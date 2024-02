Του Δημήτρη Διατσίδη

Το Πρωτάθλημα Mission King of The Baggers θα ξεκινήσει μαζί με το MotoGP™ στο Red Bull Grand Prix του 2024 της Αμερικής! Ναι, το διαβάσατε σωστά! Η MotoAmerica επιβεβαίωσε ότι το δημοφιλές Πρωτάθλημα Mission King of The Baggers θα συμμετάσχει στο paddock του MotoGP™ στο φετινό Red Bull Grand Prix της Αμερικής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 12 και 14 Απριλίου. Εδώ να πούμε ότι εδώ και μερικά χρόνια οι Αμερικάνοι τόλμησαν κάτι που φαινόταν αδιανόητο, δηλαδή το να βάλουν σε Αγώνες στην πίστα τις τεράστιες Harley-Davidson και τις αντίστοιχες Indian, χωρίς να τις ξεγυμνώσουν, αλλά με τον εξοπλισμό της δημοφιλούς κατηγορίας “baggers”.

Έτσι οι ηχηρές V-twin μοτοσυκλέτες θα είναι παρούσες για πρώτη φορά σε ένα MotoGP™ και η πίστα Circuit of The Americas θα φιλοξενήσει δύο Αγώνες Baggers, σε μια σεζόν 18 Αγώνων για αυτή την κατηγορία. Οι δύο Αγώνες που θα βαθμολογούνται με έπαθλα, θα ξεκινήσουν το Σάββατο, ενώ ένα Mission Challenge τριών γύρων – που θα περιλαμβάνει τους έξι ταχύτερους των Κατατακτήριων – θα διεξαχθεί την Παρασκευή το απόγευμα, με τον νικητή να κερδίζει ένα έπαθλο 5,000 $.

Wayne Rainey, Πρόεδρος της MotoAmerica:

«Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το MotoAmerica και την κατηγορία King Of The Baggers. Το να αγωνίζονται οι ομάδες και οι αναβάτες μας μαζί με το MotoGP είναι πρωτοποριακό και ξέρω ότι οι οπαδοί του MotoGP θα εκπλαγούν και θα ενθουσιαστούν με αυτό που θα βλέπουν στο Circuit of The Americas. Θέλω να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν στο MotoGP και στη δημιουργία αυτής της κατηγορίας, τους χορηγούς μας, Mission Foods και Parts Unlimited και επίσης τους κατασκευαστές. Ανυπομονώ να δω την αντίδραση του paddock του MotoGP και των οπαδών όταν θα βλέπουν τους Baggers σε δράση».

Ο τρεις φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Wayne Rainey έχει βέβαια όλες τις γνωριμίες και το σεβασμό των ανθρώπων του MotoGP και τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει να ανεβάσει και πάλι το Πρωτάθλημα των ΗΠΑ και να αναδείξει ξανά Αμερικανούς κορυφαίους οδηγούς, όπως ο ίδιος και η γενιά του. Η κίνηση αυτή είναι κάτι πετυχημένο σε αυτά τα πλαίσια.

Οι Αγώνες The Mission King of The Baggers που θα παρουσιάζονται από την DragSpecialties, θα μεταδοθούν ζωντανά στα κανάλια YouTube του MotoGP™, MotoAmericaLive+, MAVTV και MotoAmerica YouTube.

Δείτε στο σύνδεσμο ένα από τα πιο θεαματικά στιγμιότυπα των Αγώνων baggers:

