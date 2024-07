του Δημήτρη Διατσίδη

Η Riviera Romagnola ήταν χρωματισμένη με κόκκινο για άλλη μια φορά χάρη στο WDW και στις χιλιάδες μοτοσυκλέτες Ducati που παρέλασαν στους δρόμους σε ένα υπέροχο αφιέρωμα στη Motor Valley.

Το ντεμπούτο στην πίστα της νέας Panigale V4 στις Κατατακτήριες για τον Lenovo Race of Champions ολοκληρώθηκε με τον Andrea Iannone να παίρνει την pole position με χρόνο 1΄35.051 δευτ. (ένα δευτερόλεπτο καλύτερος από τον χρόνο της pole το 2022). Οι πολλοί Ducatisti που έφτασαν στο Misano World Circuit από τις πρώτες πρωινές ώρες επιφύλαξαν ένα μακρύ χειροκρότημα για τους ήρωές τους στο Lap of Honor κατά την ημέρα έναρξης της εκδήλωσης.

Και τελικά χιλιάδες μοτοσυκλέτες Ducati συγκεντρώθηκαν στην παρέλαση ρεκόρ της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati 2024: μία σειρά μήκους ενός χιλιομέτρου που έβαψε τη Riviera Romagnola κόκκινη σε ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στη Motor Valley. Σύμφωνα με την παράδοση, αυτή ήταν η πιο συμβολική στιγμή της Παρασκευής της WDW2024, μιας έκδοσης που έχει ήδη προκαλέσει μεγάλες συγκινήσεις στους πολλούς Ducatisti που έφτασαν στο Misano World Circuit από τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας έναρξης.

Ο ενθουσιασμός και το πάθος για τη μάρκα Ducati διαπέρασαν την ατμόσφαιρα σε μια μοναδική εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι Ducatisti μπόρεσαν να απολαύσουν τις πολλές εμπειρίες της WDW, συμπεριλαμβανομένης της οδήγησης των μοτοσυκλετών τους στην πίστα, δοκιμάζοντας τις μοτοσυκλέτες της Ducati μέσω των Test Rides, ελέγχοντας τη ρύθμισή τους από τους τεχνικούς της εταιρείας με έδρα τη Μπολόνια, που συμμετέχουν στις συζητήσεις της Ducati και ανακαλύπτουν όλες τις πτυχές της μάρκας σε μια εκδήλωση που είναι πραγματικά «Όλοι σε Ένα».

Η πιο πολυσύχναστη περιοχή του paddock ήταν προφανώς γύρω από τη νέα Panigale V4, όπου η έβδομη γενιά της supersport μοτοσυκλέτας της Ducati εκτίθεται αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες στην WDW. Η νέα Panigale V4 μπήκε επίσης στην πίστα για πρώτη φορά την Παρασκευή κατά τη διάρκεια των Ελεύθερων Δοκιμών και των Κατατακτήριων του Lenovo Race of Champions, με την pole position να πηγαίνει στον Andrea Iannone (1m35.051s – ένα δευτερόλεπτο καλύτερος χρόνος από τον χρόνο του 2022) , μπροστά από τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Francesco Bagnaia και τον Fabio Di Giannantonio, που ολοκλήρωσαν την πρώτη σειρά.



Η παρέλαση εντωμεταξύ είχε ως σημείο άφιξης μια εορταστική τοποθεσία: την παραλία Samsara στη Riccione. Εκεί πραγματοποιήθηκε η ανεπανάληπτη “Rustida”, το παραδοσιακό BBQ που σερβίρουν οι διευθυντές της Ducati, με τον ίδιο τον Claudio Domenicali να φτιάχνει piadina και να τη σερβίρει στους Ducatisti! Άλλωστε ο CEO της εταιρίας ήταν και επικεφαλής της παρέλασης λίγο νωρίτερα! Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση στην παραλία “Land of Joy at the Beach” για τον εορτασμό των 10 χρόνων Scrambler Ducati.

Η πρώτη μέρα αυτής της έκδοσης επιβεβαίωσε το πνεύμα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati, μιας μοναδικής εκδήλωσης, κατάλληλης για όλους τους τύπους κοινού, ικανή να συνδυάσει το πάθος για τους δύο τροχούς με τη ζεστασιά και την άμεση επαφή μεταξύ των ανθρώπων της Ducati και των Ducatisti που συνωστίζονται στο Paddock της WDW.

Μια άλλη από τις πιο συναρπαστικές στιγμές ήταν ο γύρος στην πίστα Lap of Honour, στον οποίο συμμετείχαν όλοι οι αναβάτες που ήταν παρόντες στην εκδήλωση, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τους θρύλους που με τις κόκκινες μοτοσυκλέτες του Borgo Panigale έχουν θριαμβεύσει σε πίστες σε όλο τον κόσμο.



Ο Carl Fogarty, ο Troy Bayliss, ο Carlos Checa και ο Régis Laconi ενώθηκαν με τους σημερινούς αναβάτες εν μέσω χειροκροτημάτων από το πλήθος, γιορτάζοντας την υπερηφάνεια των Ducatisti.

