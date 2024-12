του Δημήτρη Διατσίδη

Φωτογραφία: Βασίλης Κωστάκος, Studio B42

Δεν γνωρίζω αν ο κ. Μάνος Κουτσουνάκης της πολύ δραστήριας εταιρίας MUVUS άκουγε το “Let it be” των Beatles, όντας στην Κίνα και αποφάσισε να φέρει την LETBE στην Ελληνική αγορά, βλέποντας ένα φως που λάμπει στη συννεφιασμένη νύχτα (And when the night is cloudy there is still a light that shines on me. Shinin’ until tomorrow, let it be). Ας είναι, το έκανε!

Μάλλον βλέπει στη γκάμα της Κινεζικής αυτής εταιρίας κάποια κενά που έχει με την γκάμα των CFMOTO και Royal Enfield, τις οποίες αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και αποφάσισε με τους συνεργάτες του να φέρουν αρχικά πέντε μοντέλα, τέσσερα σκούτερ και ένα παπί. H Haojin Motor που τα κατασκευάζει, είναι μεσαίου μεγέθους για την Κίνα, με πωλήσεις 540,000+ δίτροχων το 2024, όμως το τμήμα R&D (Έρευνας και Ανάπτυξης) αφήνει υποσχέσεις. Η μάρκα LETBE ήδη από το λογότυπό της θέλει να εμπνεύσει τον μοτοσυκλετιστή με ένα όχημα που μετατρέπει τα όνειρα μετακίνησης σε πραγματικότητα.

Το ελαφρύ σκούτερ ΝΕΟΝ στα 108 κιλά, με σύγχρονο αερόψυκτο κινητήρα 125 κ.εκ. απόδοσης 9.25 ίππων στις 7,500 σ.α.λ. έχει νεωτερισμούς στην κατασκευή του, όπως αθόρυβη εκκίνηση, επιλογή ανάμεσα σε τροχούς 12 ή 14 ιντσών και εξοπλισμό από εξαρτήματα ποιοτικών εταιριών.

Το πιο μεγάλο στυλ GT σκούτερ TARA 125 έχει επίσης αερόψυκτο μοτέρ 125 κ.εκ. – προφανώς λίγο παλιότερο – με απόδοση 8 ίππους στις 7,000 σ.σ.λ. Και βάρος στα 112 κιλά, με τροχούς 14 ιντσών μπροστά πίσω και CBS στα φρένα.

Το Aurora 125 θέλει να έχει ένα χαρακτήρα ADV, με ρυθμιζόμενη ζελατίνα και λίγο πιο πλούσιο εξοπλισμό που ανεβάζει το βάρος στα 130.8 κιλά. Η απόδοση του αερόψυκτου κινητήρα εδώ είναι 9 ίπποι στις 7,000 σ.α.λ. και ο μπροστινός τροχός είναι στις 14 ίντσες, ενώ ο πίσω στις 13. και εδώ υπάρχει CBS στα φρένα.

Το Island είναι το κορυφαίο μοντέλο στα 150 κ.εκ., με υδρόψυκτο μοτέρ και απόδοση στους 10.5 ίππους στις 8,500 σ.α.λ. Το βάρος ανεβαίνει στα 137 κιλά, οι τροχοί 14” μπροστά και 13” πίσω και ο εξοπλισμός πιο πλήρης, από ότι φαίνεται στις φωτογραφίες του, καθώς το μοντέλο δεν είχε φτάσει στην παρουσίαση που έγινε στο κέντρο της Αθήνας. Θα έρθει στις αρχές του 2025.

Τέλος το παπί της υπόθεση είναι το LYNX 115, με κινητήρα 113.5 κ.εκ. απόδοσης 8.1 ίππων στις 8,000 σ.α.λ. 105 κιλά και τροχούς 17 ινστών, ενώ και αυτό έχει CBS στα φρένα του.

Είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μια μικρή οδηγική γεύση από το παπί και δύο από τα σκούτερ σε διαδρομή στο κέντρο της Αθήνας. Αρχικά να πούμε ότι η ποιότητα φαίνεται σε καλό επίπεδο και η συμπεριφορά στην οδήγηση ικανοποιητικότατη. Μικρό πρόβλημα τα πολύ απότομα φρένα του παπιού, που μπορεί να οφείλεται σε λάθος ρυθμίσεις. Στο ΝΕΟΝ λόγω του μικρού βάρους η απόδοση του κινητήρα είναι πολύ καλή, ενώ στο μεγαλύτερο και βαρύτερο Aurora χρειάζεται λίγη υπομονή στην απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού. Στα δύο σκούτερ η θέση οδήγησης είναι σχεδόν οριακή για οδηγούς στο 1.75 εκ. και οι ψηλότεροι θα πρέπει να προσαρμόσουν τα πόδια τους στο χώρο που υπάρχει.

Με τις τιμές που αναμένονται εντυπωσιακά δελεαστικές είναι σίγουρο ότι η LETBE θα μπει για τα καλά στην ελληνική αγορά. Let it be λοιπόν!