Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το Blade 1000 LTX EPS 4X4 είναι η τελευταία γενιά της ναυαρχίδας της TGB και έχει δεχθεί βελτιώσεις σε σημεία “κλειδιά”, ικανές να το αναδείξουν σαν κορυφαία επιλογή στον κόσμο των υπερκυβισμένων και παντοδύναμων ATV.



Είτε χρησιμοποιείται το όχημα σε σκληρές εργασίες, είτε για περιηγήσεις στην ύπαιθρο, το Blade 1000 LTX είναι το ATV που θέλει να δικαιώσει την επιλογή του κάθε χρήστη του. Σκληροτράχηλο και παντοδύναμο, στο πέρασμα του χρόνου έχει εξελιχθεί στο έπακρο μετά από εξαντλητικές δοκιμές και δοκιμασίες, σημειώνοντας αξιοζήλευτες πωλήσεις στις μεγαλύτερες αγορές ATV του πλανήτη. Η TGB είναι ο κατασκευαστής που θέλει να κυριαρχήσει στην κατηγορία και αυτό σημαίνει πως δίνει σημασία στην παραμικρή λεπτομέρεια, φροντίζοντας να παρέχει προϊόντα με μεγάλες δυνατότητες, πλούσιο εξοπλισμό και μοναδική αντοχή στη σκληρή χρήση.

Ο κινητήρας του νέου LTX παραμένει υγρόψυκτος V-2 με χωρητικότητα 997cc και απόδοση 83Hp, πλην όμως διαθέτει εκκεντροφόρους με νέο προφίλ, ειδικά σχεδιασμένους για να προσφέρουν μεγαλύτερες τιμές ροπής σε όλο το φάσμα των στροφών και παράλληλα μια πλέον γραμμική καμπύλη ισχύος. Είναι προφανές πως αυτή η αναβάθμιση δίνει στον αναβάτη περισσότερη αξιοποιήσιμη ισχύ σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.



Οι αναβαθμίσεις συνεχίζονται και στη σχεδίαση, όπου η νέα μάσκα και οι προβολείς LED με τα φώτα ημέρας (DRL) σε μορφή “strip indicators” προσφέρουν μια πλέον επιθετική εμφάνιση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών.

Το ισχυρό ατσάλινο πλαίσιο συνεργάζεται αρμονικά με τα ισχυρά διπλά ψαλίδια, την αντιστρεπτική δοκό και τα κορυφαία ρυθμιζόμενα EVO αμορτισέρ αζώτου, η δύναμη περνάει στο έδαφος μέσα από αυτόματη μετάδοση CVT και ο οδηγός μπορεί να επιλέξει κίνηση με δύο ή/και τέσσερις τροχούς με κεντρικό κλείδωμα διαφορικού. Η ύπαρξη όπισθεν θα βοηθήσει στα δύσκολα και η αντίστοιχη θέσης στάθμευσης θα εξασφαλίσει την απαιτούμενη ακινητοποίηση σε εδάφη ανεξαρτήτου κλίσης. Το τιμόνι διαθέτει ηλεκτρική υποβοήθηση (EPS) και έχει τρία επίπεδα λειτουργίας (Soft, Medium, Hard) προκειμένου να εξυπηρετεί τις εκάστοτε οδηγικές συνθήκες.

Οι δύο τεράστιες συνθετικές σχάρες θα χωρέσουν περισσότερα από αυτά που φαντάζεται κανείς, το βαρούλκο θα φτάσει το όχημα μακρύτερα και ο κοτσαδόρος θα μεταφέρει ότι φορτίο επιλεγεί χωρίς κανένα δισταγμό.

Το νέο Blade 1000 LTX EPS 4X4 διατίθεται στη χώρα μας στην τιμή των 14,945€ και με την απόκτησή του να μπορεί να γίνει με 12 έως και 72 δόσεις μέσω έντοκης τραπεζικής χρηματοδότησης. Θα το βρεί όποιος ενδιαφέρεται στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων της αντιπροσωπείας Mototrend SA (Kymco, Voge, Yadea, Gemini, TGB).

Κύρια χαρακτηριστικά BLADE 1000 LTX EPS 4X4

Υγρόψυκτος V-2 κινητήρας 997cc

Ιπποδύναμη 83Hp

Ροπή 9,2Kgm

Ηλεκτρονικός ψεκασμός με σώματα 50mm

Κίνηση 2×4 ή/και 4×4 με κλείδωμα διαφορικού

Μετάδοση “Low”, “High” συν όπισθεν, “νεκρά” και θέση στάθμευσης (Ρ)

Ψυγείο λαδιού συν ηλεκτρικό Fan (ανεμιστήρας)

Tri-Mode Electric Power Steering (EPS) – τιμόνι με ηλεκτρική μεταβλητή υποβοήθηση σε τρία στάδια

LED Matrix προβολείς με τεχνολογία DRL

Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)

Aυτόματη μετάδοση CVT – V-Belt

Ανάρτηση με ρυθμιζόμενα αμορτισέρ αερίου

Διπλά ψαλίδια σε κάθε άκρο

4 υδραυλικά δισκόφρενα

Ρεζερβουάρ 23Lt

Ηλεκτρικό βαρούλκο ισχύος 3.000 λιμπρών

Δύο παροχές ρεύματος 12V

Σχάρες μπροστά και πίσω από συνθετικά υλικά για μειωμένο βάρος και μεγάλη αντοχή

Κοτσαδόρος επαγγελματικών προδιαγραφών

Αλουμινένιες ζάντες 14”

Ελαστικά Maxxis Bighorn AT 26×11 επαγγελματικής χρήσης

Ενισχυμένος προφυλακτήρας μπροστά

Αλουμινένια προστατευτική ποδιά

TGB – Who is Who

Η TGB (“Taiwan Golden Bee”) ιδρύθηκε το 1965 ως “Taiwan Vespa Co Ltd” με άδεια από την Ιταλική Piaggio να κατασκευάζει τα Scooter της Vespa για την αγορά της Taiwan. Το 1978 η εταιρεία μετονομάστηκε σε TGB Co Ltd και άμεσα ξεκίνησε την παραγωγή των δικών της οχημάτων. Ως εξειδικευμένος κατασκευαστής υψηλής ποιότητας συστημάτων CVT, η TGB, εκτός του να κατασκευάζει τα δικά της οχήματα, είναι και ο κύριος προμηθευτής τέτοιων συστημάτων και άλλων κατασκευαστών, όπως Piaggio, Rotax, Can-Am, Peugeot, Polaris κ.α. Η TGB έχει εξελιχθεί παγκοσμίως σε έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές quad/ATV, με παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά για περισσότερα από 30 χρόνια. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία της εταιρείας «Play Different», τα οχήματα της TGB ενσωματώνουν πρωτοποριακές τεχνολογίες και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά. Όπως για παράδειγμα το τιμόνι με την ηλεκτρική υποβοήθηση (ΕPS), που το έφερε στο προσκήνιο από το 2014 σε μια προσπάθεια να κάνει τον χειρισμό του οχήματος πολύ πιο εύκολο και ασφαλή.