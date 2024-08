του Νεκτάριου Διατσίδη

Ένα γεμάτο δράση Σαββατοκύριακο στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood 2024 είδε την ομάδα Ténéré Yamaha Rally να συμμετέχει στην εμβληματική ανάβαση, ως μέρος ενός προγράμματος υποστήριξης του φιλανθρωπικού συνεργάτη της Yamaha Motor Europe, της Two Wheels for Life.

Η Two Wheels for Life είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση που συγκεντρώνει χρήματα για την υποστήριξη του Riders for Health, ενός προγράμματος που παρέχει υποστήριξη υγειονομικής περίθαλψης σε απομακρυσμένες περιοχές της Αφρικής, επιτρέποντας σε γιατρούς και νοσηλευτές να έχουν πρόσβαση σε ασθενείς σε τέτοιες τοποθεσίες μέσω της χρήσης μοτοσυκλετών, κυρίως Yamaha AG100 και AG200.

Κάνοντας τη διοργάνωση ακόμα πιο ξεχωριστή, οι αναβάτες του ράλι ενώθηκαν επίσης στο Goodwood με τον συνιδρυτή της Two Wheels for Life και Θρύλο του MotoGP, Randy Mamola, με μία Ténéré 700 World Raid της GYTR, καθώς και με τον Kenny Roberts, ο οποίος κέρδισε τρία Παγκόσμια Πρωταθλήματα Grand Prix 500cc με την Yamaha τη δεκαετία του 1980.

Κατά τη διάρκεια του τετραήμερου εορτασμού, η Two Wheels for Life συγκέντρωσε πάνω από 116,000 € για τους φιλανθρωπικούς σκοπούς τους μέσω επιτόπιων δωρεών κατά τη διάρκεια της ίδιας της εκδήλωσης και στο επίσημο Φεστιβάλ Speed Βall του Goodwood.

Η εκδήλωση είδε επίσης μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή καθώς ο συνιδρυτής και Θρύλος του MotoGP™ Randy Mamola ανέβηκε στον εμβληματικό λόφο του Goodwood με τον επί μακρόν υποστηρικτή των Two Wheels, τον Kenny Roberts και τους νέους πρεσβευτές Ténéré World Raid αναβάτες της ομάδας Pol Tarrés και Alessandro Botturi.

Η διευθύνων σύμβουλος της Two Wheels, Andrea Coleman, συμμετείχε στο πλαίσιο σχολίων για να μιλήσει για τη φιλανθρωπία στη ζωντανή τηλεοπτική ροή Goodwood FOS!

«Η πρόσκληση να γίνει η επίσημη φιλανθρωπική οργάνωση του Goodwood Festival of Speed ​​ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Βλέποντας νέους πρεσβευτές, τους αναβάτες της Yamaha, Pol Tarrés και Alessandro Botturi, να οδηγούν μαζί με τον συνιδρυτή και Θρύλο του MotoGP Randy Mamola και τον επί μακρόν υποστηρικτή “King” Kenny Roberts, ήταν μια ξεχωριστή στιγμή που απέδειξε πώς τα σπουδαία πράγματα που πετύχαμε ήταν πάντα δυνατά με την υποστήριξη του κόσμου του μηχανοκίνητου αθλητισμού».