FIM, προσκλήθηκε στη συνέχεια στη σκηνή για να παρουσιάσει το τρόπαιο FIM Women in Motorcycling στον Govinda Prasad Bhattarai, Εκτελεστικό Διευθυντή της Ένωσης Αυτοκινήτων του Νεπάλ (NASA) για την εκστρατεία Women in Motoring.

Επόμενος στη σκηνή ήταν ο Giedrė Leskaskienė, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της FIM για να παρουσιάσει τα μετάλλια στην κατηγορία Motocross στον Magnus Reiten – Παγκόσμιο Πρωταθλητή Snowcross της FIM, Malene Cottew– Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Snowcros γυναικών FIM, Levi Townley– Παγκόσμιος Πρωταθλητής Μοτοκρός Εφήβων FIM 85cc, Noel Zanocz – FIM 125cc Junior Motocross World Champion, Marvin Vanluchene – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Sidecar Motocross Rider, Marc-Reiner Schmidt – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM S1GP SuperMoto, Shane McElrath – Παγκόσμιος Πρωταθλητής Supercross FIM SX2, Kay de Wolf – Παγκόσμιος Πρωταθλητής Motocross FIM MX2 και Lotte van Drunen – Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Motocross γυναικών FIM. Δυστυχώς, ο Glenn Janssens – Παγκόσμιος Πρωταθλητής επιβατών Motocross FIM Sidecar και ο Eli Tomac – Παγκόσμιος Πρωταθλητής Supercross FIM WSX δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν.

Το FIM Sustainability Trophy παρουσιάστηκε στη συνέχεια από τον Massimo Bertozzi, Chief Executive Officer της Fast ATPI Sports Travel, στο Prime Stadium – Υποστηρικτής του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος FIM EnduroGP – το οποίο παρέλαβε η Γενική Διευθύντρια του Prime Stadium Carla Alvarenga και η Sustainability Manager Alexandra Castelo.

Ο Πρόεδρος της FIM, Jorge Viegas, παρουσίασε στη συνέχεια τον θρύλο της FIM Trial Takahisa Fujinami, ο οποίος παρουσίασε τα μετάλλια στην κατηγορία Trial στον George Hemingway – Παγκόσμιο Πρωταθλητή FIM Trial3, Jack Peace – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Trial2, Emma Bristow – Παγκόσμια Πρωταθλήτρια FIM Women’s Trial και Toni Bou – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM X-Trial.

Ο Jesper Christensen, Διευθυντής της Επιτροπής Κινητικότητας της FIM, προσκλήθηκε στη συνέχεια στη σκηνή για να παρουσιάσει το τρόπαιο FIM Road Safety and Public Policy στην DGT-ANESDOR για το Διεθνές Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Μοτοσυκλετών που έγινε δεκτό από τον José María Riaño Sebastián, Γενικό Γραμματέα της ANESDOR.

Στη συνέχεια, πιο θερμό χειροκρότημα χαιρέτισε τον Αντιπρόεδρο της FIM, Giovanni Copioli, ο οποίος χάρισε τα χρυσά μετάλλια στην κατηγορία Enduro στον Manuel Verzeroli – Παγκόσμιο Πρωταθλητή Enduro της FIM Youth, Max Ahlin – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Junior Enduro, Billy Bolt – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM SuperEnduro, Mitchell Brightmore – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Hard Enduro Junior, Manuel Lettenbichler – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Hard Enduro, Mireia Badia – Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Enduro Γυναικών FIM, Brad Freeman – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM E3 Enduro, Andrea Verona – Παγκόσμιος Πρωταθλητής Enduro FIM E2 και Josep Garcia – Παγκόσμιος Πρωταθλητής Enduro FIM E1.

Επόμενος στη σκηνή ήταν ο Luca Dell’Orto, Chief Executive Officer της Dell’Orto S.p.A, ο οποίος παρουσίασε το FIM Trophy for the Future στην Carla Molenaar, την ιδρύτρια και διοργανώτρια του Molenaar NSF100 Cup στην Ολλανδία.

Τότε ήταν η σειρά των αστεριών της FIM Track Racing να λάβουν τα χρυσά τους μετάλλια που δόθηκαν από τον Håkan Leeman, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της FIM στον Maksymilian Pawelczak – Παγκόσμιο Πρωταθλητή Νέων της FIM Speedway Youth – SGP3, Wiktor Przyjemski – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Speedway Under 21 – SGP2, Martin Smolinski – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Long Track, Sammy Halbert – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Flat Track και Martin Haarahiltunen – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Ice Speedway.

Ο Πρόεδρος της FIM, Jorge Viegas, επέστρεψε στη σκηνή για να παραδώσει τους νικητές των μεταλλίων της κατηγορίας Team στην Αυστραλία – FIM Motocross of Nations, Μεγάλη Βρετανία – FIM Women’s Trial des Nations και FIM Speedway of Nations – SoN, Ισπανία – FIM Trial des Nations, ΗΠΑ – FIM International Six Days’ of Enduro Women’s World Trophy και FIM QuadCross of Nations, Ολλανδία – FIM SidecarCross of Nations, Σουηδία – FIM International Six Days’ of Enduro Junior World Trophy, Πολωνία – FIM Speedway of Nations Under 21 – SON2, Γαλλία – FIM International Six Days’ of Enduro World Trophy, FIM Junior SuperMoto of Nations και FIM SuperMoto of Nations και Γερμανία – FIM Long Track of Nations.

Ο Ignacio Verneda, Αναπληρωτής Πρόεδρος της FIM προσκλήθηκε στη συνέχεια στη σκηνή για να παρουσιάσει τα χρυσά μετάλλια στην κατηγορία Endurance στον Yoshimura SERT Motul – Παγκόσμιο Πρωταθλητή Ομάδας Αντοχής FIM, Damien Saulnier και Yohei Kato – Διευθυντές ομάδων, Gregg Black – Παγκόσμιος Πρωταθλητής Αντοχής FIM, Etienne Masson – Παγκόσμιος Πρωταθλητής Αντοχής FIM και Dan Linfoot – Παγκόσμιος Πρωταθλητής Αντοχής FIM.

Η τελική κατηγορία της βραδιάς ήταν για τους Ultimate Champions με τον Πρόεδρο της FIM Jorge Viegas για άλλη μια φορά στη σκηνή να κάνει τις παρουσιάσεις στον Ross Branch – FIM World Rally-Raid Champion – RallyGP, Toni Bou – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM TrialGP (για τον οποίο αυτό είναι το 36ο του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τον οποίο τίμησαν δεόντως όλοι οι παρευρισκόμενοι χειροκροτώντας τον όρθιοι για πολλά λεπτά!), Josep Garcia – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM EnduroGP, Bartosz Zmarzlik – Παγκόσμιος Πρωταθλητής Grand Prix Speedway FIM – SGP, Toprak Razgatlıoğlu – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Superbike και Jorge Martin – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM MotoGP™. Δυστυχώς, ο Jorge Prado – Παγκόσμιος Πρωταθλητής Motocross FIM MXGP δεν μπόρεσε να παρευρεθεί.

Ο Πρόεδρος της FIM Jorge Viegas, μιλώντας για μια φανταστική βραδιά, είπε: «Το να συγκεντρώσουμε τόσους πολλούς από τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές της FIM εξασφαλίζει πάντα μια πολύ ιδιαίτερη περίσταση και τα βραβεία FIM 2024 έδωσαν την τέλεια κατάληξη για την εκατονταεκοστή επέτειο της FIM έτος. Η Πάλμα ντε Μαγιόρκα έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας φανταστικός χώρος, που έγινε δυνατός με την υποστήριξη της RFME.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε άτομο που συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στο να γίνει η σεζόν του 2024 μια τόσο τεράστια επιτυχία. Απόψε, ήταν ο τέλειος τρόπος για να το γιορτάσουμε και να το φέρουμε στο τέλος, αν και ήδη κοιτάμε μπροστά για το 2025 και βάζουμε σχέδια για να το κάνουμε ακόμα καλύτερο».